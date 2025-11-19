Se supo el motivo por el que la China Suárez se bajó del casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Embed

¿Qué hizo la China Suárez contra Yanina Latorre en los camarines del ciclo de Mario Pergolini?

La China Suárez quedó envuelta en una polémica inesperada que también salpicó a Yanina Latorre, luego de la entrevista que la actriz brindó el pasado viernes en Otro día perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini en El Trece.

La tensión entre la China y la figura de América TV es conocida desde hace tiempo, y fue el propio Pergolini quien reveló una curiosidad ocurrida en los camarines antes de que la actriz saliera al aire para conversar con él.

"Nosotros tenemos en el camarines los cuadros con las caritas de todos los que fueron (a su programa) y están libres los que quedan de acá a fin del año. Cuando se fue la China, nos dimos cuenta que los de Martín Cirio y Yanina los habían sacado", contó Pergolini en su programa de Vorterix.

Tras escuchar estas palabras, Yanina Latorre reaccionó desde El Observador y se refirió a la acción que, según el relato, habría tenido como destinataria directa.

"Lo contó Pergolini, no lo estoy inventando, está el audio aparte. Cuando entraron al camarín después de que se fue la China, la foto mía y la de Martín Cirio la habían sacado y la habían tirado. Después la volvieron a colocar, no la querían ver en la pared", explicó la conductora.

Con tono filoso, agregó: "¿Se puede ser tan pelo.... e inseguro? Es grave, están muy pendientes. A Cirio también lo odia porque es la que la bautizó Tatiana. Yo me siento elevadísima. Que una chica para maquillarse tenega la necesidad de sacar dos cuadros de la pared para no vernos las caras a Martín Cirio y a mí".

Según relató Latorre, las imágenes con su rostro y el de Cirio habrían sido ubicadas debajo de un escritorio, aunque sin sufrir daños ni roturas.

"Estaban puestos abajo de un escritorio, no los rompieron ni los tiraron, después los volvieron a colocar. ¿No te parece una boludez? Es muy insegura, está muy pendiente. Me dio mucha gracia cuando lo contó Pergolini en su programa de radio, en el grupo de producción de SQP lo pasaron, no tenía idea. Amo que Pergolini dijo: ‘tengo un chisme’. Lo amo", cerró entre risas la panelista.