El video que desató la bronca de Wanda Nara y trabó el acuerdo con Mauro Icardi por sus hijas

Wanda Nara y Mauro Icardi no lograron llegar a un acuerdo por la restitución de sus hijas en la última audiencia, y ahora salió a la luz el motivo por el cual la empresaria rechazó las solicitudes del futbolista.

19 nov 2025, 21:01
Mauro Icardi regresó a Turquía junto a su pareja, la China Suárez, después de pasar una semana en Argentina y compartir ese tiempo con sus hijas, Isabella y Francesca. Todo parecía marchar con normalidad y sin sobresaltos, pero la audiencia del 18 de noviembre con Wanda Nara volvió a mostrar las diferencias entre ellos.

Durante la estadía de Icardi en Argentina se llevó a cabo una audiencia clave. Allí trascendió que el futbolista intentó llegar a un entendimiento: propuso coordinar las vacaciones y las fiestas de fin de año, y hasta ofreció presentar los avales necesarios para viajar con las niñas a Europa, garantizando su regreso en tiempo y forma. Sin embargo, todas sus propuestas fueron rechazadas de manera tajante.

En DDM (América TV), Guido Záffora contó detalles de la charla que van a tener los abogados de ambas partes para generar un nuevo encuentro entre Icardi y sus hijas. “No hay audiencia a la vista. Pero el tema de fin de año y los pocos días hábiles que quedan, peligra el fin de año para que Icardi vuelva a ver a sus hijas”, explicó.

“Pero las abogadas (Elba Marcovecchio y Lara Piro) están armando un plan para que desde la otra parte digan que sí. ¿Por qué? Ayer me contaban que los abogados que están trabajando con Wanda recibieron órdenes muy precisas de que no hay que generar ningún tipo de arreglo”, remarcó el periodista.

De igual manera, contó que El motivo inesperado que desató la furia de Wanda y frustró el acuerdo con Icardi por sus hijas “fue porque las nenas habían pedido en un primer momento, por intermedio de Wanda, al juez (Adrián) Hagopian, que la China no estuviese. Hagopian no cedió en eso”.

“Wanda, lo que sostiene, es que ellos fueron a ese shopping sabiendo que iba a haber fotos. Pero esta situación, que las nenas se llevan bien con la China, lo que hace es anular lo que decía Wanda, que las nenas no se llevaban bien con la China”, sentenció Zaffora.

Cómo fue la audiencia entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi atravesaron este martes 18 de noviembre una nueva instancia judicial que terminó sin avances y con un clima de fuerte tensión por la restitución de sus hijas.

Antes del encuentro fijado en el Chateau Libertador para concretar la entrega de las niñas, ambas partes participaron de una audiencia previa. Allí estuvieron presentes Elba Marcovecchio y Lara Piro, en representación del futbolista, mientras que Diego Palombo defendió la postura de Wanda. Según trascendió, esta reunión volvió a demostrar la distancia entre las posiciones: las negociaciones no prosperaron y ninguna de las partes cedió.

En DDM (América TV), Guido Zaffora describió el escenario y destacó el rol del jugador en la jornada del martes: "Sorprendió la presencia de Mauro Icardi. Es un día clave y por estos momentos se están definiendo muchas cosas. Todo pasa ahora. Hoy temprano se llevó esta audiencia muy esperada para las abogadas de Icardi, por eso su presencia. Piro y Marcovecchio le dijeron que esta audiencia era crucial", explicó en vivo.

El panelista también detalló los puntos que se pusieron sobre la mesa, centrados principalmente en la organización familiar de las próximas semanas: "Tema restitución... D'Alessandro dio en la clave: son las vacaciones de las niñas, las fiestas y Navidad. Icardi está preocupado por eso. Pasó unos días apacibles y muy buenos con sus hijas. Las chicas fueron a terapia. En las próximas horas se vuelve a Turquía", agregó.

A pesar de los intentos, el conflicto continúa sin resolución. Icardi logró extender la estadía de las niñas con él por un día más, pero no hubo acuerdo formal. Entre los trascendidos, algunos testigos señalaron que "la audiencia fue muy tensa... con Diego Palombo bastante de pocos modales, me dijeron", lo que habría contribuido al clima áspero que dominó la jornada.

