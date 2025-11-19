Wanda Nara salió al cruce de la denuncia de su exsecretaria con mensajes durísimos: "La eché porque..."

En otro tramo, Wanda fue más tajante: "Me pone: 'Tengo un equipo muy grande y ella pensará que esto le va a dar fama, que es lo que buscaba. Tiene firmado confidencialidad. Se le viene algo muy grande, lo lamento'".

La empresaria cerró con una reflexión sobre el tema: "Me dice: 'Todo esto lo manejan mis abogados y mi contador. La exdoméstica también perdió la semana pasada el juicio, pero le dieron cámara y lugar en los medios. Es gente malagradecida, no se hace eso, donde te dieron trabajo y un sueldo como dice la ley y más'".

Por qué la exsecretaria denunció a Wanda Nara

Luli Oliver, quien durante mucho tiempo fue la secretaria personal y asistente de mayor confianza de Wanda Nara, decidió iniciar acciones legales contra la empresaria por supuestas irregularidades en su vínculo laboral.

En su presentación judicial, Oliver aseguró que trabajó durante meses “en negro” y sin contrato, algo que considera ilegal teniendo en cuenta la relevancia de su rol dentro de la vida cotidiana de la familia Nara. Según detalló, desde marzo de 2023 estuvo al cuidado de los hijos de Wanda y percibía un salario de 1.5 millones de pesos.

“Como secretaria personal de ella se ocupaba de la organización familiar en el día a día. Desde coordinar con las empleadas que cumplían funciones de limpieza, cocina y gestión operativa de la casa”, relató Santiago Sposato, quien además mencionó que cumplía esas tareas en distintas propiedades, como Chateau Libertador y Santa Bárbara.

En el programa A la tarde (América TV) ampliaron la información: “Organización de actividades escolares y extracurriculares de los hijos de Wanda. Si se cancelaba alguna de las clases era Luli la que los iba a buscar con el auto, porque tenía cédula azul. En el colegio era reconocida como adulto responsable”.

Los chats entre Wanda Nara y su exsecretaria

Después de dar a conocer en A la Tarde (América TV) el origen de la denuncia que Luli Oliver presentó contra Wanda Nara, el ciclo fue más allá y decidió mostrar públicamente parte de los chats que forman parte del enfrentamiento entre ambas.

Entre los mensajes exhibidos apareció uno vinculado a la negociación salarial. Allí se reflejaba cómo Luli pasó de cobrar 1.5 millones en negro a un millón en blanco. “Luli le dice: ‘Yo no puedo tener un sueldo de 1.5 bruto porque con lo que me queda en mano no me alcanza ni para pagar el alquiler que son 700 mil pesos’”.

El programa también expuso la respuesta de Wanda: “¿Qué le dice Wanda Nara? ‘Yo entendí siempre en bruto porque no me da por lo que yo facturo’. Estamos hablando de diciembre del año pasado, y estamos hablando de una Wanda Nara recontra millonaria. Y sigue: ‘Máximo te lleva 6 horas, quizás podés tener otra cosa. A veces ni te reclamo físicamente’. Esto según Wanda, Luli dice que era de 7 a 21”.

Por último, en su presentación judicial, Oliver exigió una suma cercana a los 28 millones de pesos en concepto de daños y perjuicios, además de indemnización, preaviso, vacaciones no abonadas, aguinaldos y otros puntos que, según ella, nunca fueron reconocidos.