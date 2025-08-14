Adiós a las pensiones: el Gobierno confirmó un aumento y a quiénes dará de baja

Pensión por vejez

Tener 70 años o más.

Ser argentino nativo o naturalizado con al menos 5 años de residencia, o extranjero con un mínimo de 40 años de residencia en el país.

No cobrar ninguna jubilación o pensión y no contar con recursos económicos que aseguren la subsistencia.

No encontrarse detenido.

En matrimonios, no puede ser gestionada por ambos cónyuges.

image.png El bono de $70.000 sigue vigente para quienes cobran la jubilación mínima o pensiones no contributivas. Foto: Internet/Jubilados.

Pensión por invalidez laboral

Ser argentino nativo, naturalizado o residente, con una residencia mínima de 10 años si se trata de extranjeros.

Presentar una incapacidad del 66% o más, certificada por un médico oficial.

Tener menos de 65 años.

No recibir otra jubilación o pensión.

Si el solicitante es menor de edad, los ingresos de sus padres o tutores no deben superar el equivalente a cuatro jubilaciones mínimas.

Presentar informe catastral obligatorio en Santiago del Estero, Santa Cruz, San Luis, La Pampa, Neuquén y Tierra del Fuego.

Pensión para madre de 7 hijos

Ser argentina o naturalizada con al menos un año de residencia, o extranjera con un mínimo de 15 años de residencia en el país.

No cobrar otra jubilación, pensión o asignación como la AUH, ni tener bienes o ingresos que garanticen el sustento propio o familiar.

El cónyuge puede recibir una jubilación, pero no una pensión por invalidez o vejez no contributiva.

Pensiones no Contributivas: los montos actualizados para septiembre

Con el aumento del 1,9%, los valores que entrarán en vigencia desde el próximo mes serán:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $256.221

Pensión No Contributiva por Invalidez y por Vejez: $224.194

Pensión Madre de 7 hijos: $320.000

En el caso de las jubilaciones, el haber mínimo también alcanzará los $320.000, sin incluir el bono de $70.000, mientras que el haber máximo será de aproximadamente $2.155.161.

ANSES advirtió que quienes no cumplan con las condiciones establecidas podrían perder el beneficio. En esos casos, los titulares deben comunicarse con el organismo para verificar si existe otra prestación a la que puedan acceder.

En algunos casos, se solicitarán nuevas certificaciones médicas, actualizaciones de residencia o informes socioeconómicos, especialmente en las provincias donde rige la obligación del informe catastral.