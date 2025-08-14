En vivo Radio La Red
Previsional
Pensiones
ANSES
Novedad

Adiós a las pensiones: el Gobierno confirmó un aumento y a quiénes dará de baja

A través de ANSES se establecieron cuáles son las condiciones para que una persona continúe como beneficiario de esta prestación. Todos los detalles acá.

El Gobierno confirmó un aumento y a quiénes dará de baja en relación con las pensiones (Foto: A24.com).

ANSES confirmó el nuevo incremento que se aplicará a las Pensiones no Contributivas PNC y, junto con el anuncio, actualizó los requisitos que deberán cumplirse para seguir cobrando el beneficio a partir de septiembre. El organismo detalló los montos que regirán desde el próximo mes y especificó las condiciones para cada tipo de prestación, lo que obligará a muchos beneficiarios a revisar su situación.

PNC: aumento confirmado para septiembre

Tras conocerse el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, que marcó un aumento del 1,9%, ANSES determinó que las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales tendrán un incremento del mismo porcentaje, siguiendo la Ley de Movilidad vigente.

De esta forma, quienes perciban estas prestaciones verán un ajuste en sus haberes desde septiembre. El anuncio se realizó mientras continúa el calendario de pagos de agosto, junto con la actualización de requisitos que deberán cumplirse para no perder el beneficio.

ANSES: Cuáles son los requisitos para cobrar una Pensión no Contributiva

ANSES recordó que existen tres tipos de Pensiones no Contributivas, cada una con sus propias condiciones.

Pensión por vejez

  • Tener 70 años o más.

  • Ser argentino nativo o naturalizado con al menos 5 años de residencia, o extranjero con un mínimo de 40 años de residencia en el país.

  • No cobrar ninguna jubilación o pensión y no contar con recursos económicos que aseguren la subsistencia.

  • No encontrarse detenido.

  • En matrimonios, no puede ser gestionada por ambos cónyuges.

image.png
El bono de $70.000 sigue vigente para quienes cobran la jubilación mínima o pensiones no contributivas. Foto: Internet/Jubilados.

Pensión por invalidez laboral

  • Ser argentino nativo, naturalizado o residente, con una residencia mínima de 10 años si se trata de extranjeros.

  • Presentar una incapacidad del 66% o más, certificada por un médico oficial.

  • Tener menos de 65 años.

  • No recibir otra jubilación o pensión.

  • Si el solicitante es menor de edad, los ingresos de sus padres o tutores no deben superar el equivalente a cuatro jubilaciones mínimas.

  • Presentar informe catastral obligatorio en Santiago del Estero, Santa Cruz, San Luis, La Pampa, Neuquén y Tierra del Fuego.

Pensión para madre de 7 hijos

  • Ser argentina o naturalizada con al menos un año de residencia, o extranjera con un mínimo de 15 años de residencia en el país.

  • No cobrar otra jubilación, pensión o asignación como la AUH, ni tener bienes o ingresos que garanticen el sustento propio o familiar.

  • El cónyuge puede recibir una jubilación, pero no una pensión por invalidez o vejez no contributiva.

Pensiones no Contributivas: los montos actualizados para septiembre

Con el aumento del 1,9%, los valores que entrarán en vigencia desde el próximo mes serán:

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $256.221

  • Pensión No Contributiva por Invalidez y por Vejez: $224.194

  • Pensión Madre de 7 hijos: $320.000

En el caso de las jubilaciones, el haber mínimo también alcanzará los $320.000, sin incluir el bono de $70.000, mientras que el haber máximo será de aproximadamente $2.155.161.

ANSES advirtió que quienes no cumplan con las condiciones establecidas podrían perder el beneficio. En esos casos, los titulares deben comunicarse con el organismo para verificar si existe otra prestación a la que puedan acceder.

En algunos casos, se solicitarán nuevas certificaciones médicas, actualizaciones de residencia o informes socioeconómicos, especialmente en las provincias donde rige la obligación del informe catastral.

