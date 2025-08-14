Tuli Acosta confirmó su separación de Lit Killah y contó cómo quedó su vínculo: "Seguimos..."

Cabe recordar que la expareja había comenzado su relación en 2022 y se conocieron por amigos en común.

Yanina Latorre reveló la inesperada separación de una figura del Bailando y un famoso cantante

La presentadora de Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre, dejó a todos boquiabiertos este miércoles al revelar la ruptura entre un famoso cantante y una influencer con fuerte presencia en los medios.

"Primer hervor"; "Los dos son famosos"; "La moda los quiere"; "Ella es talentosa"; "Ella estuvo en el Bailando"; "Él es cantante"; "No tienen hijos", fueron algunas de las pistas que compartió Latorre, mientras el panel -que incluyó a Ángel de Brito- debatía sobre quiénes podrían ser los protagonistas.

La expectativa fue en aumento dentro del estudio mientras se lanzaban teorías. Se vivieron momentos de humor, gestos cómplices y comentarios entre los panelistas, hasta que Yanina decidió revelar la incógnita: se trataba de Tuli Acosta y Lit Killah. Esta relación había comenzado en 2022, cuando ambos se conocieron a través de amistades compartidas. Desde entonces, se mostraron juntos en distintos eventos y colaboraciones, generando gran interés entre el público joven y en el mundo de la música.

La confirmación de la separación llega en un momento en el que ambos están enfocados en sus carreras. Tuli, quien brilló en Bailando 2023 (América TV), continúa desarrollando sus proyectos creativos y colaborando con marcas del mundo fashion. Lit Killah, por su parte, está inmerso en la promoción de nuevos lanzamientos y giras, afianzándose como uno de los referentes más importantes del género urbano en Latinoamérica.