SE TERMINÓ

Tuli Acosta confirmó su separación de Lit Killah y contó cómo quedó su vínculo: "Seguimos..."

Tras la revelación de Yanina Latorre en Sálvese quien pueda, Tuli Acosta decidió romper el silencio y confirmar su separación de Lit Killah.

14 ago 2025, 17:56
Después de que Yanina Latorre revelara en Sálvese quien pueda (América TV) que Tuli Acosta y Lit Killah se separaron, la influencer confirmó la ruptura este jueves y compartió detalles íntimos sobre el proceso de decisión y cómo lo están transitando emocionalmente.

"Queríamos decirlo con Mauro, pero también hay algo que no sabíamos cómo... No queríamos caer en lo tradicional porque sentimos que nuestra relación sale un poco de lo común, por lo menos para nosotros", explicó la bailarina en Luzu TV.

"No somos más pareja, pero seguimos siendo los de siempre", afirmó.

"Seguimos siendo amigos, familia... y va a seguir siendo así, siempre, para mí. Nosotros sentimos que el amor mutó. Tuvimos que cambiarle el rótulo a la relación por el bien de los dos, para poner las cosas claras, porque siempre fuimos claros entre nosotros", remarcó la cantante, dejando en claro que el vínculo emocional entre ambos sigue intacto, aunque transformado.

Cabe recordar que la expareja había comenzado su relación en 2022 y se conocieron por amigos en común.

La expectativa fue en aumento dentro del estudio mientras se lanzaban teorías. Se vivieron momentos de humor, gestos cómplices y comentarios entre los panelistas, hasta que Yanina decidió revelar la incógnita: se trataba de Tuli Acosta y Lit Killah. Esta relación había comenzado en 2022, cuando ambos se conocieron a través de amistades compartidas. Desde entonces, se mostraron juntos en distintos eventos y colaboraciones, generando gran interés entre el público joven y en el mundo de la música.

La confirmación de la separación llega en un momento en el que ambos están enfocados en sus carreras. Tuli, quien brilló en Bailando 2023 (América TV), continúa desarrollando sus proyectos creativos y colaborando con marcas del mundo fashion. Lit Killah, por su parte, está inmerso en la promoción de nuevos lanzamientos y giras, afianzándose como uno de los referentes más importantes del género urbano en Latinoamérica.

