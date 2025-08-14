Preocupación por Eliana Guercio tras una mala praxis estética: "Se le deformó la..."

El tratamiento en cuestión sería el CO2, un procedimiento no invasivo con láser que apunta a pulir y mejorar la calidad de la piel que lo puede hacer un profesional idóneo. "Eliana tenía unas marcas de acné en frente y pómulos. Se hizo el tratamiento pero a las 36 horas, cuando deberían empezar a salirse las cascaritas, sufrió un proceso inflamatorio tremendo al punto que se le deformó la cara, sobre todo en la zona de los párpados", dijo Calabró sobre lo mal que estaría pasándola.

Como el tema está en manos de los abogados, Guercio no puede hacer declaraciones pero la periodista habló con sus allegados y le confirmaron que "la piel le quedó como si le hubieran quemado con el láser".

A partir de lo ocurrido, intentó reclamar pero en el centro en cuestión le cambiaron el discurso: "La recepcionista le hizo masajes con una crema descongestiva y también le cambiaron el discurso, le dijeron que capaz ella necesitaba algún tratamiento extra para ver resultados".

La figura de América TV agregó que luego de lo sucedido, Guercio buscó una segunda opinión: "Fue a la dermatóloga que le recomendó Georgina Barbarossa y le dijo que tenía mucha suerte porque en muchos casos, las marcas son irreversibles".

Los posteos de Eliana Guercio tras sufrir una mala praxis estetica

Eliana Guercio utilizó su cuenta de Instagram para hacer un contundente descargo sobre su experiencia con un tratamiento estético que no cumplió con lo prometido y que le provocó reacciones adversas en su cuerpo.

"Ya les voy a contar. Me escriben mucho por privado. Sepan que voy a hacer un vivo contando todo lo que viví y lo que vi", comenzó la exvedette, alertando desde sus historias sobre lo que le ocurrió recientemente.

La esposa del futbolista Sergio “Chiquito” Romero continuó con un consejo para sus seguidores: "Por favor se los pido, investiguen antes de tocarse con cualquiera, las redes engañan muchísimo. No se fijen en si hay famosas ni en los seguidores, yo entré por ahí", enfatizando la importancia de no dejarse llevar por lo que se ve en redes sociales o por la fama de quienes lo promocionan.

eliana guercio tratamiento estetico historia

En este marco, Eliana Guercio detalló su experiencia personal y compartió recomendaciones sobre los cuidados que deben tenerse al elegir a un profesional para un tratamiento estético.

"Me dijeron a todo que sí, que iba a ser yo como yo esperaba y después del tratamiento empezaron a cambiar el discurso. No hagan consultas por video donde les den cita para directamente realizar un tratamiento estético! Yo no lo hice, pero hay gente que lo hace", enfatizó.

Respecto a su estado de salud, la panelista se mostró tranquila: "¡Sí! ¡Estoy bien de salud! Gracias a todos los que se preocupan", respondió ante los mensajes que le enviaron tras contar lo sucedido.

Luego, explicó los motivos por los que decidió hacer público su caso: "Solamente quiero evitar que alguien más pase un mal momento como el que me tocó vivir a mí. Tengo reacciones adversas pero nada que involucre mi salud".

"Gracias a Dios, Solo es estético, por ahora", agregó, y cerró con un consejo preventivo para sus seguidores: "¡Si van a firmar un consentimiento médico, le sacan una foto!".