A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SORPRESA

Moria Casán destapó su inédita anécdota tras el feroz cruce de Wanda y la China Suárez: "Estuve en la cama de Maradona"

Moria Casán analizó el enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez y sacó a la luz una particular historia vinculada al exfutbolista Diego Maradona.

16 nov 2026, 11:40
Moria Casán destapó su inédita anécdota tras el feroz cruce de Wanda y la China Suárez: Estuve en la cama de Maradona

Moria Casán destapó su inédita anécdota tras el feroz cruce de Wanda y la China Suárez: "Estuve en la cama de Maradona"

Moria Casán destapó su inédita anécdota tras el feroz cruce de Wanda y la China Suárez: Estuve en la cama de Maradona

Moria Casán destapó su inédita anécdota tras el feroz cruce de Wanda y la China Suárez: "Estuve en la cama de Maradona"

Wanda Nara y la China Suárez se dijeron de todo a través de las redes sociales el sábado en un tremendo ida y vuelta del que habla el país.

En ese sentido, Moria Casán se metió de lleno a analizar el enfretamiento y terminó revelando una desconocida anécdota vintage que involucró a Diego Maradona.

Leé también

Moria Casán perdió la paciencia con Fernanda Callejón por Mauro Icardi y la liquidó: "Tenés un odio con..."

Moria Casán perdió la paciencia con Fernanda Callejón por Mauro Icardi y la liquidó: Tenés un odio con...

“Esto es una guerra tremenda. Se dijeron de todo, se mandaron a hacer cosas escatológicas, hablaron de hijos, se dijeron un montón de cosas, hacía mucho que no se agarraban”, indicó Gustavo Méndez.

Y leyó el mensaje en redes de la actriz donde involucró al astro del fútbol para atacar a Wanda: “Dice: ‘Chicos, les puedo caer bien, mal, regular, pero yo llenaba Gran Rex, mientras otras se hacían famosas chupando y poniendo calzoncillos de un hombre casado. No nos hagamos más los boludos, que tengan un lindo fin de semana’”.

La anécdota de Moria Casán por la casa que alquiló tras el escándalo de Maradona y Wanda

La lectura del tremendo posteo dio pie al comentario de Moria Casán analizando el ataque desde las redes de la actriz a Wanda Nara y uno de los pasajes del mensaje refiriéndose a aquella recordada escena donde se vio a la mediática con una prenda interior masculina en una casa y que se le atrabuía a Maradona.

“Imagínate tú, guapo, que además el calzoncillo no era de Maradona, acá fue una mentira flagrante. El calzoncillo era de Beto, nuestro querido amigo, el camarógrafo de Intrusos, y estaba en una casa que yo después alquilé”, reveló la One sobre esa historia.

Y en ese sentido recordó el alquiler de esa vivienda donde previamente había estado el Diez: "Cuando fui a alquilar una casa en Mar del Plata, una de las personas de la inmobiliaria me dice: ‘En esta casa estuvo Diego y acá fue el quilombo del calzoncillo de Maradona’”.

“Estuve en la cama de Maradona, estuve en el cerco donde ella (por Wanda) seguramente salió y dice: ‘Este es el calzoncillo de Maradona’, que no era de Maradona”, recordó la conductora entre risas sobre ese inédito detalle del cual habló durante años el mundo del espectáculo y que la China Suárez trajo otra vez a escena.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Moria Casán Wanda Nara China Suárez Diego Armando Maradona

Lo más visto