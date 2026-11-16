Moria Casán destapó su inédita anécdota tras el feroz cruce de Wanda y la China Suárez: "Estuve en la cama de Maradona"

La anécdota de Moria Casán por la casa que alquiló tras el escándalo de Maradona y Wanda

La lectura del tremendo posteo dio pie al comentario de Moria Casán analizando el ataque desde las redes de la actriz a Wanda Nara y uno de los pasajes del mensaje refiriéndose a aquella recordada escena donde se vio a la mediática con una prenda interior masculina en una casa y que se le atrabuía a Maradona.

“Imagínate tú, guapo, que además el calzoncillo no era de Maradona, acá fue una mentira flagrante. El calzoncillo era de Beto, nuestro querido amigo, el camarógrafo de Intrusos, y estaba en una casa que yo después alquilé”, reveló la One sobre esa historia.

Y en ese sentido recordó el alquiler de esa vivienda donde previamente había estado el Diez: "Cuando fui a alquilar una casa en Mar del Plata, una de las personas de la inmobiliaria me dice: ‘En esta casa estuvo Diego y acá fue el quilombo del calzoncillo de Maradona’”.

“Estuve en la cama de Maradona, estuve en el cerco donde ella (por Wanda) seguramente salió y dice: ‘Este es el calzoncillo de Maradona’, que no era de Maradona”, recordó la conductora entre risas sobre ese inédito detalle del cual habló durante años el mundo del espectáculo y que la China Suárez trajo otra vez a escena.