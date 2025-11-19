Aguinaldo para jubilados de ANSES: con cambio de fecha, adelantan los montos de diciembre

-
Haber mínimo: $340.746,35
-
Aguinaldo: $170.373
-
Bono extraordinario: $70.000
-
Total a cobrar: $581.119,35
Jubilados: calendario de pagos de ANSES diciembre 2025
El organismo previsional ya dio a conocer el calendario de diciembre, que incluye el haber mensual y el aguinaldo.
Jubilados que cobran la mínima
-
DNI terminados en 0: 9 de diciembre
-
DNI terminados en 1: 10 de diciembre
-
DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre
-
DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre
-
DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre
-
DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre
Jubilados con haberes superiores
-
DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
-
DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
-
DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
-
DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
-
DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre