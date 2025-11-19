En vivo Radio La Red
Aguinaldo para jubilados de ANSES: con cambio de fecha, adelantan los montos de diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer cómo será el calendario de pagos para jubilados en el último mes del año y las cifras que percibirán.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ajustó el cronograma de pagos correspondiente a diciembre y, como consecuencia, un sector de jubilados accederá a sus haberes antes de lo habitual. Las acreditaciones del último mes del año llegarán con un incremento del 2,3%, porcentaje que surge de la inflación informada por el INDEC para octubre.

Además del aumento, diciembre incluye dos adicionales esperados por los adultos mayores: la segunda cuota del aguinaldo -calculada como el 50% del mejor ingreso del semestre- y el bono extraordinario de $70.000, que continúa con el mismo valor desde 2024.

Cuánto percibirán los jubilados en diciembre

La actualización mensual de las jubilaciones se determina por la Ley de Movilidad y sigue el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con la variación de octubre, el haber mínimo ascenderá a $340.746,35, cifra a la que se suma el refuerzo de $70.000.

Jubilados: de cuánto será el aguinaldo y el total que cobran en diciembre

Con el nuevo monto base, el Sueldo Anual Complementario correspondiente a diciembre alcanzará los $170.373. Sumando todos los ítems, el ingreso final para quienes perciben la mínima será:

  • Haber mínimo: $340.746,35

  • Aguinaldo: $170.373

  • Bono extraordinario: $70.000

  • Total a cobrar: $581.119,35

Jubilados: calendario de pagos de ANSES diciembre 2025

El organismo previsional ya dio a conocer el calendario de diciembre, que incluye el haber mensual y el aguinaldo.

Jubilados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: 9 de diciembre

  • DNI terminados en 1: 10 de diciembre

  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre

  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre

  • DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilados con haberes superiores

  • DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

  • DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

  • DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

  • DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

