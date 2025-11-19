ANSES actualiza valores de la AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre 2025
La ANSES confirmó los valores actualizados para AUH en diciembre y cómo estos impactan en el total que reciben los hogares junto a la Tarjeta Alimentar.
Los montos de ANSES diciembre ya están definidos y contemplan el aumento del 2,3%, aplicado sobre la AUH y la AUE según la variación inflacionaria de octubre. Esta actualización incide directamente en el ingreso final que las familias reciben junto con la Tarjeta Alimentar.
La AUH diciembre 2025 incorpora el reajuste dispuesto por el Decreto 274/2024, mientras que la Tarjeta Alimentar mantiene sus valores sin aumentos. Aun así, el total combinado permite conocer cuánto cobrará cada hogar con uno, dos o más hijos a cargo.
La actualización impacta automáticamente en AUH, AUE, jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, reforzando los haberes de un mes con alta demanda económica como diciembre.
Aumento de ANSES en diciembre: cómo se calcula el 2,3%
El incremento de ANSES en diciembre se aplica según la movilidad que ajusta todos los haberes por la inflación de dos meses previos. En este caso, el cálculo toma el IPC de octubre, que fue del 2,3%, según información oficial del INDEC.
Ese porcentaje actualiza los montos de la AUH, la AUE y otras prestaciones, que se acreditan junto con la Tarjeta Alimentar.
AUH diciembre 2025: cuáles son los nuevos montos
Con el aumento aplicado, los montos de AUH diciembre 2025 quedan establecidos en:
Monto bruto: $122.467
Pago mensual (80%): $97.974
Retención (20%): $24.493
Para AUH por discapacidad, los valores ascienden a:
Monto total: $398.697
Pago mensual: $318.957,60
Retención: $79.739,40
En la Zona Austral, los montos diferenciales son:
AUH: $159.178
Pago mensual: $127.342,40
AUH por discapacidad: $414.644,80
Pago mensual: $331.715,80
La AUE también se actualiza y queda en:
Monto total: $122.467
Pago mensual: $97.974
Tarjeta Alimentar diciembre: montos por hijo confirmados
La Tarjeta Alimentar diciembre 2025 no registra aumentos, ya que no forma parte de la fórmula de movilidad. Los valores vigentes siguen siendo:
Familias con 1 hijo o embarazo: $52.250
Familias con 2 hijos: $81.936
Familias con 3 o más hijos: $108.062
Aunque los montos no cambian, su combinación con la AUH actualizada determina el ingreso final de diciembre para los hogares con menores a cargo.
Cuánto cobra una familia con AUH + Tarjeta Alimentar en diciembre
Con la suma de AUH diciembre y Tarjeta Alimentar, los ingresos combinados quedan así:
1 hijo
AUH neta: $97.974
Tarjeta Alimentar: $52.250
Total diciembre: $150.224
2 hijos
AUH neta: $195.948
Tarjeta Alimentar: $81.936
Total diciembre: $277.884
3 hijos o más
AUH neta: $293.922
Tarjeta Alimentar: $108.062
Total diciembre: $401.984
Fechas de pago: cuándo se cobra en diciembre
El calendario de pagos ANSES inicia el 10 de diciembre con las PNC, y continúa con AUH y AUE según la terminación del DNI.