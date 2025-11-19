En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
GRAN NOTICIA

ANSES actualiza valores de la AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre 2025

La ANSES confirmó los valores actualizados para AUH en diciembre y cómo estos impactan en el total que reciben los hogares junto a la Tarjeta Alimentar.

Los montos de ANSES diciembre ya están definidos y contemplan el aumento del 2,3%, aplicado sobre la AUH y la AUE según la variación inflacionaria de octubre. Esta actualización incide directamente en el ingreso final que las familias reciben junto con la Tarjeta Alimentar.

La AUH diciembre 2025 incorpora el reajuste dispuesto por el Decreto 274/2024, mientras que la Tarjeta Alimentar mantiene sus valores sin aumentos. Aun así, el total combinado permite conocer cuánto cobrará cada hogar con uno, dos o más hijos a cargo.

La actualización impacta automáticamente en AUH, AUE, jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, reforzando los haberes de un mes con alta demanda económica como diciembre.

Aumento de ANSES en diciembre: cómo se calcula el 2,3%

El incremento de ANSES en diciembre se aplica según la movilidad que ajusta todos los haberes por la inflación de dos meses previos. En este caso, el cálculo toma el IPC de octubre, que fue del 2,3%, según información oficial del INDEC.

Ese porcentaje actualiza los montos de la AUH, la AUE y otras prestaciones, que se acreditan junto con la Tarjeta Alimentar.

AUH diciembre 2025: cuáles son los nuevos montos

Con el aumento aplicado, los montos de AUH diciembre 2025 quedan establecidos en:

  • Monto bruto: $122.467

  • Pago mensual (80%): $97.974

  • Retención (20%): $24.493

Para AUH por discapacidad, los valores ascienden a:

  • Monto total: $398.697

  • Pago mensual: $318.957,60

  • Retención: $79.739,40

En la Zona Austral, los montos diferenciales son:

  • AUH: $159.178

  • Pago mensual: $127.342,40

  • AUH por discapacidad: $414.644,80

  • Pago mensual: $331.715,80

La AUE también se actualiza y queda en:

  • Monto total: $122.467

  • Pago mensual: $97.974

Tarjeta Alimentar diciembre: montos por hijo confirmados

La Tarjeta Alimentar diciembre 2025 no registra aumentos, ya que no forma parte de la fórmula de movilidad. Los valores vigentes siguen siendo:

  • Familias con 1 hijo o embarazo: $52.250

  • Familias con 2 hijos: $81.936

  • Familias con 3 o más hijos: $108.062

Aunque los montos no cambian, su combinación con la AUH actualizada determina el ingreso final de diciembre para los hogares con menores a cargo.

Cuánto cobra una familia con AUH + Tarjeta Alimentar en diciembre

Con la suma de AUH diciembre y Tarjeta Alimentar, los ingresos combinados quedan así:

1 hijo

  • AUH neta: $97.974

  • Tarjeta Alimentar: $52.250

  • Total diciembre: $150.224

2 hijos

  • AUH neta: $195.948

  • Tarjeta Alimentar: $81.936

  • Total diciembre: $277.884

3 hijos o más

  • AUH neta: $293.922

  • Tarjeta Alimentar: $108.062

  • Total diciembre: $401.984

Fechas de pago: cuándo se cobra en diciembre

El calendario de pagos ANSES inicia el 10 de diciembre con las PNC, y continúa con AUH y AUE según la terminación del DNI.

Las fechas pueden consultarse desde:

  • Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social

  • anses.gob.ar, en la sección "Calendario de pagos"

