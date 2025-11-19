Ese porcentaje actualiza los montos de la AUH, la AUE y otras prestaciones, que se acreditan junto con la Tarjeta Alimentar.

AUH diciembre 2025: cuáles son los nuevos montos

cambia-el-calendario-de-anses-confirmaron-quienes-cobran-el-aguinaldo-en-diciembre-2025-6PHWZQKSGBFKXJFI5GESYILIJE (1) ANSES actualiza valores de la AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre 2025

Con el aumento aplicado, los montos de AUH diciembre 2025 quedan establecidos en:

Monto bruto: $122.467

Pago mensual (80%): $97.974

Retención (20%): $24.493

Para AUH por discapacidad, los valores ascienden a:

Monto total: $398.697

Pago mensual: $318.957,60

Retención: $79.739,40

En la Zona Austral, los montos diferenciales son:

AUH: $159.178

Pago mensual: $127.342,40

AUH por discapacidad: $414.644,80

Pago mensual: $331.715,80

La AUE también se actualiza y queda en:

Monto total: $122.467

Pago mensual: $97.974

Tarjeta Alimentar diciembre: montos por hijo confirmados

La Tarjeta Alimentar diciembre 2025 no registra aumentos, ya que no forma parte de la fórmula de movilidad. Los valores vigentes siguen siendo:

Familias con 1 hijo o embarazo: $52.250

Familias con 2 hijos: $81.936

Familias con 3 o más hijos: $108.062

Aunque los montos no cambian, su combinación con la AUH actualizada determina el ingreso final de diciembre para los hogares con menores a cargo.

Cuánto cobra una familia con AUH + Tarjeta Alimentar en diciembre

Con la suma de AUH diciembre y Tarjeta Alimentar, los ingresos combinados quedan así:

1 hijo

AUH neta: $97.974

Tarjeta Alimentar: $52.250

Total diciembre: $150.224

2 hijos

AUH neta: $195.948

Tarjeta Alimentar: $81.936

Total diciembre: $277.884

3 hijos o más

AUH neta: $293.922

Tarjeta Alimentar: $108.062

Total diciembre: $401.984

Fechas de pago: cuándo se cobra en diciembre

El calendario de pagos ANSES inicia el 10 de diciembre con las PNC, y continúa con AUH y AUE según la terminación del DNI.

Las fechas pueden consultarse desde: