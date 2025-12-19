En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
INFORMACIÓN CLAVE

La AUH de ANSES incorpora $52.250 adicionales por hijo en diciembre

ANSES define en diciembre una combinación de pagos que impacta de lleno en los ingresos de hogares con hijos. La AUH actualizada y un refuerzo clave vuelven a ordenar cifras que explican por qué este mes concentra montos elevados.

ANSES y AUH en diciembre vuelven a ubicarse en el centro del esquema de ingresos familiares, con valores definidos y acreditaciones automáticas. El último mes del año concentra pagos que, combinados, superan ampliamente los montos habituales.

En diciembre, la Asignación Universal por Hijo recibe una actualización mensual mientras se mantiene sin cambios uno de los refuerzos más relevantes del sistema. Esta configuración determina cuánto dinero ingresa efectivamente a cada hogar durante el mes.

El resultado es un ingreso compuesto por el haber mensual de la AUH, el refuerzo alimentario y una porción retenida que se acumula para el cobro anual, un esquema que ANSES sostiene sin modificaciones operativas.

Cómo se define el pago de AUH en diciembre 2025

La AUH en diciembre incorpora un aumento del 2,3%, aplicado según el Índice de Precios al Consumidor. Con esta actualización, el monto bruto por hijo asciende a $122.467.

De ese total, ANSES deposita el 80% de forma mensual, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH. En términos concretos, el ingreso efectivo del mes queda claramente delimitado.

Valores vigentes:

  • AUH total: $122.467

  • Cobro mensual (80%): $97.973,60

  • Retención (20%): $24.493,40

Qué ocurre con el 20% retenido de la AUH

El 20% retenido no se pierde ni se descuenta. Se acumula mes a mes y se libera cuando el titular presenta la Libreta AUH, que certifica escolaridad, vacunación y controles de salud.

A valores actualizados, la suma anual retenida por un solo hijo supera los $290.000, lo que convierte a este componente en una parte central del ingreso anual administrado por ANSES.

Montos de la Tarjeta Alimentar en diciembre y situación del refuerzo

La Tarjeta Alimentar continúa vigente en diciembre, pero sin aumento. El refuerzo, destinado exclusivamente a la compra de alimentos básicos, se deposita de forma automática junto con la AUH.

Montos confirmados:

  • Un hijo: $52.250

  • Dos hijos: $81.936

  • Tres o más hijos: $108.062

El pago se acredita en la misma cuenta y en la misma fecha que la AUH, según la terminación del DNI.

Cuánto cobra una familia con hijos en diciembre con AUH y refuerzo

La combinación de AUH + Tarjeta Alimentar explica por qué diciembre se destaca como uno de los meses de mayor ingreso para los hogares alcanzados por el sistema.

Ejemplo con un hijo:

  • AUH mensual: $97.973,60

  • Tarjeta Alimentar: $52.250

  • Total depositado en diciembre: $150.223,60

Este monto corresponde únicamente al dinero acreditado en el mes y no incluye la retención acumulada.

Cómo se estructura el esquema de pagos de la AUH

El funcionamiento de la AUH se sostiene sobre tres componentes estables:

  • Monto bruto actualizado mensualmente por IPC

  • Pago directo del 80% a cargo de ANSES

  • Retención del 20% con cobro anual

En diciembre, esta estructura se mantiene sin cambios, pero con valores que vuelven a posicionar al mes como uno de los más relevantes en términos de ingresos efectivos.

