La AUH de ANSES incorpora $52.250 adicionales por hijo en diciembre

De ese total, ANSES deposita el 80% de forma mensual, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH. En términos concretos, el ingreso efectivo del mes queda claramente delimitado.

Valores vigentes:

AUH total: $122.467

Cobro mensual (80%) : $97.973,60

Retención (20%): $24.493,40

Qué ocurre con el 20% retenido de la AUH

El 20% retenido no se pierde ni se descuenta. Se acumula mes a mes y se libera cuando el titular presenta la Libreta AUH, que certifica escolaridad, vacunación y controles de salud.

A valores actualizados, la suma anual retenida por un solo hijo supera los $290.000, lo que convierte a este componente en una parte central del ingreso anual administrado por ANSES.

Montos de la Tarjeta Alimentar en diciembre y situación del refuerzo

La Tarjeta Alimentar continúa vigente en diciembre, pero sin aumento. El refuerzo, destinado exclusivamente a la compra de alimentos básicos, se deposita de forma automática junto con la AUH.

Montos confirmados:

Un hijo: $52.250

Dos hijos: $81.936

Tres o más hijos: $108.062

El pago se acredita en la misma cuenta y en la misma fecha que la AUH, según la terminación del DNI.

Cuánto cobra una familia con hijos en diciembre con AUH y refuerzo

La combinación de AUH + Tarjeta Alimentar explica por qué diciembre se destaca como uno de los meses de mayor ingreso para los hogares alcanzados por el sistema.

Ejemplo con un hijo:

AUH mensual: $97.973,60

Tarjeta Alimentar: $52.250

Total depositado en diciembre: $150.223,60

Este monto corresponde únicamente al dinero acreditado en el mes y no incluye la retención acumulada.

Cómo se estructura el esquema de pagos de la AUH

El funcionamiento de la AUH se sostiene sobre tres componentes estables:

Monto bruto actualizado mensualmente por IPC

Pago directo del 80% a cargo de ANSES

Retención del 20% con cobro anual

En diciembre, esta estructura se mantiene sin cambios, pero con valores que vuelven a posicionar al mes como uno de los más relevantes en términos de ingresos efectivos.