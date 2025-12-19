ANSES y AUH en diciembre vuelven a ubicarse en el centro del esquema de ingresos familiares, con valores definidos y acreditaciones automáticas. El último mes del año concentra pagos que, combinados, superan ampliamente los montos habituales.
ANSES define en diciembre una combinación de pagos que impacta de lleno en los ingresos de hogares con hijos. La AUH actualizada y un refuerzo clave vuelven a ordenar cifras que explican por qué este mes concentra montos elevados.
La AUH de ANSES incorpora $52.250 adicionales por hijo en diciembre
En diciembre, la Asignación Universal por Hijo recibe una actualización mensual mientras se mantiene sin cambios uno de los refuerzos más relevantes del sistema. Esta configuración determina cuánto dinero ingresa efectivamente a cada hogar durante el mes.
El resultado es un ingreso compuesto por el haber mensual de la AUH, el refuerzo alimentario y una porción retenida que se acumula para el cobro anual, un esquema que ANSES sostiene sin modificaciones operativas.
La AUH en diciembre incorpora un aumento del 2,3%, aplicado según el Índice de Precios al Consumidor. Con esta actualización, el monto bruto por hijo asciende a $122.467.
De ese total, ANSES deposita el 80% de forma mensual, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH. En términos concretos, el ingreso efectivo del mes queda claramente delimitado.
Valores vigentes:
AUH total: $122.467
Cobro mensual (80%): $97.973,60
Retención (20%): $24.493,40
El 20% retenido no se pierde ni se descuenta. Se acumula mes a mes y se libera cuando el titular presenta la Libreta AUH, que certifica escolaridad, vacunación y controles de salud.
A valores actualizados, la suma anual retenida por un solo hijo supera los $290.000, lo que convierte a este componente en una parte central del ingreso anual administrado por ANSES.
La Tarjeta Alimentar continúa vigente en diciembre, pero sin aumento. El refuerzo, destinado exclusivamente a la compra de alimentos básicos, se deposita de forma automática junto con la AUH.
Montos confirmados:
Un hijo: $52.250
Dos hijos: $81.936
Tres o más hijos: $108.062
El pago se acredita en la misma cuenta y en la misma fecha que la AUH, según la terminación del DNI.
La combinación de AUH + Tarjeta Alimentar explica por qué diciembre se destaca como uno de los meses de mayor ingreso para los hogares alcanzados por el sistema.
Ejemplo con un hijo:
AUH mensual: $97.973,60
Tarjeta Alimentar: $52.250
Total depositado en diciembre: $150.223,60
Este monto corresponde únicamente al dinero acreditado en el mes y no incluye la retención acumulada.
El funcionamiento de la AUH se sostiene sobre tres componentes estables:
Monto bruto actualizado mensualmente por IPC
Pago directo del 80% a cargo de ANSES
Retención del 20% con cobro anual
En diciembre, esta estructura se mantiene sin cambios, pero con valores que vuelven a posicionar al mes como uno de los más relevantes en términos de ingresos efectivos.