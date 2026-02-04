ANSES activa aumentos y bonos en febrero: el nuevo monto que cobra cada familia.

Los jubilados que perciben haberes superiores al mínimo no acceden al bono y solo reciben el aumento por movilidad, lo que amplía la diferencia entre los distintos niveles de ingresos dentro del sistema previsional.

AUH febrero: cuánto se cobra con el aumento

La Asignación Universal por Hijo (AUH) también se actualiza un 2,8% en febrero. Con esta suba, el monto total por hijo asciende a $129.070, aunque no se cobra en su totalidad todos los meses.

Como ocurre habitualmente, ANSES deposita el 80% del beneficio, equivalente a $103.256 por hijo, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la presentación anual de la Libreta AUH, un trámite obligatorio que permite acreditar escolaridad y controles de salud.

Este mecanismo hace que muchas familias no perciban el monto completo mes a mes, aunque ese dinero retenido se acumula y puede representar un ingreso significativo cuando se libera.

ANSES_AUH

Tarjeta Alimentar: sin aumento, pero clave en el ingreso total

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no recibe aumento en febrero. El beneficio se mantiene congelado y se acredita automáticamente junto con la asignación, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Los montos vigentes son:

$52.250 para familias con un hijo

$81.936 para quienes tienen dos hijos

$108.062 para hogares con tres o más hijos

La combinación entre la AUH actualizada y la Tarjeta Alimentar explica por qué el ingreso mensual no depende solo del aumento por inflación, sino también de la cantidad de hijos y de la convivencia con beneficios complementarios que no se ajustan automáticamente.

Por qué el monto final cambia según cada familia

En febrero, el ingreso que recibe cada hogar surge de una suma de factores: el aumento por movilidad, la presencia o no de bonos, los beneficios congelados y la composición del grupo familiar. Por eso, dos titulares que cobran la misma prestación base pueden recibir montos finales muy distintos.

En el caso de la AUH, además, influye si el titular tiene uno o más hijos, si cobra Tarjeta Alimentar y si cuenta con montos retenidos pendientes de cobro por la Libreta.

Calendario ANSES de febrero: cambios por feriados

ANSES también modificó el calendario de pagos de febrero debido a los feriados de Carnaval. Si bien el reordenamiento no altera los montos, sí cambia las fechas de acreditación para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones.

Las fechas exactas pueden consultarse en Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o a través de los canales oficiales del organismo.

ANSES prepara un pago adicional para AUH antes del inicio de clases

Además de los aumentos mensuales, ANSES ya comenzó a organizar un pago extra clave para las familias con hijos en edad escolar. Se trata de la Ayuda Escolar Anual, un beneficio que no se cobra todos los meses, pero que representa un alivio importante antes del inicio del ciclo lectivo.

El refuerzo está destinado a titulares de AUH, asignaciones familiares y otras prestaciones compatibles, y busca acompañar los gastos típicos de la escolaridad, como útiles, indumentaria y materiales educativos.

Ayuda Escolar 2026: monto y requisitos

Para el ciclo lectivo 2026, ANSES fijó el monto de la Ayuda Escolar Anual en $85.000 por hijo. El pago es por única vez y no se liquida de forma retroactiva si no se cumple con el trámite dentro del plazo establecido.

El beneficio se acredita automáticamente una vez que el certificado de alumno regular fue cargado y validado correctamente en el sistema. Si la información es aprobada, no es necesario realizar gestiones adicionales.

Desde ANSES recomiendan realizar la presentación con anticipación para evitar demoras y asegurarse el cobro en tiempo y forma.