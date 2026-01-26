Anunciaron un NUEVO AUMENTO para jubilados en febrero: a cuánto se van los haberes.

Este incremento alcanza a jubilaciones, pensiones contributivas y no contributivas, y se refleja de forma automática en la liquidación mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Cuánto cobra un jubilado con el bono incluido en febrero

Con la aplicación del aumento y la continuidad del refuerzo extraordinario, los montos finales para febrero quedan establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $429.081,79 ($359.081,79 de haber actualizado + $70.000 de bono)

PUAM: $357.263 ($287.263 de haber + $70.000 de bono)

Pensión No Contributiva: $321.355 ($251.355 de haber + $70.000 de bono)

Jubilación máxima: $2.416.275,65 (no recibe bono adicional)

Los valores corresponden al esquema vigente para febrero y pueden variar según la situación particular de cada beneficiario.

Quiénes cobran el bono de $70.000 de ANSES en febrero

El bono de $70.000 continúa vigente durante febrero y está dirigido exclusivamente a los jubilados y pensionados de menores ingresos. El refuerzo se paga bajo las siguientes condiciones:

Cobran el bono completo quienes perciben la jubilación mínima .

Reciben un monto proporcional quienes superan el haber mínimo, pero no alcanzan los $429.081,79 .

No acceden al bono quienes cobran haberes superiores a ese tope.

El objetivo del refuerzo es sostener el poder adquisitivo frente a la inflación acumulada y reforzar los ingresos de los sectores más sensibles.

Cuándo se acredita el cobro de jubilaciones ANSES en febrero

El pago de las jubilaciones y pensiones se realiza según el calendario habitual de ANSES, organizado por terminación de DNI. Tanto el aumento como el bono se acreditan en la misma fecha, dentro del cronograma oficial que el organismo publica cada mes.

Los beneficiarios pueden consultar el detalle de la liquidación y la fecha exacta de cobro a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Calendario de pagos para jubilados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero

