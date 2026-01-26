Anunciaron un NUEVO AUMENTO para jubilados en febrero: a cuánto se van los haberes
ANSES confirmó el aumento de febrero para jubilaciones y pensiones, que se ajustan por inflación y mantienen para los ingresos más bajos. La liquidación ya está en marcha y define cuánto cobra cada beneficiario según su haber.
El ajuste se aplica según la fórmula de movilidad vigente, que actualiza los haberes de manera automática. A este incremento se suma el bono mensual, que continúa sin modificaciones y determina el monto final que se cobra según el tipo de prestación.
Con estos componentes, el pago de febrero queda conformado por el haber actualizado y, en los casos correspondientes, por un refuerzo adicional destinado a amortiguar el impacto de la suba de precios en los sectores más vulnerables.
Cuánto aumentan las jubilaciones de ANSES en febrero 2026
Las jubilaciones y pensiones de ANSES reciben en febrero un aumento del 2,8%, en línea con la inflación de diciembre medida por el INDEC. El ajuste se realiza bajo el esquema establecido por el Decreto 274/24, que actualiza los haberes según el IPC con un desfase de dos meses.
Este incremento alcanza a jubilaciones, pensiones contributivas y no contributivas, y se refleja de forma automática en la liquidación mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Cuánto cobra un jubilado con el bono incluido en febrero
Con la aplicación del aumento y la continuidad del refuerzo extraordinario, los montos finales para febrero quedan establecidos de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $429.081,79
($359.081,79 de haber actualizado + $70.000 de bono)
PUAM: $357.263
($287.263 de haber + $70.000 de bono)
Pensión No Contributiva: $321.355
($251.355 de haber + $70.000 de bono)
Jubilación máxima: $2.416.275,65
(no recibe bono adicional)
Los valores corresponden al esquema vigente para febrero y pueden variar según la situación particular de cada beneficiario.
Quiénes cobran el bono de $70.000 de ANSES en febrero
El bono de $70.000 continúa vigente durante febrero y está dirigido exclusivamente a los jubilados y pensionados de menores ingresos. El refuerzo se paga bajo las siguientes condiciones:
Cobran el bono completo quienes perciben la jubilación mínima.
Reciben un monto proporcional quienes superan el haber mínimo, pero no alcanzan los $429.081,79.
No acceden al bono quienes cobran haberes superiores a ese tope.
El objetivo del refuerzo es sostener el poder adquisitivo frente a la inflación acumulada y reforzar los ingresos de los sectores más sensibles.
Cuándo se acredita el cobro de jubilaciones ANSES en febrero
El pago de las jubilaciones y pensiones se realiza según el calendario habitual de ANSES, organizado por terminación de DNI. Tanto el aumento como el bono se acreditan en la misma fecha, dentro del cronograma oficial que el organismo publica cada mes.
Los beneficiarios pueden consultar el detalle de la liquidación y la fecha exacta de cobro a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Calendario de pagos para jubilados que cobran la mínima
DNI terminados en 0: 9 de febrero
DNI terminados en 1: 10 de febrero
DNI terminados en 2: 11 de febrero
DNI terminados en 3: 12 de febrero
DNI terminados en 4: 13 de febrero
DNI terminados en 5: 18 de febrero
DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero
DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero
Calendario para jubilados que superan el haber mínimo