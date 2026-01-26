Bono confirmado de ANSES: cómo impacta en jubilados este febrero

Esta fórmula toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor con un desfase de dos meses y se liquida de manera automática, sin necesidad de trámites por parte de los beneficiarios.

Cómo queda el monto final de jubilados con el bono incluido

Con la actualización y el refuerzo vigente, los valores oficiales de febrero son los siguientes:

Jubilación mínima: $429.081,79 ($359.081,79 de haber + $70.000 de bono )

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $357.263 ($287.263 de haber + $70.000 de bono )

Pensión No Contributiva por invalidez y vejez: $321.355 ($251.355 de haber + $70.000 de bono )

Jubilación máxima: $2.416.275,65, sin refuerzo adicional

Estos montos corresponden al esquema vigente para febrero y se acreditan junto con el calendario mensual.

Quiénes cobran el bono de $70.000 que paga ANSES en febrero

El bono de $70.000 continúa vigente en febrero y alcanza a jubilados y pensionados con ingresos más bajos. El esquema de pago se define de la siguiente manera:

Quienes cobran la jubilación mínima reciben el bono completo.

Los haberes superiores al mínimo, pero inferiores a $429.081,79 , acceden a un bono proporcional.

Los jubilados con ingresos por encima de ese tope no perciben el refuerzo.

El adicional se deposita junto con el haber mensual y no requiere gestión previa.

Cuándo se cobra la jubilación con bono de ANSES en febrero

El cobro de jubilaciones se realiza según el calendario oficial de ANSES, organizado por terminación de DNI. Tanto el aumento como el bono se acreditan en la misma fecha.

Los beneficiarios pueden consultar el detalle del pago y la fecha exacta de cobro a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.