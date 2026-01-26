En vivo Radio La Red
Bono confirmado de ANSES: cómo impacta en jubilados este febrero

ANSES ya cerró la liquidación de febrero para jubilados y pensionados. El aumento por movilidad y la continuidad del bono configuran el ingreso final del mes, con cifras oficiales que impactan de forma directa en el cobro.

Los haberes de febrero de los jubilados de ANSES marcan el eje del ingreso previsional. La liquidación incorpora una actualización automática por inflación y mantiene vigente un refuerzo clave para los haberes más bajos, lo que redefine el monto total acreditado.

El ajuste se explica por la aplicación de la fórmula de movilidad atada al IPC, mientras que el bono continúa sin cambios. Ambos componentes se pagan en conjunto y determinan cuánto percibe cada beneficiario según su nivel de ingresos.

Con estos elementos, el cobro de febrero queda conformado por el haber actualizado y, en determinados casos, un adicional que busca sostener el poder adquisitivo frente al aumento de precios.

Cuánto aumenta la jubilación de ANSES en febrero y por qué se aplica

Las jubilaciones y pensiones de ANSES reciben en febrero un aumento del 2,8%, correspondiente a la inflación de diciembre informada por el INDEC. El ajuste se aplica bajo el esquema vigente desde julio de 2024, establecido por el Decreto 274/24.

Esta fórmula toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor con un desfase de dos meses y se liquida de manera automática, sin necesidad de trámites por parte de los beneficiarios.

Cómo queda el monto final de jubilados con el bono incluido

Con la actualización y el refuerzo vigente, los valores oficiales de febrero son los siguientes:

  • Jubilación mínima: $429.081,79

    ($359.081,79 de haber + $70.000 de bono)

  • Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $357.263

    ($287.263 de haber + $70.000 de bono)

  • Pensión No Contributiva por invalidez y vejez: $321.355

    ($251.355 de haber + $70.000 de bono)

  • Jubilación máxima: $2.416.275,65, sin refuerzo adicional

Estos montos corresponden al esquema vigente para febrero y se acreditan junto con el calendario mensual.

Quiénes cobran el bono de $70.000 que paga ANSES en febrero

El bono de $70.000 continúa vigente en febrero y alcanza a jubilados y pensionados con ingresos más bajos. El esquema de pago se define de la siguiente manera:

  • Quienes cobran la jubilación mínima reciben el bono completo.

  • Los haberes superiores al mínimo, pero inferiores a $429.081,79, acceden a un bono proporcional.

  • Los jubilados con ingresos por encima de ese tope no perciben el refuerzo.

El adicional se deposita junto con el haber mensual y no requiere gestión previa.

Cuándo se cobra la jubilación con bono de ANSES en febrero

El cobro de jubilaciones se realiza según el calendario oficial de ANSES, organizado por terminación de DNI. Tanto el aumento como el bono se acreditan en la misma fecha.

Los beneficiarios pueden consultar el detalle del pago y la fecha exacta de cobro a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

