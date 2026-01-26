Jubilados de ANSES: así queda el cobro de febrero con aumento y refuerzo
ANSES definió la liquidación de febrero para jubilados y pensionados. La actualización por inflación, la continuidad del refuerzo y los valores finales configuran el ingreso mensual de uno de los sectores más relevantes del sistema previsional.
ANSES avanzó con la liquidación de jubilados correspondiente a febrero, mes que incorpora una nueva actualización por movilidad y mantiene vigente el refuerzo mensual para haberes más bajos. Los montos surgen de datos oficiales y ya impactan en el cobro.
La suba se explica por la aplicación automática de la fórmula atada al Índice de Precios al Consumidor. A ese ajuste se suma un bono que continúa sin cambios, lo que define cuánto percibe cada beneficiario según su haber.
De este modo, el ingreso de febrero queda conformado por dos componentes centrales, el haber previsional actualizado y, en determinados casos, un refuerzo adicional destinado a compensar la pérdida de poder adquisitivo.
Cómo se calcula el aumento de jubilaciones de ANSES en febrero
Las jubilaciones ANSES registran en febrero un incremento del 2,8%, correspondiente a la inflación de diciembre informada por el INDEC. La actualización se aplica bajo el esquema vigente desde julio de 2024, que ajusta los haberes con base en el IPC.
Este mecanismo alcanza a jubilaciones, pensiones contributivas y no contributivas, y se liquida de forma automática junto con el calendario mensual del organismo.
Cuáles son los montos finales que cobran los jubilados en febrero
Con la aplicación del aumento y la continuidad del refuerzo, los valores quedan establecidos de la siguiente manera:
Jubilación mínima:$429.081,79
($359.081,79 de haber actualizado + $70.000 de bono)
Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM):$357.263
($287.263 de haber + $70.000 de bono)
Pensión No Contributiva por invalidez y vejez:$321.355
($251.355 de haber + $70.000 de bono)
Jubilación máxima:$2.416.275,65, sin refuerzo adicional
Los montos corresponden a febrero y pueden variar según la situación particular de cada titular.
Qué jubilados acceden al bono de $70.000 de ANSES
El bono de $70.000 se mantiene vigente en febrero y está dirigido a jubilados y pensionados con ingresos más bajos. El esquema de pago funciona de la siguiente manera:
El bono completo se otorga a quienes cobran la jubilación mínima.
Quienes superan el mínimo, pero no alcanzan los $429.081,79, reciben un refuerzo proporcional.
Los haberes superiores a ese monto no acceden al bono.
El refuerzo se abona en conjunto con el haber mensual.
Cuándo se cobra la jubilación de ANSES en febrero
El cobro de jubilaciones se realiza de acuerdo con el calendario oficial de ANSES, organizado por terminación de DNI. Tanto el aumento como el bono se acreditan en la misma fecha.
Los beneficiarios pueden consultar el detalle del pago y la fecha exacta de acreditación a través de Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.