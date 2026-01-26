Este mecanismo alcanza a jubilaciones, pensiones contributivas y no contributivas, y se liquida de forma automática junto con el calendario mensual del organismo.

Cuáles son los montos finales que cobran los jubilados en febrero

Jubilados_ANSES Jubilados de ANSES: así queda el cobro de febrero con aumento y refuerzo

Con la aplicación del aumento y la continuidad del refuerzo, los valores quedan establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $429.081,79 ($359.081,79 de haber actualizado + $70.000 de bono )

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $357.263 ($287.263 de haber + $70.000 de bono )

Pensión No Contributiva por invalidez y vejez: $321.355 ($251.355 de haber + $70.000 de bono )

Jubilación máxima: $2.416.275,65, sin refuerzo adicional

Los montos corresponden a febrero y pueden variar según la situación particular de cada titular.

Qué jubilados acceden al bono de $70.000 de ANSES

El bono de $70.000 se mantiene vigente en febrero y está dirigido a jubilados y pensionados con ingresos más bajos. El esquema de pago funciona de la siguiente manera:

El bono completo se otorga a quienes cobran la jubilación mínima .

Quienes superan el mínimo, pero no alcanzan los $429.081,79 , reciben un refuerzo proporcional.

Los haberes superiores a ese monto no acceden al bono.

El refuerzo se abona en conjunto con el haber mensual.

Cuándo se cobra la jubilación de ANSES en febrero

El cobro de jubilaciones se realiza de acuerdo con el calendario oficial de ANSES, organizado por terminación de DNI. Tanto el aumento como el bono se acreditan en la misma fecha.

Los beneficiarios pueden consultar el detalle del pago y la fecha exacta de acreditación a través de Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.