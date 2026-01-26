En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Progresar
Previsional

ANSES devuelve dinero retenido en 2026: cómo cobrarlo

ANSES comenzará a pagar en enero el 20% retenido de las Becas Progresar a los estudiantes que cumplieron con los requisitos académicos. El monto se acredita de forma automática.

ANSES devuelve dinero retenido en 2026: cómo cobrarlo

ANSES devuelve dinero retenido en 2026: cómo cobrarlo
Leé también ANSES estableció el paso final que impacta en el cobro de Becas Progresar este mes
ANSES estableció el paso final que impacta en el cobro de Becas Progresar este mes

Este pago extra puede alcanzar hasta $63.000, según la línea de beca y la instancia de inscripción de cada estudiante. El refuerzo se acreditará junto con el calendario habitual de pagos, sin necesidad de realizar trámites adicionales, y estará destinado a quienes hayan cumplido con los requisitos establecidos por el Ministerio de Capital Humano.

El objetivo del beneficio es reconocer la continuidad y el compromiso educativo de los estudiantes. El dinero se depositará de manera automática en la misma cuenta bancaria donde se cobra mensualmente la beca.

Cuándo se paga el 20 % retenido de las Becas Progresar

Durante el ciclo lectivo, ANSES liquida el 80 % del monto mensual de las Becas Progresar y retiene el 20 % restante hasta que el estudiante acredite su condición académica. En enero, el organismo pagará ese monto acumulado a quienes hayan cumplido con los requisitos exigidos.

Los importes varían según la línea del programa y la convocatoria en la que se haya inscripto cada beneficiario.

Montos del 20 % retenido según línea de beca

Progresar Obligatorio

  • Primera convocatoria: $56.000 (8 cuotas retenidas)

  • Segunda convocatoria: $28.000 (4 cuotas retenidas)

Progresar Superior

  • Primera convocatoria: $63.000 (9 cuotas retenidas)

  • Segunda convocatoria: $28.000 (4 cuotas retenidas)

Desde ANSES aclararon que quienes no perciban el refuerzo en enero podrán cobrarlo en febrero, una vez que se regularice la certificación institucional correspondiente.

image.png
El monto de Becas Progresar se mantiene en $35.000 en mayo para estudiantes activos en el programa. Foto: Anses.

El monto de Becas Progresar se mantiene en $35.000 en mayo para estudiantes activos en el programa. Foto: Anses.

Requisitos para cobrar el pago extra de Becas Progresar

El cobro del 20 % retenido alcanza a las líneas Progresar Obligatorio y Progresar Superior, cada una con requisitos específicos.

En el caso de Progresar Obligatorio, los estudiantes deben haber participado en una Actividad de Extensión Formativa antes del 30 de noviembre de 2025, la cual debe ser validada por la institución educativa antes del 30 de diciembre. Además, no deben registrar materias adeudadas al cierre del ciclo lectivo.

Para Progresar Superior, los requisitos incluyen ser alumno regular al momento de la tercera certificación anual y no adeudar materias al finalizar el ciclo lectivo. Esta información debe estar correctamente cargada por la institución educativa correspondiente.

El rol clave de la certificación institucional

ANSES remarcó que el factor determinante para cobrar el refuerzo es la certificación institucional. Según lo establecido en la Resolución 388/2025, la escuela, terciario o universidad debe informar correctamente la condición académica del estudiante.

En caso de demoras en la carga de datos, el pago del 20 % retenido podrá realizarse en febrero, siempre que se cumplan los requisitos previstos por el programa.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Progresar
Notas relacionadas
La excelente noticia que tiene el Gobierno para las Becas Progresar en 2026
ANSES paga en enero hasta $63.000 extra por Becas Progresar: quiénes cobran el 20% retenido y cuándo se acredita
ANSES aumenta la AUH y confirma un refuerzo clave para febrero

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar