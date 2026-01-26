ANSES devuelve dinero retenido en 2026: cómo cobrarlo

Los importes varían según la línea del programa y la convocatoria en la que se haya inscripto cada beneficiario.

Montos del 20 % retenido según línea de beca

Progresar Obligatorio

Primera convocatoria: $56.000 (8 cuotas retenidas)

Segunda convocatoria: $28.000 (4 cuotas retenidas)

Progresar Superior

Primera convocatoria: $63.000 (9 cuotas retenidas)

Segunda convocatoria: $28.000 (4 cuotas retenidas)

Desde ANSES aclararon que quienes no perciban el refuerzo en enero podrán cobrarlo en febrero, una vez que se regularice la certificación institucional correspondiente.

image.png El monto de Becas Progresar se mantiene en $35.000 en mayo para estudiantes activos en el programa. Foto: Anses.

Requisitos para cobrar el pago extra de Becas Progresar

El cobro del 20 % retenido alcanza a las líneas Progresar Obligatorio y Progresar Superior, cada una con requisitos específicos.

En el caso de Progresar Obligatorio, los estudiantes deben haber participado en una Actividad de Extensión Formativa antes del 30 de noviembre de 2025, la cual debe ser validada por la institución educativa antes del 30 de diciembre. Además, no deben registrar materias adeudadas al cierre del ciclo lectivo.

Para Progresar Superior, los requisitos incluyen ser alumno regular al momento de la tercera certificación anual y no adeudar materias al finalizar el ciclo lectivo. Esta información debe estar correctamente cargada por la institución educativa correspondiente.

El rol clave de la certificación institucional

ANSES remarcó que el factor determinante para cobrar el refuerzo es la certificación institucional. Según lo establecido en la Resolución 388/2025, la escuela, terciario o universidad debe informar correctamente la condición académica del estudiante.

En caso de demoras en la carga de datos, el pago del 20 % retenido podrá realizarse en febrero, siempre que se cumplan los requisitos previstos por el programa.