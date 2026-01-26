En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
Febrero
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

AUH en febrero: ANSES confirma ingresos que pueden sumar hasta $108.000

ANSES aplica en febrero una actualización en la AUH que modifica el ingreso mensual de miles de familias. El aumento por inflación se combina con beneficios vigentes que no se ajustan automáticamente y explican por qué el monto final puede superar los $108.000.

ANSES y la AUH presentan en febrero una nueva configuración de ingresos que va más allá del aumento mensual. La clave está en cómo se combinan la Asignación Universal por Hijo y los refuerzos que siguen vigentes, lo que da como resultado montos finales distintos según cada grupo familiar.

ANSES paga AUH y Tarjeta Alimentar con montos actualizados

Durante este mes, ANSES acredita el incremento correspondiente a la AUH junto con beneficios complementarios que se pagan de forma automática. Esta suma de componentes explica por qué algunos titulares superan los $108.000, aun cuando no todos los conceptos se actualizan por inflación.

El organismo previsional recordó que no es necesario realizar trámites adicionales para percibir estos montos. El cobro depende exclusivamente de que la prestación esté activa y de que los datos personales y familiares estén correctamente registrados en el sistema.

¿Cuánto aumenta la AUH de ANSES en febrero?

La AUH de ANSES registra en febrero un aumento del 2,8%, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor informada por el INDEC para diciembre. El ajuste se aplica bajo el esquema de movilidad mensual vigente desde abril de 2024.

El incremento se acredita junto con el calendario habitual de pagos y alcanza a todas las personas que cumplen los requisitos de la asignación. No requiere inscripción ni gestiones adicionales ante el organismo.

Este aumento impacta de manera directa en el haber principal, aunque el ingreso total del mes depende de si el grupo familiar accede a beneficios complementarios.

Qué refuerzo se suma a la AUH y por qué supera los $108.000

El monto que puede llevar el ingreso mensual por encima de los $108.000 corresponde a la Tarjeta Alimentar, un programa destinado a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria.

Este refuerzo se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH y se utiliza con la tarjeta de débito habitual. No se trata de un pago en efectivo ni de un beneficio independiente.

Los montos vigentes en febrero son:

  • $52.250 para familias con un hijo

  • $81.936 para familias con dos hijos

  • $108.062 para familias con tres hijos o más

La combinación entre la asignación principal y este refuerzo explica el ingreso final acreditado cada mes.

Por qué la Tarjeta Alimentar no aumenta junto con la AUH

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no forma parte del sistema de movilidad automática. Sus valores dependen de decisiones administrativas y no se actualizan de forma mensual según la inflación.

Por ese motivo, en febrero el refuerzo mantiene los mismos montos que en enero, pese al aumento aplicado a la asignación principal. Esta diferencia genera variaciones claras en el ingreso total de las familias beneficiarias.

Hasta el momento, ANSES no informó una fecha concreta para una actualización de este beneficio.

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar junto con la AUH

Acceden de manera automática a la Tarjeta Alimentar:

  • Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive

  • Personas embarazadas desde el tercer mes que cobran la AUE

  • Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad

No se requiere inscripción. Mantener los datos personales y del grupo familiar actualizados es fundamental para asegurar el cobro correcto.

Aclaración clave sobre el llamado “bono de ANSES” de casi $600.000

El denominado “bono de ANSES” de casi $600.000 no es un pago único ni extraordinario. Se trata de la suma de varias prestaciones que pueden cobrarse en simultáneo en casos puntuales durante febrero.

El ingreso elevado surge de la combinación de beneficios ya existentes, entre ellos la AUH con Discapacidad, con un monto cercano a $420.354, junto con la Tarjeta Alimentar, el Complemento Leche del Plan 1000 Días y el programa Volver al Trabajo.

Para verificar qué prestaciones corresponden en cada caso, ANSES recomienda consultar los cobros en Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

