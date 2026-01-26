El incremento se acredita junto con el calendario habitual de pagos y alcanza a todas las personas que cumplen los requisitos de la asignación. No requiere inscripción ni gestiones adicionales ante el organismo.

Este aumento impacta de manera directa en el haber principal, aunque el ingreso total del mes depende de si el grupo familiar accede a beneficios complementarios.

Qué refuerzo se suma a la AUH y por qué supera los $108.000

AUH en febrero: ANSES confirma ingresos que pueden sumar hasta $108.000

El monto que puede llevar el ingreso mensual por encima de los $108.000 corresponde a la Tarjeta Alimentar, un programa destinado a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria.

Este refuerzo se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH y se utiliza con la tarjeta de débito habitual. No se trata de un pago en efectivo ni de un beneficio independiente.

Los montos vigentes en febrero son:

$52.250 para familias con un hijo

$81.936 para familias con dos hijos

$108.062 para familias con tres hijos o más

La combinación entre la asignación principal y este refuerzo explica el ingreso final acreditado cada mes.

Por qué la Tarjeta Alimentar no aumenta junto con la AUH

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no forma parte del sistema de movilidad automática. Sus valores dependen de decisiones administrativas y no se actualizan de forma mensual según la inflación.

Por ese motivo, en febrero el refuerzo mantiene los mismos montos que en enero, pese al aumento aplicado a la asignación principal. Esta diferencia genera variaciones claras en el ingreso total de las familias beneficiarias.

Hasta el momento, ANSES no informó una fecha concreta para una actualización de este beneficio.

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar junto con la AUH

Acceden de manera automática a la Tarjeta Alimentar:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive

Personas embarazadas desde el tercer mes que cobran la AUE

Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad

No se requiere inscripción. Mantener los datos personales y del grupo familiar actualizados es fundamental para asegurar el cobro correcto.

Aclaración clave sobre el llamado “bono de ANSES” de casi $600.000

El denominado “bono de ANSES” de casi $600.000 no es un pago único ni extraordinario. Se trata de la suma de varias prestaciones que pueden cobrarse en simultáneo en casos puntuales durante febrero.

El ingreso elevado surge de la combinación de beneficios ya existentes, entre ellos la AUH con Discapacidad, con un monto cercano a $420.354, junto con la Tarjeta Alimentar, el Complemento Leche del Plan 1000 Días y el programa Volver al Trabajo.

Para verificar qué prestaciones corresponden en cada caso, ANSES recomienda consultar los cobros en Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.