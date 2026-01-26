ANSES aumenta la AUH y confirma un refuerzo clave para febrero
ANSES aplicará en febrero un nuevo aumento para la AUH y mantendrá un refuerzo clave. Ambos beneficios se acreditan de forma automática y elevan el ingreso mensual de las familias beneficiarias.
ANSES confirmó que en febrero se aplicará un nuevo aumento para la Asignación Universal por Hijo (AUH), en línea con el esquema de actualización mensual por inflación. A esta mejora se suma un refuerzo clave, que es la Tarjeta Alimentar, un beneficio que se paga de forma automática y eleva el ingreso total de las familias beneficiarias.
La combinación entre el ajuste de la AUH y la continuidad de la Tarjeta Alimentar vuelve a ubicar a las asignaciones sociales en el centro de la agenda, en un contexto de subas de precios y necesidad de sostener el poder adquisitivo de los hogares con menores ingresos.
Cuánto aumenta la AUH de ANSES en febrero
La AUH registra en febrero un aumento del 2,8 %, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC. El ajuste se aplica de manera automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales, y alcanza a todos los titulares con la prestación activa.
Este incremento forma parte del sistema de movilidad mensual vigente desde 2024, que toma como referencia la inflación de dos meses atrás para actualizar los montos.
Así, la AUH general por hijo pasará a ser de:
$129.042 (monto total bruto)
Se cobra el 80% mensual: $ 103.233 en mano cada mes
El 20% restante (aprox. $ 25.809) se retiene y se paga en un pago anual al presentar la Libreta AUH.
La Tarjeta Alimentar, el refuerzo clave que se suma al cobro
Además del aumento de la AUH, las familias continúan cobrando la Tarjeta Alimentar, un refuerzo fundamental destinado a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria.
Este beneficio se deposita todos los meses junto con la AUH y no se ajusta por inflación, pero se mantiene vigente y representa una parte importante del ingreso total que reciben los hogares alcanzados.
Los montos de la Tarjeta Alimentar en febrero son:
Familias con un hijo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres o más hijos: $108.062
La acreditación es automática y no requiere inscripción previa, siempre que el grupo familiar esté correctamente registrado en ANSES.
Quiénes cobran la AUH y la Tarjeta Alimentar
Cobran ambos beneficios las familias que perciben la AUH por hijos menores de 18 años y cumplen con los requisitos del programa. También acceden a la Tarjeta Alimentar las personas que cobran la AUH por discapacidad, sin límite de edad, y las titulares de la Asignación por Embarazo.
ANSES recuerda que es fundamental mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar para evitar demoras o exclusiones en el pago.
Cómo y cuándo se cobra el aumento de AUH en febrero
El aumento de la AUH y la Tarjeta Alimentar se acreditan en la misma cuenta bancaria, siguiendo el calendario oficial de pagos de ANSES, organizado por terminación de DNI.
No es necesario realizar ningún trámite adicional. Desde el organismo recomiendan consultar Mi ANSES para verificar fechas de cobro y montos liquidados.