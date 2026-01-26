ANSES aumenta la AUH y confirma un refuerzo clave para febrero

Así, la AUH general por hijo pasará a ser de:

$129.042 (monto total bruto)

Se cobra el 80% mensual: $ 103.233 en mano cada mes

El 20% restante (aprox. $ 25.809) se retiene y se paga en un pago anual al presentar la Libreta AUH.

ANSES_AUH_Alimentar

La Tarjeta Alimentar, el refuerzo clave que se suma al cobro

Además del aumento de la AUH, las familias continúan cobrando la Tarjeta Alimentar, un refuerzo fundamental destinado a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria.

Este beneficio se deposita todos los meses junto con la AUH y no se ajusta por inflación, pero se mantiene vigente y representa una parte importante del ingreso total que reciben los hogares alcanzados.

Los montos de la Tarjeta Alimentar en febrero son:

Familias con un hijo : $52.250

Familias con dos hijos : $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

La acreditación es automática y no requiere inscripción previa, siempre que el grupo familiar esté correctamente registrado en ANSES.

Quiénes cobran la AUH y la Tarjeta Alimentar

Cobran ambos beneficios las familias que perciben la AUH por hijos menores de 18 años y cumplen con los requisitos del programa. También acceden a la Tarjeta Alimentar las personas que cobran la AUH por discapacidad, sin límite de edad, y las titulares de la Asignación por Embarazo.

ANSES recuerda que es fundamental mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar para evitar demoras o exclusiones en el pago.

Cómo y cuándo se cobra el aumento de AUH en febrero

El aumento de la AUH y la Tarjeta Alimentar se acreditan en la misma cuenta bancaria, siguiendo el calendario oficial de pagos de ANSES, organizado por terminación de DNI.

No es necesario realizar ningún trámite adicional. Desde el organismo recomiendan consultar Mi ANSES para verificar fechas de cobro y montos liquidados.