En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Calendario
Previsional

ALERTA por cambios en el calendario ANSES: hay reprogramación

Con un aumento del 1,9% y la continuidad del bono, el organismo reprogramará parte del calendario de pagos por el feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

ALERTA por cambios en el calendario ANSES: reprogramación por feriado

ALERTA por cambios en el calendario ANSES: reprogramación por feriado

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre de 2025 los jubilados y pensionados recibirán un nuevo aumento en sus haberes, junto con la continuidad del bono extraordinario de $70.000. Además, el organismo previsional adelantó que el calendario de pagos deberá reprogramarse debido al traslado del feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Leé también ANSES confirmó un TRIPLE BONO para la AUH en octubre: de cuánto es y cuándo se cobran
ANSES confirmó un TRIPLE BONO para la AUH en octubre: de cuánto son y cuándo se cobran

Con estas medidas, ningún jubilado o pensionado cobrará menos de $396.266,35 en octubre, cifra que combina el haber mínimo actualizado y el refuerzo extraordinario.

Aumento confirmado para octubre: de cuánto es y a quiénes alcanza

De acuerdo con la fórmula de movilidad previsional, en octubre se aplicará un incremento del 1,87% sobre los haberes jubilatorios y pensiones. Esto eleva la jubilación mínima a $326.266,35, aunque gracias al bono de $70.000 ningún beneficiario cobrará menos de $396.266,35.

Este aumento también impacta en otras prestaciones que paga ANSES:

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $261.013,09, que con el bono llega a $331.013,09.

  • Pensiones no contributivas por vejez y discapacidad: $228.386,45, o $298.386,45 con el refuerzo.

  • Madres de siete hijos: $326.266,35, o $396.266,35 con el bono.

  • Jubilación máxima: $2.195.463,70.

De esta manera, más de 7 millones de beneficiarios en todo el país recibirán un incremento en sus ingresos en octubre, en un contexto en el que la inflación sigue golpeando el poder adquisitivo de los adultos mayores.

El bono de $70.000 sigue vigente

La continuidad del bono extraordinario de $70.000 fue una de las medidas más esperadas por los jubilados. Este refuerzo, que se viene otorgando en los últimos meses, busca compensar la brecha entre el haber mínimo y el costo real de la canasta de consumo de los adultos mayores.

En la práctica, significa que nadie cobrará menos de $396.266,35, monto que representa la combinación del haber mínimo con el refuerzo.

Este bono se paga en la misma fecha que el haber mensual, sin necesidad de trámites adicionales ni inscripciones.

ANSES_pension

Calendario de pagos octubre 2025: cambios por el feriado

Uno de los puntos clave de este mes será la reprogramación del calendario de pagos. El feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se conmemora el 12 de octubre, fue trasladado al viernes 10.

Esto afecta a quienes tenían asignada esa fecha como día de cobro. La práctica habitual de ANSES es adelantar los pagos al día hábil anterior, aunque el organismo aclaró que publicará la confirmación en los próximos días.

Según la Resolución 1091/2024, el calendario original establece:

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de octubre.

  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 8 de octubre.

  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 9 de octubre.

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 9 de octubre.

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 10 de octubre (con posibilidad de adelanto).

Jubilados y pensionados con haber mínimo

  • DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre.

  • DNI terminados en 1: jueves 9 de octubre.

  • DNI terminados en 2: viernes 10 de octubre (podría modificarse).

  • DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre.

  • DNI terminados en 4: martes 14 de octubre.

  • DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre.

  • DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre.

  • DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre.

  • DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre.

  • DNI terminados en 9: martes 21 de octubre.

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de octubre.

  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de octubre.

  • DNI terminados en 4 y 5: viernes 24 de octubre.

  • DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de octubre.

  • DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de octubre.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Calendario octubre
Notas relacionadas
ANSES septiembre 2025: cómo acceder al refuerzo de $400.000 para AUH
Refuerzo ANSES de $100.000: requisitos, plazos y paso a paso para cobrarlo
Calendario ANSES: comienzan a depositar el bono de $300.000 a este grupo

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar