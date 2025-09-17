ALERTA por cambios en el calendario ANSES: hay reprogramación

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $261.013,09, que con el bono llega a $331.013,09.

Pensiones no contributivas por vejez y discapacidad: $228.386,45, o $298.386,45 con el refuerzo.

Madres de siete hijos: $326.266,35, o $396.266,35 con el bono.

Jubilación máxima: $2.195.463,70.

De esta manera, más de 7 millones de beneficiarios en todo el país recibirán un incremento en sus ingresos en octubre, en un contexto en el que la inflación sigue golpeando el poder adquisitivo de los adultos mayores.

El bono de $70.000 sigue vigente

La continuidad del bono extraordinario de $70.000 fue una de las medidas más esperadas por los jubilados. Este refuerzo, que se viene otorgando en los últimos meses, busca compensar la brecha entre el haber mínimo y el costo real de la canasta de consumo de los adultos mayores.

En la práctica, significa que nadie cobrará menos de $396.266,35, monto que representa la combinación del haber mínimo con el refuerzo.

Este bono se paga en la misma fecha que el haber mensual, sin necesidad de trámites adicionales ni inscripciones.

ANSES_pension

Calendario de pagos octubre 2025: cambios por el feriado

Uno de los puntos clave de este mes será la reprogramación del calendario de pagos. El feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se conmemora el 12 de octubre, fue trasladado al viernes 10.

Esto afecta a quienes tenían asignada esa fecha como día de cobro. La práctica habitual de ANSES es adelantar los pagos al día hábil anterior, aunque el organismo aclaró que publicará la confirmación en los próximos días.

Según la Resolución 1091/2024, el calendario original establece:

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 8 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 10 de octubre (con posibilidad de adelanto).

Jubilados y pensionados con haber mínimo

DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre.

DNI terminados en 1: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 2: viernes 10 de octubre (podría modificarse).

DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre.

DNI terminados en 4: martes 14 de octubre.

DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre.

DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre.

DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre.

DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre.

DNI terminados en 9: martes 21 de octubre.

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo