Analía Franchín destrozó a Nancy Pazos luego de su cruce con Mariana Brey: "No estamos en..."

¿Cómo fue el tenso momento al aire entre Mariana Brey y Nancy Pazos?

El mensaje que el presidente Javier Milei emitió el últimi lunes en cadena nacional no solo generó una gran expectativa entre los televidentes, sino que también reavivó la tensión entre Mariana Brey y Nancy Pazos en A la Barbarossa (Telefe). Las periodistas, que desde hace tiempo sostienen posturas políticas enfrentadas, protagonizaron un nuevo y encendido cruce en vivo.

En esta ocasión, el motivo del debate fue el anuncio del Presupuesto 2026. Durante la discusión, Brey acusó a Pazos de ser “golpista”, mientras que la periodista política no dudó en responderle con un insulto: “pelotuda”.

El escándalo se replicó minutos después en Lape Club Social Informativo (América TV), donde Marina Calabró comentó lo sucedido en el programa de Telefe. Allí, Brey criticó a su colega recordando: “Cuando se levanta el cepo automáticamente se comenzó a decir que a inflación se iba a disparar, que era toda una mentira o para tapar no sé qué, y la inflación se mantuvo y estuvo en 1.9, 2.1”. En ese instante, Pazos la interrumpió con dureza: “¿A costa de qué Mariana, a costa de qué, por qué perdió las elecciones? A costa de qué, tenés que preguntarte”.

Con tono irónico, Brey retrucó: “Ay que difícil... Vos que sabés tanto lo que va a pasar en el 2026, 2027, vos que hacés futurología”, en respuesta a los dichos de Pazos, quien había afirmado que anticipó los resultados electorales. Brey no se quedó atrás y lanzó: “Como también creés que después de octubre esto se va, si es que llega octubre, porque para vos es el peor gobierno y está en el peor momento, yo te escuché decirlo”.

Mientras Nancy reafirmaba su postura diciendo que “es el peor momento y el peor gobierno. Totalmente”, Brey apuntó contra los sectores opositores: “Está la oposición haciendo un trabajo enorme para que este gobierno no pueda terminar el 2027, que no pueda llegar en lo posible a octubre, pero si llega octubre que no llegue al 2027 terminado”.

Mirando directamente a Pazos, Brey fue tajante: “Vos formás parte de esa oposición. Una oposición golpista que no quiere que el presidente termine su mandato”.

Ante esa acusación, Nancy reaccionó con furia y gritó: “No hay una persona con más compromiso con la democracia que yo”, y agregó indignada: “¿Me tengo que bancar a esta pelotuda diciendo que soy golpista?”.

Georgina Barbarossa intentó calmar los ánimos con un tímido “no, no, no”, pero Pazos redobló la apuesta: “Me dijo golpista y vos te lo bancás, ahora yo le digo pelotuda y no, pero qué pasa”, mientras Brey sonreía con sarcasmo, dejando en claro que el enfrentamiento está lejos de terminar.