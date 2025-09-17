Calendario ANSES: comienzan a depositar el bono de $300.000 a este grupo

Para ambos casos, los solicitantes deberán presentar su DNI (original y copia) junto con la documentación que respalde la finalización de su vínculo laboral.
Documentación obligatoria para solicitar el beneficio
ANSES estableció un listado de situaciones y papeles que se deben presentar:
-
Despido sin justa causa: telegrama, carta documento o nota firmada por el empleador con certificación.
-
Despido por quiebra o concurso preventivo: nota del síndico, sentencia autenticada por el juzgado, telegrama de cese por quiebra o publicación en el Boletín Oficial.
-
Resolución del contrato por denuncia del trabajador con justa causa: telegrama de intimación y telegrama de desvinculación.
-
No renovación de contrato a plazo fijo: copia del contrato vencido.
-
Fallecimiento de empleador unipersonal: acta de defunción certificada.
-
Cese por enfermedad o accidente laboral/no laboral: certificado médico de aptitud laboral que acredite posibilidad de reinserción.
image.png
La Prestación por Desempleo brinda un alivio económico a quienes quedaron sin trabajo en Argentina. Foto: Anses.
Requisitos para cobrar el extra de $300.000
El Gobierno definió tres escenarios concretos en los que se podrá acceder al pago adicional:
Relación de dependencia
Trabajadores permanentes deberán acreditar al menos 6 meses de aportes en los últimos tres años previos al despido o finalización del contrato.
Trabajadores golondrina
Empleados eventuales o de temporada necesitarán 12 meses de aportes en los últimos 3 años y haber cumplido más de 90 días antes de la desvinculación.
Obra
En el caso de la construcción, se pedirá un mínimo de 8 meses de trabajo con aportes dentro de los últimos 2 años antes de la finalización de la obra o despido.
Cuánto se cobra por prestación por desempleo en agosto 2025
Además del pago único, los beneficiarios acceden a la Prestación por Desempleo, cuyo valor equivale al 75% de la mejor remuneración habitual percibida durante los últimos seis meses de empleo.
El número de cuotas dependerá de la cantidad de aportes registrados, con un máximo de 12 meses consecutivos.
No obstante, el Gobierno fijó límites basados en el SMVM:
-
Mayo 2025: hasta $308.200
-
Junio 2025: hasta $313.400
-
Julio 2025: hasta $317.800
-
Agosto 2025: hasta $322.000
Prestación por Desempleo de ANSES: calendario de pagos septiembre 2025
El organismo previsional anunció dos planes de pago según la situación del beneficiario:
Plan 1: quienes ya cobraban la prestación
-
DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre
-
DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre
-
DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre
-
DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre
-
DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre
Plan 2: quienes comienzan a cobrar en septiembre