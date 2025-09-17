Elba Marcovecchio expuso a Wanda Nara y la calificó de mentirosa serial: "Es mucho peor que..."

Elba Marcovecchio se manifestó con una cuota de sarcasmo al referirse a los supuestos engaños de Wanda Nara a Mauro Icardi en lo que respecta a Francesca e Isabella, como también a la teoría de que si entraba a la Argentina no podría salir.
Elba Marcovecchio apuntó contra Wanda Nara y reveló varias de sus supuestas mentiras en la batalla legal con Mauro Icardi.
El escándalo entre el futbolista y la empresaria de cosméticos parece estar más calmo que en otras ocasiones, cuando no pasaban ni 24 horas sin que surgiera algún motivo para que se enfrentaran fuertemente. En diálogo con Puro Show (El Trece), la letrada explicó que mucho de lo que se dice sobre su cliente no son ciertas.
En primer lugar, la representante legal salió a desmentir algunas versiones que venían tomando fuerza en los últimos días respecto a la situación judicial del futbolista. En ese sentido, aclaró que no existen medidas que lo condicionen de manera inmediata: “No tiene restricciones ni a su entrada ni a su salida al país. Las cuestiones alimentarias las estamos trabajando", explicó.
Luego, Marcovecchio fue irónica al descartar que la mediática hubiera ofrecido llevar a Francesca e Isabella con Mauro a media hora de Turquía: “Lo que dicen no es así. ¿Si Wanda miente? Se los dejo a su criterio”.
Además, Marcovecchio aseguró estar muy al tanto del ejército de trolls que le adjudican a Nara para hostigar adversarios y afirmó: “Es mucho peor que eso... Esto no es la primera vez que pasa y me parece muy bien que Agustín Rodríguez, el abogado de la China Suárez, tome cartas en el asunto porque ella fue una de las principales víctimas”.
Las últimas novedades del conflicto legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi indican que el futbolista estaría evaluando demandar a su expareja luego de la entrevista con Grego Rossello, en la que ella realizó declaraciones sobre él y temas íntimos que lo habrían incomodado y podrían tener consecuencias legales.
El periodista Guido Zaffora desenterró detalles en DDM (América TV) sobre la incomodidad del delantero. No fue la curiosidad lo que empujó al futbolista hacia el conflicto, sino el eco de las palabras polémicas. “Mauro Icardi no vio la nota, sino que hoy las abogadas le pasaron los textuales polémicos de la hermana de Zaira Nara, y por eso él estaría a punto de iniciar una demanda por hostigamiento”, recalcó el panelista, al subrayar el impacto que tuvieron esas declaraciones en el círculo íntimo del jugador.
El malestar del futbolista del Galatasaray no surge únicamente por la reciente entrevista que la mediática, próxima conductora de Masterchef, concedió a Grego. Según aclaró un panelista, el enojo se intensificó debido al historial de comentarios que Wanda habría realizado: “No tiene que ver con lo que pasó en la nota, sino con todo lo que estaría diciendo sobre su relación con la China, y sobre todo con el tema de su genitalidad”, remarcó.
En el ciclo se repasaron los fragmentos de la entrevista que más habrían afectado al jugador. Wanda relató cómo se enteró del affaire con la China: “Me enteré revisando el teléfono”. Además, se mencionó el supuesto aislamiento social de Icardi, la idea de que no tendría verdaderos amigos, y, lo más delicado, la exposición de su intimidad sin filtros.
“Ayer usaron un nuevo verbo... el cacheteo”, sorprendió Zaffora, en referencia a la supuesta manipulación de las partes íntimas de Icardi para una foto que la Suárez difundió en sus historias de Instagram. La conversación se centró en ese momento de morbo mediático, que convirtió el término en el foco de la polémica.
Wanda pareció desafiar ese límite durante el reportaje. Ante la consulta sobre la fotografía, respondió con desenfado: “Está bien, si va a salir y lo va a ver tanta gente”. Y no se detuvo allí; negando cualquier espontaneidad en la escena, agregó entre risas: “Imaginate que cachetee muchos años eso”, avivando el escándalo y alimentando el enojo del futbolista.