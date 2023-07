Alerta Asignación Universal y Familiar por Hijo: Cuál es el trámite obligatorio para no perder la prestación

Si bien la Asignación Universal por Hijo (AUH) es una ayuda social que paga la ANSES a las madres y padres que estén desocupados o con trabajo no registrado, mientras que la Asignación Familiar por Hijo (AFH) es para las personas en relación de dependencia, con Pensiones no Contributivas o Prestación por Desempleo, ambas prestaciones tienen en común no solo las fechas y montos de cobro sino también la obligación de cumplir con un trámite clave para poder recibir el dinero cada mes.