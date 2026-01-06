ANSES activó la Ayuda Escolar 2026: requisitos, monto y fecha clave

Hijos sin discapacidad

Deben tener entre 45 días de vida y 18 años .

Es obligatorio que asistan a una institución educativa oficial de nivel inicial, primario o secundario.

Hijos con discapacidad

No tienen límite de edad .

Pueden concurrir a escuelas especiales, talleres protegidos, centros de rehabilitación o espacios de apoyo educativo reconocidos por ANSES.

Cómo se gestiona la Ayuda Escolar 2026

La solicitud de la Ayuda Escolar es gratuita, digital y obligatoria todos los años, incluso si el beneficio ya se cobró en ciclos lectivos anteriores.

El trámite se realiza a través de Mi ANSES y consta de los siguientes pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir a la sección “Hijos” .

Seleccionar “Presentar certificado escolar” .

Generar el formulario correspondiente a cada menor.

Imprimirlo y llevarlo al establecimiento educativo para que sea completado y firmado .

Sacar una foto o escanear el certificado.

Volver a cargar el archivo en Mi ANSES, Hijos, Presentar certificado escolar.

Una vez validada la información, el beneficio queda habilitado para el próximo pago.

ANSES_pago

Cuándo se cobra la Ayuda Escolar 2026

ANSES suele realizar la liquidación masiva de la Ayuda Escolar al inicio del ciclo lectivo, generalmente entre febrero y marzo.

Sin embargo, quienes presenten el Certificado Escolar con posterioridad no pierden el derecho al cobro, aunque el pago se efectúa más adelante, una vez aprobado el trámite.

Qué pasa si no se presenta el Certificado Escolar

En el caso de los titulares de la AUH, no presentar el Certificado Escolar puede provocar:

La pérdida del pago de la Ayuda Escolar Anual .

En algunos casos, inconvenientes en la continuidad de la asignación, si no se acredita la escolaridad del menor.

Por este motivo, ANSES recomienda realizar el trámite apenas comienza el año lectivo.

La fecha clave para no perder la Ayuda Escolar

Desde el organismo remarcan que la acreditación de la escolaridad es un requisito indispensable. Para cobrar la Ayuda Escolar 2026, el Certificado Escolar debe presentarse antes del 31 de diciembre del año anterior.

Si no se cumple con ese plazo, el pago no se efectiviza, incluso si el menor cumple con todos los requisitos.