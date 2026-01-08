Griselda Siciliani confesó su reacción al oír el polémico audio de Luciano Castro haciéndose el español: "No puedo..."

Por último, la protagonista de Envidiosa (Netflix) contó que se enteró del engaño de su novio a través de una noticia que le apareció en las redes sociales que decía “Se filtró un audio de Luciano Castro”.

Este jueves, Griselda Siciliani decidió hablar públicamente por primera vez después de que trascendiera una versión que involucró a su pareja, Luciano Castro, en una infidelidad ocurrida durante un viaje a España el año pasado. Con un tono sereno y sin intención de alimentar el escándalo, la actriz se refirió al tema que volvió a colocar su relación bajo la lupa mediática.

La intérprete eligió el programa La mañana con Moria (El Trece) para dar su testimonio y dejar en claro cómo atraviesa la situación. Lejos de victimizarse o de apuntar responsabilidades, Siciliani fue directa al marcar los límites de su implicancia personal. “Estoy involucrada porque estoy en pareja con él, pero en realidad es algo que le pasó a él. No lo siento muy propio”, expresó, diferenciando su experiencia de la polémica que se generó alrededor de Castro.

En ese sentido, la actriz recordó que conoce al actor desde hace más de dos décadas y que su vínculo se construye desde una elección consciente y sin idealizaciones. “Yo ya sé quién es Luciano. Yo lo elijo así, no elijo a alguien imaginando que va a ser de otra manera...”, sostuvo, para luego remarcar que sus relaciones se basan en la autonomía y la complicidad. “Mis relaciones son de complicidad y de autonomía total. Estoy en una etapa de relax, de disfrute, de pasarla bien”, agregó, dejando entrever un momento personal de calma emocional.

Sin embargo, no negó que la repercusión pública del tema la afectó. Siciliani reconoció que la exposición mediática es lo que más le incomoda y que no le resulta indiferente verse envuelta en rumores. “La exposición es lo que me da un poco de fiaca. No es que me da lo mismo. No me gusta escuchar que hablen de mi novio o de mí”, afirmó con honestidad.

Ante las especulaciones, la actriz también se encargó de aclarar que su vínculo con Castro no responde a acuerdos no convencionales. “Nosotros no tenemos pareja abierta ni poliamor. Si él me viniese a contar una intimidad, me muero. Es su vida, su intimidad”, explicó, marcando una clara separación entre lo privado y lo público.

De todos modos, lo que más la movilizó fue que una cuestión íntima se haya difundido masivamente. “Cuando la intimidad se vuelve pública hay algo que hay que atajar. Eso es lo que estoy pensando estos días”, reflexionó, antes de confesar una frase cargada de dolor: “Me hubiese gustado no escuchar ese audio”.

Finalmente, Siciliani cerró su descargo con una definición contundente sobre su pareja y la situación. “Él me dijo que eso era cierto... No es un hombre cuidadoso, prolijo. Es algo que él trae. Es este hombre”, concluyó, dejando en claro que su elección sigue firme, aun en medio del ruido mediático.