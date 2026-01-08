Griselda Siciliani admitió si tienen exclusividad sexual con Luciano Castro y explicó su teoría de la monogamia: "No podría..."

Tras el escándalo que generó los audios de Luciano Castro a una joven danesa durante sus días en Madrid, España, a fines del año pasado, quien habló de todo fue su pareja Griselda Siciliani.
La actriz Griselda Siciliani habló tras los audios del actor Luciano Castro con una joven danesa cuando estaba en Madrid y dio su visión del concepto de monogamia en la pareja.
La actriz habló a fondo de su vínculo íntimo con Castro en el programa La mañana con Moria (El Trece) y dejó en claro su pensamiento en cuanto al concepto de monogamia en la pareja.
Griselda fue concreta al confirmar sin rodeos la infidelidad de su pareja tras la filtración de los audios del actor y dio su opinión en general sobre cómo vive la exclusividad sexual en una pareja.
“No es que no creo en la monogamia, no se bien qué es, no sé cómo funciona. No es que no creo”, comenzó diciendo desde el móvil en charla con Moria Casán.
En cuanto a su relación con el actor, Siciliani explicó: “Sí es verdad que hay algo en la exclusividad sexual que, por lo menos en este vínculo que construí con Lu, la vivo como un resultado, no como una condición”.
En esa línea, la artista profundizó su reflexión y explicó por qué no le funcionan las imposiciones dentro de una relación: “O sea, a mí me ponés como condición la exclusividad sexual y yo siento que no voy a poder. No voy a poder no estar con nadie más. En lo personal yo me conozco, yo sé quién soy, no voy a poder”, argumentó.
Y remarcó que si se da esa exclusividad en la pareja sin imponerlo previamente como regla inquebrantale, lo vive de una manera más relajada y con mejor aceptación.
“Ahora si es un resultado de algo, de que una relación va para un lado que de golpe esa exclusividad sexual, me parece más lindo, pero como condición no se la pondría a otro y no me gustaría que me la pongan a mí”, concluyó su concepto en cuanto a la monogamia.
Luciano Castro festejó el miércoles por la noche el cumpleaños de su hijo Fausto, fruto de su relación con Sabrina Rojas, con quien también tiene a Esperanza.
"Feliz cumple Faus, te amo hijo!", expresó el actor desde sus historias de Instagram con una imagen junto al pequeño en uno de los tantos momentos compartidos juntos.
Y luego mostró un video de lo que fue el festejo familiar en la ciudad de Mar del Plata cuando todos juntos le cantaron el feliz cumpleaños y Luciano Castro apareció en la imagen a pura sonrisa y visiblemente emocinado para saludar de manera afectuosa a su hijo.
Lejos de hablar públicamente del tema o hacer referencia alguna a los trascendidos para terminar con las especulaciones, el galán optó por aferrarse a seguir su vida adelante en familia durante el verano en medio de la ola de rumores.
El nombre del actor se encuentra en el centro de la polémica mediática estos días después de que Fernanda Iglesias mostró al aire los audios que le envió a una joven danesa cuando se encontraba trabajando en teatro en Madrid a fines del año pasado con quien habría engañado a Griselda Siciliani.