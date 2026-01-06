Triple beneficio AUH: aumento, extras y pagos confirmados de ANSES en enero 2026
Con la actualización por movilidad, ANSES paga la AUH en enero 2026 con aumento y dos refuerzos que se acreditan de forma automática.
ANSES confirma cuánto se cobra por AUH y Tarjeta Alimentar en enero de 2026
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el calendario de pagos de enero de 2026 y confirmó una noticia clave para millones de familias: las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) no solo cobrarán el haber mensual con aumento, sino que además podrán acceder a dos refuerzos económicos adicionales, que se acreditan de manera automática y sin necesidad de realizar trámites.
Este esquema, que en la práctica funciona como un “triple beneficio AUH”, combina el ajuste mensual por movilidad, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días. La suma de estos tres pagos puede elevar de manera significativa el ingreso mensual de los hogares más vulnerables, especialmente aquellos con hijos pequeños o con discapacidad.
AUH en enero 2026: aumento confirmado por ANSES
Desde la entrada en vigencia del Decreto 274/2024, las prestaciones sociales que paga ANSES se actualizan todos los meses según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. En enero, el ajuste aplicado responde a la inflación de noviembre y se traduce en un aumento que impacta directamente en la AUH.
Con esta actualización, los montos de la prestación quedaron definidos de la siguiente manera:
AUH general
Monto bruto: $125.528
Monto que se cobra en enero (80%): $100.362
Retención del 20%: $25.166
ANSES deposita todos los meses el 80% del valor de la AUH. El 20% restante se acumula y se paga una vez al año, cuando el titular presenta la Libreta AUH, que certifica controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores.
AUH por hijo con discapacidad
Monto total: $408.824
Pago mensual (80%): $327.059
Retención (20%): $81.765
En este caso, el monto es significativamente más alto y no tiene límite de edad para el hijo o hija, siempre que se cuente con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.
Tarjeta Alimentar: el segundo pago clave para AUH en enero
Además del aumento en la AUH, ANSES confirmó que durante enero se continuará acreditando la Tarjeta Alimentar, uno de los refuerzos más importantes del esquema de asistencia social.
Este beneficio depende del Ministerio de Capital Humano, pero se paga junto con la AUH y se asigna de forma automática, a partir del cruce de datos del grupo familiar. No es necesario realizar ningún trámite ni inscripción previa.
El objetivo de la Tarjeta Alimentar es garantizar el acceso a alimentos básicos y mejorar la calidad nutricional de los hogares con niñas, niños y adolescentes.
Montos vigentes de la Tarjeta Alimentar en enero 2026
Familias con un hijo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres o más hijos: $108.062
Estos valores no se ajustan por movilidad, pero se mantienen como un complemento fijo que se suma al ingreso mensual por AUH.
¿Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar?
El beneficio se otorga automáticamente a los siguientes grupos:
Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 14 años inclusive.
Embarazadas a partir del tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo (AUE).
Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete hijos o más.
En todos los casos, el dinero se deposita en la misma cuenta y fecha en la que ANSES paga la prestación principal.
Complemento Leche: el tercer beneficio que se paga junto con la AUH
El tercer componente del “triple beneficio AUH” es el Complemento Leche, una ayuda económica que forma parte del Plan de los 1000 Días y está destinada a reforzar la alimentación durante la primera infancia.
Este beneficio apunta a garantizar el acceso a leche y alimentos esenciales durante los primeros años de vida, una etapa clave para el desarrollo infantil.
¿Quiénes cobran el Complemento Leche?
Titulares de la AUH por cada hijo menor de 3 años.
Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE).
Monto del Complemento Leche en enero 2026
$46.199 por hijo
El pago es automático, no requiere solicitud previa y se acredita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH o la AUE. Además, este monto sí se actualiza por movilidad, al igual que las jubilaciones y pensiones.
ANSES recomienda mantener actualizados los datos personales, familiares y de contacto en Mi ANSES, ya que inconsistencias en la información pueden generar demoras en la liquidación.
Cuánto puede cobrar una familia con el triple beneficio AUH
La combinación de estos tres pagos puede generar ingresos mensuales muy diferentes según la composición del hogar.
Por ejemplo:
Familia con un hijo menor de 3 años
AUH (80%): $100.362
Tarjeta Alimentar: $52.250
Complemento Leche: $46.199
Total mensual: $198.811
Familia con dos hijos menores (uno menor de 3 años)
AUH: $200.724
Tarjeta Alimentar: $81.936
Complemento Leche: $46.199
Total mensual: $328.859
Familia con un hijo con discapacidad y dos hijos menores
AUH discapacidad: $327.059
AUH por dos hijos: $200.724
Tarjeta Alimentar (3 hijos): $108.062
Total mensual: supera los $630.000
Estos montos no incluyen las retenciones acumuladas, que se pagan una vez presentada la Libreta AUH.
Calendario de pagos AUH enero 2026
ANSES confirmó que los pagos de la AUH comenzarán el 9 de enero y se extenderán hasta el 22 de enero, de acuerdo con la terminación del DNI del titular:
DNI terminados en 0: 9 de enero
DNI terminados en 1: 10 de enero
DNI terminados en 2: 13 de enero
DNI terminados en 3: 14 de enero
DNI terminados en 4: 15 de enero
DNI terminados en 5: 16 de enero
DNI terminados en 6: 17 de enero
DNI terminados en 7: 20 de enero
DNI terminados en 8: 21 de enero
DNI terminados en 9: 22 de enero
Qué revisar para no perder el triple beneficio
Para asegurarse de cobrar correctamente los tres pagos, ANSES recomienda:
Verificar los datos personales y del grupo familiar en Mi ANSES.
Controlar que los menores estén correctamente cargados en el sistema.
Presentar la Libreta AUH dentro de los plazos establecidos para no perder el 20% retenido.
Mantener vigente el Certificado Único de Discapacidad, en los casos que corresponda.