Triple beneficio AUH: aumento, extras y pagos confirmados de ANSES en enero 2026

AUH general

Monto bruto: $125.528

Monto que se cobra en enero (80%) : $100.362

Retención del 20%: $25.166

ANSES deposita todos los meses el 80% del valor de la AUH. El 20% restante se acumula y se paga una vez al año, cuando el titular presenta la Libreta AUH, que certifica controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores.

AUH por hijo con discapacidad

Monto total: $408.824

Pago mensual (80%) : $327.059

Retención (20%): $81.765

En este caso, el monto es significativamente más alto y no tiene límite de edad para el hijo o hija, siempre que se cuente con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

ANSES_pagos

Tarjeta Alimentar: el segundo pago clave para AUH en enero

Además del aumento en la AUH, ANSES confirmó que durante enero se continuará acreditando la Tarjeta Alimentar, uno de los refuerzos más importantes del esquema de asistencia social.

Este beneficio depende del Ministerio de Capital Humano, pero se paga junto con la AUH y se asigna de forma automática, a partir del cruce de datos del grupo familiar. No es necesario realizar ningún trámite ni inscripción previa.

El objetivo de la Tarjeta Alimentar es garantizar el acceso a alimentos básicos y mejorar la calidad nutricional de los hogares con niñas, niños y adolescentes.

Montos vigentes de la Tarjeta Alimentar en enero 2026

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

Estos valores no se ajustan por movilidad, pero se mantienen como un complemento fijo que se suma al ingreso mensual por AUH.

¿Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar?

El beneficio se otorga automáticamente a los siguientes grupos:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 14 años inclusive .

Embarazadas a partir del tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo (AUE) .

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete hijos o más.

En todos los casos, el dinero se deposita en la misma cuenta y fecha en la que ANSES paga la prestación principal.

Complemento Leche: el tercer beneficio que se paga junto con la AUH

El tercer componente del “triple beneficio AUH” es el Complemento Leche, una ayuda económica que forma parte del Plan de los 1000 Días y está destinada a reforzar la alimentación durante la primera infancia.

Este beneficio apunta a garantizar el acceso a leche y alimentos esenciales durante los primeros años de vida, una etapa clave para el desarrollo infantil.

¿Quiénes cobran el Complemento Leche?

Titulares de la AUH por cada hijo menor de 3 años .

Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE).

Monto del Complemento Leche en enero 2026

$46.199 por hijo

El pago es automático, no requiere solicitud previa y se acredita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH o la AUE. Además, este monto sí se actualiza por movilidad, al igual que las jubilaciones y pensiones.

ANSES recomienda mantener actualizados los datos personales, familiares y de contacto en Mi ANSES, ya que inconsistencias en la información pueden generar demoras en la liquidación.

Cuánto puede cobrar una familia con el triple beneficio AUH

La combinación de estos tres pagos puede generar ingresos mensuales muy diferentes según la composición del hogar.

Por ejemplo:

Familia con un hijo menor de 3 años AUH (80%): $100.362 Tarjeta Alimentar: $52.250 Complemento Leche: $46.199 Total mensual: $198.811

Familia con dos hijos menores (uno menor de 3 años) AUH: $200.724 Tarjeta Alimentar: $81.936 Complemento Leche: $46.199 Total mensual: $328.859

Familia con un hijo con discapacidad y dos hijos menores AUH discapacidad: $327.059 AUH por dos hijos: $200.724 Tarjeta Alimentar (3 hijos): $108.062 Total mensual: supera los $630.000



Estos montos no incluyen las retenciones acumuladas, que se pagan una vez presentada la Libreta AUH.

Calendario de pagos AUH enero 2026

ANSES confirmó que los pagos de la AUH comenzarán el 9 de enero y se extenderán hasta el 22 de enero, de acuerdo con la terminación del DNI del titular:

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 10 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 17 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Qué revisar para no perder el triple beneficio

Para asegurarse de cobrar correctamente los tres pagos, ANSES recomienda: