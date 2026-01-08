La contundente frase de Barby Silenzi sobre El Polaco tras los rumores de una tercera en discordia: "Amantes"

barby silenzi el polaco2

¿Cuál fue la insólita respuesta de El Polaco tras la acusación de Barby Silenzi sobre la China Suárez?

Desde que se distanció de manera aparentemente definitiva de El Polaco, Barby Silenzi no ha dudado en exponer públicamente a su ex, contando detalles íntimos de una relación marcada por constantes reconciliaciones, escenas de celos y engaños que nunca terminaron de resolverse.

En ese marco, luego de haber contado el supuesto episodio del cantante con varias mujeres en un jacuzzi, este lunes, durante la transmisión de Ya fue todo, el ciclo de streaming de Jotax, Silenzi volvió a recordar con enojo el día en que El Polaco decidió dejarla de improviso para encontrarse con la China Suárez.

Barby relató cómo se dio aquel momento: "Un día estábamos en la pileta con las nenas y él me dijo ‘me tengo que ir... Voy acá a Sony un toque y vuelvo’". “Subió al departamento, porque yo vivía a una cuadra, y bajó todo cambiado y perfumado. Y yo dije ‘¿así va a Sony? O sea, qué raro’. Porque se iba un toque y volvía para hablar con no sé quién... Tan perfumado, cambiado, fachero”, agregó furiosa, dejando en claro su sospecha.

Fue entonces cuando confesó que en realidad el motivo era encontrarse con la China Suárez por un proyecto laboral. “Claro, iba a ir a grabar un TikTok con la China y nunca me lo dijo. Me recalenté”, expresó, mientras los demás integrantes del programa coincidían en que no tenía sentido ocultarlo, ya que el video terminaría siendo público.

Conviene recordar que en 2022 El Polaco invitó a Suárez a participar en una colaboración musical, que derivó en el lanzamiento del tema Ya no quiero verte. El TikTok mencionado por Silenzi era justamente parte de la campaña de difusión, con un challenge de baile al ritmo de la canción. Horas más tarde, el cantante apareció en Cortá por Lozano, el programa de Verónica Lozano en Telefe, donde la conductora aprovechó para consultarle sobre aquella situación que había incomodado tanto a su pareja de entonces.

Con una sonrisa traviesa y tono de broma, El Polaco respondió: “No sé si me escapé, no tengo memoria”. Lozano insistió con humor y le retrucó: “Y te perfumaste todo”, a lo que el músico, rápido de reflejos, contestó con indiferencia: “¿Para hacer el TikTok? Perfume uso siempre”.

En ese punto, el cantante mantuvo su postura de minimizar el asunto, aunque lanzó una indirecta hacia Silenzi: “Habrá sido así, pero capaz lo dije para que no me jodan. No sé si habla mejor de ella o de mí, pero bueno... Tener que mentirle para ir a hacer algo es feo”.

