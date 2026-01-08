La contundente frase de Barby Silenzi sobre El Polaco tras los rumores de una tercera en discordia: "Amantes"
Barby Silenzi sorprendió al dedicarle un mensaje a El Polaco en medio de los rumores de una tercera en discordia.
8 ene 2026, 12:24
Las historias de amor en el mundo del espectáculo suelen estar llenas de giros inesperados, y la de El Polaco y Barby Silenzi es un claro ejemplo. Con una relación marcada por idas y vueltas, separaciones y reconciliaciones, la pareja supo atravesar momentos turbulentos que no pasaron desapercibidos.
Uno de los episodios más comentados fue cuando el cantante quedó envuelto en rumores de un acercamiento con Dalila. Aunque nunca se confirmó, la situación se dio justo en un período de distanciamiento con Silenzi, lo que generó incomodidad y nuevas tensiones entre ellos. Barby, fiel a su estilo, no se guardó nada y dejó en claro su malestar, como ya había pasado en otras oportunidades.
Pero el presente parece mostrar otra cara. Con la llegada de 2026, ambos decidieron apostar nuevamente a la relación y mostrarse en sintonía. La bailarina eligió su cuenta de Instagram para compartir un mensaje cargado de afecto y complicidad. "Amigos-compañeros-novios-amantes. Qué lindo encontrar todo en vos. Te amo”, escribió Silenzi, dejando ver que el inicio de año los encuentra más unidos que nunca.
El Polaco, por su parte, también se refirió al vínculo en Bondi, donde habló sobre cómo atraviesan este momento: “Estamos bien, estamos juntos. Ahora estamos juntos. Siempre nuestra relación fue así, medio que vamos y venimos, vamos y venimos. Somos así, lo importante es que siempre volvemos”.
¿Cuál fue la insólita respuesta de El Polaco tras la acusación de Barby Silenzi sobre la China Suárez?
Desde que se distanció de manera aparentemente definitiva de El Polaco, Barby Silenzi no ha dudado en exponer públicamente a su ex, contando detalles íntimos de una relación marcada por constantes reconciliaciones, escenas de celos y engaños que nunca terminaron de resolverse.
En ese marco, luego de haber contado el supuesto episodio del cantante con varias mujeres en un jacuzzi, este lunes, durante la transmisión de Ya fue todo, el ciclo de streaming de Jotax, Silenzi volvió a recordar con enojo el día en que El Polaco decidió dejarla de improviso para encontrarse con la China Suárez.
Barby relató cómo se dio aquel momento: "Un día estábamos en la pileta con las nenas y él me dijo ‘me tengo que ir... Voy acá a Sony un toque y vuelvo’". “Subió al departamento, porque yo vivía a una cuadra, y bajó todo cambiado y perfumado. Y yo dije ‘¿así va a Sony? O sea, qué raro’. Porque se iba un toque y volvía para hablar con no sé quién... Tan perfumado, cambiado, fachero”, agregó furiosa, dejando en claro su sospecha.
Fue entonces cuando confesó que en realidad el motivo era encontrarse con la China Suárez por un proyecto laboral. “Claro, iba a ir a grabar un TikTok con la China y nunca me lo dijo. Me recalenté”, expresó, mientras los demás integrantes del programa coincidían en que no tenía sentido ocultarlo, ya que el video terminaría siendo público.
Conviene recordar que en 2022 El Polaco invitó a Suárez a participar en una colaboración musical, que derivó en el lanzamiento del tema Ya no quiero verte. El TikTok mencionado por Silenzi era justamente parte de la campaña de difusión, con un challenge de baile al ritmo de la canción. Horas más tarde, el cantante apareció en Cortá por Lozano, el programa de Verónica Lozano en Telefe, donde la conductora aprovechó para consultarle sobre aquella situación que había incomodado tanto a su pareja de entonces.
Con una sonrisa traviesa y tono de broma, El Polaco respondió: “No sé si me escapé, no tengo memoria”. Lozano insistió con humor y le retrucó: “Y te perfumaste todo”, a lo que el músico, rápido de reflejos, contestó con indiferencia: “¿Para hacer el TikTok? Perfume uso siempre”.
En ese punto, el cantante mantuvo su postura de minimizar el asunto, aunque lanzó una indirecta hacia Silenzi: “Habrá sido así, pero capaz lo dije para que no me jodan. No sé si habla mejor de ella o de mí, pero bueno... Tener que mentirle para ir a hacer algo es feo”.