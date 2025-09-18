ANSES actualiza AUH y Tarjeta Alimentar: los nuevos montos para familias en octubre

-
$52.250 para familias con un hijo.
-
$81.936 para familias con dos hijos.
-
$108.062 para familias con tres o más hijos.
Complemento Leche del Plan 1000 Días
Otro refuerzo vigente es el Complemento Leche, parte del Plan 1000 Días, destinado a madres embarazadas y familias con niños de hasta 3 años. Este beneficio suma en octubre $44.230 adicionales, depositados de manera automática en la misma cuenta donde se cobra la AUH o la asignación por embarazo.
AUH más Tarjeta Alimentar: cuánto cobro en octubre 2025
Con el aumento de la AUH y los extras de la Tarjeta Alimentar, los ingresos de las familias se elevan de la siguiente manera:
-
Familia con 1 hijo: $93.800,77 de AUH neta + $52.250 de Tarjeta Alimentar = $146.050,77 en total.
-
Familia con 2 hijos: $187.601,54 de AUH neta + $81.936 de Tarjeta Alimentar = $269.537,54 en total.
-
Familia con 3 hijos: $281.402,31 de AUH neta + $108.062 de Tarjeta Alimentar = $389.464,31 en total.
En los hogares con al menos un menor de 3 años, el ingreso total se incrementa todavía más gracias al Complemento Leche, alcanzando los $433.694,31.
Cómo actualizar los datos en ANSES
Actualizar la información personal y familiar es sencillo y se puede hacer online o de manera presencial.
Actualización online
-
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
-
Seleccionar Información Personal y luego Domicilio y datos de contacto para verificar la información actual.
-
En la aplicación móvil, ingresar a Modificar datos.
-
Si los datos no están actualizados, iniciar una Atención Virtual y elegir la opción: Solicitar modificación de datos personales y/o grupo familiar.
-
Adjuntar la documentación electrónica necesaria para completar el trámite.
Actualización presencial
El trámite también se puede realizar en cualquier oficina de ANSES sin turno previo, presentando:
-
DNI del titular
-
Partida de nacimiento de los hijos
-
En casos de adopción, documentación rectificada y sentencia judicial
Una vez actualizados los datos, la Tarjeta Alimentar continuará acreditándose automáticamente, evitando interrupciones en el beneficio.
Por qué es importante mantener los datos actualizados
Actualizar los datos permite:
-
Evitar suspensiones de la Tarjeta Alimentar.
-
Garantizar que los depósitos se realicen en la cuenta correcta.
-
Mantener el derecho al beneficio para toda la familia, incluso en casos de hijos con discapacidad o embarazos en curso.