ANSES actualiza AUH y Tarjeta Alimentar: los nuevos montos para familias en octubre

$52.250 para familias con un hijo.

$81.936 para familias con dos hijos.

$108.062 para familias con tres o más hijos.

Complemento Leche del Plan 1000 Días

Otro refuerzo vigente es el Complemento Leche, parte del Plan 1000 Días, destinado a madres embarazadas y familias con niños de hasta 3 años. Este beneficio suma en octubre $44.230 adicionales, depositados de manera automática en la misma cuenta donde se cobra la AUH o la asignación por embarazo.

ANSES_pago

AUH más Tarjeta Alimentar: cuánto cobro en octubre 2025

Con el aumento de la AUH y los extras de la Tarjeta Alimentar, los ingresos de las familias se elevan de la siguiente manera:

Familia con 1 hijo : $93.800,77 de AUH neta + $52.250 de Tarjeta Alimentar = $146.050,77 en total .

Familia con 2 hijos : $187.601,54 de AUH neta + $81.936 de Tarjeta Alimentar = $269.537,54 en total .

Familia con 3 hijos: $281.402,31 de AUH neta + $108.062 de Tarjeta Alimentar = $389.464,31 en total.

En los hogares con al menos un menor de 3 años, el ingreso total se incrementa todavía más gracias al Complemento Leche, alcanzando los $433.694,31.

Cómo actualizar los datos en ANSES

Actualizar la información personal y familiar es sencillo y se puede hacer online o de manera presencial.

Actualización online

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social .

Seleccionar Información Personal y luego Domicilio y datos de contacto para verificar la información actual.

En la aplicación móvil, ingresar a Modificar datos .

Si los datos no están actualizados, iniciar una Atención Virtual y elegir la opción: Solicitar modificación de datos personales y/o grupo familiar.

Adjuntar la documentación electrónica necesaria para completar el trámite.

Actualización presencial

El trámite también se puede realizar en cualquier oficina de ANSES sin turno previo, presentando:

DNI del titular

Partida de nacimiento de los hijos

En casos de adopción, documentación rectificada y sentencia judicial

Una vez actualizados los datos, la Tarjeta Alimentar continuará acreditándose automáticamente, evitando interrupciones en el beneficio.

Por qué es importante mantener los datos actualizados

Actualizar los datos permite: