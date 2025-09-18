En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
Previsional

ANSES actualiza AUH y Tarjeta Alimentar: los nuevos montos para familias en octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para octubre, y confirmó los valores de la Tarjeta Alimentar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en octubre un nuevo incremento en la Asignación Universal por Hijo (AUH), junto con la acreditación de la Tarjeta Alimentar y otros refuerzos complementarios. Con estos extras, los ingresos familiares superarán los $200.000, dependiendo de la cantidad de hijos y la situación de cada hogar.

ANSES confirmó un refuerzo de $400.000 para AUH en septiembre 2025

AUH de ANSES en octubre 2025: cuánto se cobra

Desde octubre, la AUH general sube a $117.250,96 por hijo menor de 18 años. Sin embargo, como todos los meses, se paga el 80% en forma directa, es decir, $93.800,77, mientras que el 20% restante se acumula y se libera una vez presentada la Libreta AUH con los controles de salud y escolaridad.

En paralelo, la AUH por discapacidad también se actualiza y alcanza los $402.831,11, de los cuales las familias reciben mensualmente $322.264,88.

Tarjeta Alimentar: montos de octubre 2025

Junto con la AUH, ANSES acredita la Tarjeta Alimentar, que busca garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria. Los valores confirmados para octubre son:

  • $52.250 para familias con un hijo.

  • $81.936 para familias con dos hijos.

  • $108.062 para familias con tres o más hijos.

Complemento Leche del Plan 1000 Días

Otro refuerzo vigente es el Complemento Leche, parte del Plan 1000 Días, destinado a madres embarazadas y familias con niños de hasta 3 años. Este beneficio suma en octubre $44.230 adicionales, depositados de manera automática en la misma cuenta donde se cobra la AUH o la asignación por embarazo.

ANSES_pago

AUH más Tarjeta Alimentar: cuánto cobro en octubre 2025

Con el aumento de la AUH y los extras de la Tarjeta Alimentar, los ingresos de las familias se elevan de la siguiente manera:

  • Familia con 1 hijo: $93.800,77 de AUH neta + $52.250 de Tarjeta Alimentar = $146.050,77 en total.

  • Familia con 2 hijos: $187.601,54 de AUH neta + $81.936 de Tarjeta Alimentar = $269.537,54 en total.

  • Familia con 3 hijos: $281.402,31 de AUH neta + $108.062 de Tarjeta Alimentar = $389.464,31 en total.

En los hogares con al menos un menor de 3 años, el ingreso total se incrementa todavía más gracias al Complemento Leche, alcanzando los $433.694,31.

Cómo actualizar los datos en ANSES

Actualizar la información personal y familiar es sencillo y se puede hacer online o de manera presencial.

Actualización online

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Seleccionar Información Personal y luego Domicilio y datos de contacto para verificar la información actual.

  • En la aplicación móvil, ingresar a Modificar datos.

  • Si los datos no están actualizados, iniciar una Atención Virtual y elegir la opción: Solicitar modificación de datos personales y/o grupo familiar.

  • Adjuntar la documentación electrónica necesaria para completar el trámite.

Actualización presencial

El trámite también se puede realizar en cualquier oficina de ANSES sin turno previo, presentando:

  • DNI del titular

  • Partida de nacimiento de los hijos

  • En casos de adopción, documentación rectificada y sentencia judicial

Una vez actualizados los datos, la Tarjeta Alimentar continuará acreditándose automáticamente, evitando interrupciones en el beneficio.

Por qué es importante mantener los datos actualizados

Actualizar los datos permite:

  • Evitar suspensiones de la Tarjeta Alimentar.

  • Garantizar que los depósitos se realicen en la cuenta correcta.

  • Mantener el derecho al beneficio para toda la familia, incluso en casos de hijos con discapacidad o embarazos en curso.

