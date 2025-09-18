La Tarjeta Alimentar está destinada a los siguientes grupos:

AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.

AUH por discapacidad , sin límite de edad.

Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) .

PNC para madres de siete hijos o más.

No requiere inscripción: el dinero se acredita automáticamente en la misma fecha de cobro de la asignación principal.

¿Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en septiembre 2025?

El monto del refuerzo varía según la cantidad de hijos:

$52.250 para familias con un hijo.

$81.936 para familias con dos hijos.

$108.062 para familias con tres hijos o más.

De esta forma, una madre que cobra AUH por dos hijos recibe la asignación base más la Tarjeta Alimentar, lo que se traduce en un refuerzo superior a los $80.000.

¿Cómo se cobra el refuerzo de $80.000 de ANSES?

El beneficio se deposita directamente en la cuenta bancaria donde ANSES paga la AUH, AUE o PNC. El dinero puede usarse de dos formas:

Con tarjeta de débito , para compras en comercios.

Retiro en cajeros automáticos, en caso de necesitar efectivo.

Ya no se entrega una tarjeta física como en los primeros años del programa. El depósito es automático y no requiere trámites adicionales.

¿Qué otros refuerzos y pagos realiza ANSES en septiembre 2025?

calendario .jpg ANSES confirmó un refuerzo de $80.000 para AUH en septiembre: cómo cobrarlo

Además del refuerzo de hasta $80.000 de la Tarjeta Alimentar, en septiembre se acreditan otros beneficios:

AUH: $115.087 (con $92.069 en pago directo y $23.017 retenidos).

AUH por discapacidad: $374.745 (con $299.796 mensuales y $74.949 retenidos).

Complemento Leche del Plan 1000 Días: $42.162 para niños de hasta 3 años.

APU por Adopción: un pago único de $401.004,96 para familias adoptantes.

Estos montos muestran que septiembre es uno de los meses con mayor impacto económico en los hogares alcanzados por los beneficios de ANSES.

¿Cómo verificar si corresponde el refuerzo de ANSES?

Los titulares pueden confirmar la acreditación de la Tarjeta Alimentar de dos maneras:

Ingresando a Mi ANSES , con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Llamando al 130, línea oficial del organismo.

En todos los casos, es importante verificar que los datos personales y los de los hijos estén actualizados en la base de ANSES.