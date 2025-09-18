Pueden solicitar la APU por Adopción los siguientes grupos de beneficiarios:

Trabajadores registrados en relación de dependencia.

Monotributistas en categorías habilitadas.

Personas que perciban haberes por ART .

Trabajadores rurales o de temporada.

Jubilados y pensionados del SIPA .

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra .

Beneficiarios de AUH y Asignación por Embarazo.

En todos los casos, la condición excluyente es contar con la sentencia judicial de adopción.

¿Qué requisitos establece ANSES para cobrar la APU por Adopción?

Para acceder al beneficio es necesario cumplir con ciertos requisitos:

Plazo de solicitud: dentro de los 2 meses y 2 años posteriores a la sentencia de adopción.

Documentación obligatoria: DNI vigente de los adoptantes, DNI del menor, partida de nacimiento actualizada y sentencia judicial.

Topes de ingresos: ingreso individual hasta $2.183.438 e ingreso familiar hasta $4.556.714.

Estos límites se actualizan periódicamente para garantizar que el beneficio llegue a familias de ingresos bajos y medios.

¿Cómo tramitar el pago único de ANSES paso a paso?

El trámite puede hacerse de forma presencial en oficinas del organismo o de manera online en Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

El paso a paso es el siguiente:

Reunir la documentación solicitada.

Ingresar a Mi ANSES o sacar turno en una oficina.

Completar el formulario de Asignación de Pago Único .

Presentar la solicitud dentro del plazo establecido.

Realizar el seguimiento del trámite online.

Una vez aprobado, el pago se deposita directamente en la cuenta bancaria del titular, generalmente dentro de los 30 días hábiles posteriores a la aprobación.

¿Qué otros pagos realiza ANSES en septiembre 2025?

AUH ANSES confirmó un refuerzo de $400.000 para AUH en septiembre 2025

Además del refuerzo de $400.000 por adopción, en septiembre también se acreditan:

AUH: $115.087, con $92.069 en pago mensual y $23.017 retenidos.

AUH por discapacidad: $374.745, de los cuales $299.796 se cobran por mes.

Tarjeta Alimentar: entre $52.250 y $108.062 según la cantidad de hijos.

Complemento Leche del Plan de los 1000 días: $42.162 para niños de hasta 3 años.

De esta forma, el refuerzo por adopción se integra al esquema de asistencia estatal y se convierte en uno de los apoyos económicos más altos dentro del sistema de asignaciones familiares.

¿Cómo verificar si corresponde cobrar el refuerzo de ANSES?

Quienes quieran confirmar si cumplen con los requisitos pueden hacerlo de dos formas:

Consultando en Mi ANSES , en la sección Asignaciones Familiares > Asignación de Pago Único.

Llamando al 130, la línea oficial de atención del organismo.

En ambos casos se recomienda tener a mano el CUIL y la documentación vinculada al proceso de adopción.