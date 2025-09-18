En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Refuerzo
CONOCÉ LOS REQUISITOS

ANSES confirmó un refuerzo de $400.000 para AUH en septiembre 2025

Durante septiembre de 2025, ANSES acreditará un refuerzo único de más de $400.000. El beneficio aplica a AUH y otros grupos. Conocé plazos, requisitos y cómo solicitarlo.

ANSES confirmó un refuerzo de $400.000 para AUH en septiembre 2025

ANSES confirmó un refuerzo de $400.000 para AUH en septiembre 2025

La ANSES anunció que en septiembre de 2025 pagará un refuerzo único de $401.004,96 para ciertos beneficiarios, entre ellos los titulares de la AUH. Se trata de la Asignación de Pago Único (APU) por Adopción, un beneficio extraordinario que busca acompañar económicamente a las familias que suman un hijo a través de este proceso.

Leé también ANSES: la jubilación mínima en septiembre 2025 con aumento y bono confirmado
ANSES: la jubilación mínima en septiembre 2025 con aumento y bono confirmado

El monto actualizado surge de la aplicación de la Ley de Movilidad, que en septiembre fijó un aumento del 1,9% en las asignaciones especiales. Así, el pago por adopción se ubica como el más alto dentro de esta categoría, muy por encima del beneficio por nacimiento ($67.062) y matrimonio ($100.441).

Este tipo de ayuda no es mensual, sino que se cobra por única vez, y está pensado para cubrir los gastos iniciales asociados a la adopción, que pueden incluir mudanzas, compra de mobiliario, vestimenta y trámites legales.

¿Quiénes pueden cobrar el refuerzo de $400.000 de ANSES?

MI ANSES.jpg
ANSES confirm&oacute; un refuerzo de $400.000 para AUH en septiembre 2025

ANSES confirmó un refuerzo de $400.000 para AUH en septiembre 2025

Pueden solicitar la APU por Adopción los siguientes grupos de beneficiarios:

  • Trabajadores registrados en relación de dependencia.

  • Monotributistas en categorías habilitadas.

  • Personas que perciban haberes por ART.

  • Trabajadores rurales o de temporada.

  • Jubilados y pensionados del SIPA.

  • Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

  • Beneficiarios de AUH y Asignación por Embarazo.

En todos los casos, la condición excluyente es contar con la sentencia judicial de adopción.

¿Qué requisitos establece ANSES para cobrar la APU por Adopción?

Para acceder al beneficio es necesario cumplir con ciertos requisitos:

  • Plazo de solicitud: dentro de los 2 meses y 2 años posteriores a la sentencia de adopción.

  • Documentación obligatoria: DNI vigente de los adoptantes, DNI del menor, partida de nacimiento actualizada y sentencia judicial.

  • Topes de ingresos: ingreso individual hasta $2.183.438 e ingreso familiar hasta $4.556.714.

Estos límites se actualizan periódicamente para garantizar que el beneficio llegue a familias de ingresos bajos y medios.

¿Cómo tramitar el pago único de ANSES paso a paso?

El trámite puede hacerse de forma presencial en oficinas del organismo o de manera online en Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

El paso a paso es el siguiente:

  • Reunir la documentación solicitada.

  • Ingresar a Mi ANSES o sacar turno en una oficina.

  • Completar el formulario de Asignación de Pago Único.

  • Presentar la solicitud dentro del plazo establecido.

  • Realizar el seguimiento del trámite online.

Una vez aprobado, el pago se deposita directamente en la cuenta bancaria del titular, generalmente dentro de los 30 días hábiles posteriores a la aprobación.

¿Qué otros pagos realiza ANSES en septiembre 2025?

AUH
ANSES confirm&oacute; un refuerzo de $400.000 para AUH en septiembre 2025

ANSES confirmó un refuerzo de $400.000 para AUH en septiembre 2025

Además del refuerzo de $400.000 por adopción, en septiembre también se acreditan:

  • AUH: $115.087, con $92.069 en pago mensual y $23.017 retenidos.

  • AUH por discapacidad: $374.745, de los cuales $299.796 se cobran por mes.

  • Tarjeta Alimentar: entre $52.250 y $108.062 según la cantidad de hijos.

  • Complemento Leche del Plan de los 1000 días: $42.162 para niños de hasta 3 años.

De esta forma, el refuerzo por adopción se integra al esquema de asistencia estatal y se convierte en uno de los apoyos económicos más altos dentro del sistema de asignaciones familiares.

¿Cómo verificar si corresponde cobrar el refuerzo de ANSES?

Quienes quieran confirmar si cumplen con los requisitos pueden hacerlo de dos formas:

  • Consultando en Mi ANSES, en la sección Asignaciones Familiares > Asignación de Pago Único.

  • Llamando al 130, la línea oficial de atención del organismo.

En ambos casos se recomienda tener a mano el CUIL y la documentación vinculada al proceso de adopción.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Refuerzo AUH Septiembre
Notas relacionadas
ANSES confirmó un refuerzo de $80.000 para AUH en septiembre: cómo cobrarlo
ANSES: cómo hacer trámites de jubilaciones y pensiones de forma online
ALERTA ANSES: últimos días para realizar un trámite clave y cobrar la jubilación

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar