ANSES actualizó la AUH: confirman hasta más de $390.000 en octubre 2025

En el caso de los niños con discapacidad, la AUH por Hijo con Discapacidad se eleva a $381.791.

Además, las familias pueden acceder a montos adicionales a través de otros programas sociales:

Tarjeta Alimentar: $52.250 (1 hijo), $81.936 (2 hijos) y $108.062 (3 o más hijos).

Complemento Leche Plan 1000 Días: $42.711 por cada hijo menor de 3 años.

Asignación por Embarazo: mismo monto que la AUH general.

De esta forma, una familia con tres hijos que cobre AUH + Tarjeta Alimentar puede superar los $390.000 mensuales en ingresos combinados.

‍‍ Quiénes pueden acceder a la AUH y a la Tarjeta Alimentar

La Asignación Universal por Hijo (AUH) está destinada a:

Personas desocupadas o con empleo informal .

Trabajadores registrados en el servicio doméstico .

Monotributistas sociales.

Beneficiarios de planes sociales compatibles.

Por su parte, la Tarjeta Alimentar se otorga automáticamente a:

Titulares de AUH con hijos de hasta 14 años .

Beneficiarios de AUH por Discapacidad , sin límite de edad.

Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) a partir del tercer mes de gestación.

Madres que cobran la Pensión no Contributiva por Madre de 7 hijos o más.

No se requiere trámite adicional: ANSES acredita el beneficio automáticamente en la misma cuenta donde se deposita la AUH o AUE.

Cuándo se cobra la AUH y Tarjeta Alimentar en octubre 2025

El pago de la AUH y la Tarjeta Alimentar se realiza según el calendario oficial de ANSES, que inicia el miércoles 8 de octubre y continúa de forma escalonada de acuerdo con la terminación del DNI del titular.

Para consultar la fecha exacta y el monto acreditado, los beneficiarios pueden ingresar a:

Mi ANSES > Hijos > Mis Asignaciones

Allí se detalla el valor actualizado, la fecha de depósito y el banco donde se efectúa el pago.

Cómo presentar la Libreta AUH paso a paso

Para continuar cobrando la AUH, es obligatorio presentar la Libreta de Asignación Universal, que acredita la escolaridad, vacunación y controles de salud de los niños.

Paso 1: Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Paso 2: Descargar el formulario Libreta PS 1.47.

Paso 3: Completar los datos requeridos en el centro de salud y la escuela.

Paso 4: Subir el formulario digital o entregarlo en una oficina de ANSES con turno previo.

El plazo para presentarla se extiende hasta diciembre de 2025, y su cumplimiento garantiza el cobro del 20% retenido durante el año.