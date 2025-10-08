La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento para la AUH que rige desde octubre de 2025, en el marco de la Ley de Movilidad.
En octubre 2025, ANSES aplicó un nuevo aumento por movilidad en la Asignación Universal por Hijo (AUH). Así queda el total que perciben las familias que además reciben la Tarjeta Alimentar y otros complementos sociales.
ANSES actualizó la AUH: confirman hasta más de $390.000 en octubre 2025
El ajuste del 1,88% impacta directamente en los hogares con hijos que cobran la Asignación Universal por Hijo, así como en quienes perciben la Asignación por Embarazo.
Con esta actualización, los beneficiarios verán reflejado el incremento de forma automática en sus cuentas bancarias, junto con el resto de los programas complementarios, entre ellos la Tarjeta Alimentar y el Plan 1000 Días.
De acuerdo con la nueva tabla oficial, el monto de la AUH asciende a $117.252 por cada hijo.
En el caso de los niños con discapacidad, la AUH por Hijo con Discapacidad se eleva a $381.791.
Además, las familias pueden acceder a montos adicionales a través de otros programas sociales:
Tarjeta Alimentar: $52.250 (1 hijo), $81.936 (2 hijos) y $108.062 (3 o más hijos).
Complemento Leche Plan 1000 Días: $42.711 por cada hijo menor de 3 años.
Asignación por Embarazo: mismo monto que la AUH general.
De esta forma, una familia con tres hijos que cobre AUH + Tarjeta Alimentar puede superar los $390.000 mensuales en ingresos combinados.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) está destinada a:
Personas desocupadas o con empleo informal.
Trabajadores registrados en el servicio doméstico.
Monotributistas sociales.
Beneficiarios de planes sociales compatibles.
Por su parte, la Tarjeta Alimentar se otorga automáticamente a:
Titulares de AUH con hijos de hasta 14 años.
Beneficiarios de AUH por Discapacidad, sin límite de edad.
Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) a partir del tercer mes de gestación.
Madres que cobran la Pensión no Contributiva por Madre de 7 hijos o más.
No se requiere trámite adicional: ANSES acredita el beneficio automáticamente en la misma cuenta donde se deposita la AUH o AUE.
El pago de la AUH y la Tarjeta Alimentar se realiza según el calendario oficial de ANSES, que inicia el miércoles 8 de octubre y continúa de forma escalonada de acuerdo con la terminación del DNI del titular.
Para consultar la fecha exacta y el monto acreditado, los beneficiarios pueden ingresar a:
Mi ANSES > Hijos > Mis Asignaciones
Allí se detalla el valor actualizado, la fecha de depósito y el banco donde se efectúa el pago.
Para continuar cobrando la AUH, es obligatorio presentar la Libreta de Asignación Universal, que acredita la escolaridad, vacunación y controles de salud de los niños.
Paso 1: Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Paso 2: Descargar el formulario Libreta PS 1.47.
Paso 3: Completar los datos requeridos en el centro de salud y la escuela.
Paso 4: Subir el formulario digital o entregarlo en una oficina de ANSES con turno previo.
El plazo para presentarla se extiende hasta diciembre de 2025, y su cumplimiento garantiza el cobro del 20% retenido durante el año.