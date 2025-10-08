En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Jubilados
ANSES
CÓMO ACCEDER

Jubilados ANSES: PAMI amplía cobertura con traslados y medicación 100% gratuita

Con foco en reforzar la cobertura médica y garantizar traslados gratuitos, PAMI y ANSES activaron un nuevo esquema de asistencia que beneficiará a miles de jubilados y pensionados en octubre de 2025. Conocé los detalles, requisitos y cómo acceder al servicio.

Jubilados ANSES: PAMI amplía cobertura con traslados y medicación 100% gratuita

Jubilados ANSES: PAMI amplía cobertura con traslados y medicación 100% gratuita

ANSES y PAMI implementaron un nuevo refuerzo destinado a mejorar la atención de los jubilados y pensionados de todo el país. La medida incluye la ampliación del sistema de traslados programados en ambulancia, un beneficio gratuito que busca facilitar el acceso a consultas médicas, tratamientos y rehabilitaciones sin generar costos adicionales para los afiliados.

Leé también Compras con descuento para jubilados: cómo aplicar los beneficios automáticos de ANSES y Banco Nación
Compras con descuento para jubilados: cómo aplicar los beneficios automáticos de ANSES y Banco Nación

Con esta iniciativa, el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano consolida su red de atención sanitaria, alcanzando a más de cinco millones de beneficiarios en todo el territorio nacional. El programa apunta a garantizar que ningún afiliado quede sin atención médica por dificultades de movilidad o por falta de medios de transporte adecuados.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) refuerza así uno de los ejes más sensibles de su política de salud: la accesibilidad y continuidad de la atención. Este refuerzo se complementa con una nueva actualización del listado de medicamentos gratuitos y con la expansión de los operativos móviles de ANSES en distintas localidades.

¿Quiénes pueden solicitar los traslados programados de PAMI?

PAMI_beneficios
Jubilados ANSES: PAMI ampl&iacute;a cobertura con traslados y medicaci&oacute;n 100% gratuita

Jubilados ANSES: PAMI amplía cobertura con traslados y medicación 100% gratuita

El beneficio está destinado a afiliados de PAMI que presenten movilidad reducida o que necesiten asistir regularmente a consultas médicas, estudios o tratamientos prolongados.

Podrán solicitar el servicio todos los jubilados y pensionados que acrediten una condición médica que requiera traslado asistido, ya sea dentro de su ciudad o hacia otra localidad.

La solicitud debe realizarse con 48 horas hábiles de anticipación, a través de los canales oficiales del organismo. Los beneficiarios pueden comunicarse por teléfono, ingresar a la página oficial de PAMI o dirigirse personalmente a la agencia o Unidad de Gestión Local (UGL) más cercana.

En la web oficial, dentro del apartado “Traslados Programados”, los afiliados pueden consultar los números de contacto según su provincia y completar el formulario correspondiente con sus datos personales y la indicación médica.

Cómo pedir un traslado de PAMI paso a paso

El proceso de gestión varía según la distancia del traslado:

  • Traslados menores a 30 km (ida y vuelta): el prestador coordina directamente con el afiliado la fecha y hora del servicio.

  • Traslados mayores a 30 km: el beneficiario deberá realizar la gestión presencial en la agencia o UGL correspondiente para obtener la autorización previa.

  • En ambos casos, el Formulario de Solicitud debe estar firmado por el médico tratante que justifique la necesidad del traslado.

Si el viaje se realiza por derivación médica a otra localidad —por falta de especialistas o equipamiento—, la autorización será otorgada por el Centro Operativo Derivador (CODE) del PAMI. Este sistema garantiza que los pacientes reciban atención en centros adecuados, incluso fuera de su área habitual de residencia.

Medicamentos gratuitos: lista actualizada de PAMI en octubre 2025

El PAMI también actualizó el listado de medicamentos con cobertura total (100%) disponible durante octubre. Este programa incluye tratamientos esenciales para enfermedades crónicas y de alta complejidad. Entre los más destacados figuran:

  • Diabetes y trastornos metabólicos

  • Cáncer y patologías oncohematológicas

  • Hemofilia, VIH, Hepatitis B y C

  • Artritis reumatoidea y enfermedades fibroquísticas

  • Trastornos oftalmológicos intravítreos y osteoartritis

  • Insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

  • Trasplantes y enfermedades hematopoyéticas

El objetivo del organismo es garantizar la atención médica integral y reducir los gastos de bolsillo en tratamientos prolongados, asegurando que todos los afiliados accedan a los medicamentos que necesitan sin interrupciones.

Operativos móviles de ANSES: atención directa para jubilados

PAMI_medicamentos.jpg
Jubilados ANSES: PAMI ampl&iacute;a cobertura con traslados y medicaci&oacute;n 100% gratuita

Jubilados ANSES: PAMI amplía cobertura con traslados y medicación 100% gratuita

En paralelo, ANSES desplegó una nueva etapa de sus operativos móviles en distintos puntos del país, para facilitar el acceso a trámites previsionales, asignaciones familiares y asesoramiento sobre programas vigentes.

De esta forma, los jubilados pueden consultar beneficios activos, iniciar reclamos o gestionar documentación sin necesidad de trasladarse a las oficinas centrales.

Este trabajo conjunto entre ANSES y PAMI busca ofrecer una red de atención más cercana y eficiente, especialmente en un contexto en el que la accesibilidad sanitaria y la atención a distancia se volvieron esenciales.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Jubilados ANSES PAMI
Notas relacionadas
Préstamos fáciles para jubilados y AUH de ANSES: simulá tu crédito online y cobralo en tu cuenta
Descuentos para JUBILADOS de ANSES: supermercados, bancos y farmacias con rebajas
Milei y Pettovello confirmaron la noticia que todos los jubilados estaban esperando

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar