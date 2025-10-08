Por su parte, la AUH corresponde a madres o padres desocupados, trabajadores informales, empleadas domésticas o monotributistas sociales con hijos menores de 18 años o con discapacidad.

Ambos beneficios se depositan directamente en la cuenta bancaria del titular, según el calendario de pagos mensual.

Cuánto se cobra por AUH, Plan 1000 Días y Tarjeta Alimentar

Con la actualización de octubre 2025, los montos quedaron definidos de la siguiente manera:

AUH: $117.252 por hijo

Hijo con discapacidad: $381.791

Asignación Familiar (SUAF): $58.631

Asignación por Embarazo: igual valor que la AUH

Plan 1000 Días – Complemento Leche: $42.711 por niño menor de 3 años

Tarjeta Alimentar: $52.250 (1 hijo), $81.936 (2 hijos) y $108.062 (3 o más hijos)

Estos importes son acumulables, por lo que una familia con tres hijos podría superar los $390.000 en ingresos mensuales entre AUH, Tarjeta Alimentar y Plan 1000 Días.

Cómo presentar la Libreta AUH 2025 paso a paso

tramites de anses.jpg ANSES octubre 2025: cuánto se cobra por AUH, Plan 1000 Días y Tarjeta Alimentar

La Libreta AUH 2025 permite cobrar el 20% retenido durante el año anterior, lo que representa entre $188.000 y $612.000, según la cantidad de hijos y la zona de residencia.

El trámite puede hacerse completamente online desde Mi ANSES, siguiendo estos pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir a “Hijos > Libreta AUH” y verificar los datos.

Generar la Libreta , descargarla o enviarla por correo electrónico.

Imprimir y completar en la escuela y el centro de salud.

Subir la foto del formulario firmado en formato JPG (máx. 3 MB).

Esperar la confirmación por correo electrónico de recepción.

El plazo límite para presentar la Libreta AUH 2025 es el 31 de diciembre de 2025. Si no se entrega, se pierde el monto retenido y puede suspenderse el beneficio.

Calendario de pagos ANSES octubre 2025

Los pagos comienzan el miércoles 8 de octubre y se extienden según la terminación del DNI. Las fechas alcanzan a todas las prestaciones: AUH, SUAF, Embarazo, Discapacidad y Plan 1000 Días.

Cada beneficiario puede consultar su fecha exacta desde Mi ANSES > Hijos > Mis Asignaciones Familiares.

Con esta actualización, la ANSES busca garantizar el cumplimiento del calendario y mantener la asistencia económica en tiempo y forma para todas las familias alcanzadas.