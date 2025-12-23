ANSES activa un triple pago para jubilados en diciembre: quiénes cobran y cuánto

En primer lugar, las jubilaciones y pensiones se actualizan con un incremento del 2,3%, en línea con la inflación de octubre medida por el INDEC. El ajuste se aplica bajo el régimen de movilidad mensual vigente, implementado por el Gobierno de Javier Milei desde 2024.

Este aumento alcanza a:

Jubilaciones y pensiones del SIPA

Pensiones No Contributivas (PNC)

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

2. Bono extraordinario de hasta $70.000

Al aumento mensual se suma un refuerzo económico de $70.000, destinado a un grupo específico de jubilados y pensionados, con foco en quienes perciben los haberes más bajos.

Quiénes cobran el bono completo:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que cobran la mínima

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Titulares de la PNC para madres de siete hijos o más

Pago proporcional:

Quienes perciban un haber superior a $340.879,59 pero inferior a $410.879,59 recibirán un bono proporcional, hasta alcanzar ese tope.

Excluidos del bono:

Jubilados y pensionados con haberes superiores a $410.879,59, quienes no acceden al refuerzo extraordinario.

ANSES_AUH

3. Aguinaldo de diciembre

En tercer lugar, ANSES paga la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente al mejor haber mensual del semestre julio–diciembre.

El aguinaldo se calcula como el 50% del haber más alto cobrado en ese período y se acredita junto con la jubilación, el aumento y el bono, según la terminación del DNI.

Un diciembre con ingresos reforzados para jubilados

La combinación de aumento por movilidad, bono extraordinario y aguinaldo convierte a diciembre en uno de los meses con mayor nivel de ingresos del año para los jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES.

Desde el organismo recordaron que todos los pagos se realizan de manera automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales, y recomendaron consultar la fecha exacta de cobro a través de Mi ANSES, la web oficial o la app móvil.