Aumento AUH enero 2026: ANSES confirmó cuánto se cobra por hijo y desde cuándo

Por ese motivo, el pago mensual efectivo que reciben los titulares en enero será de $100.362 por hijo.

AUH por discapacidad: cuánto se cobra en enero

En el caso de la AUH por discapacidad, el aumento también impacta en el haber bruto. A partir de enero de 2026, el monto asciende a $408.824, frente a los $398.853 que se cobraron en diciembre.

Esta asignación no tiene límite de edad y mantiene el mismo esquema de liquidación:

80% mensual , que se cobra todos los meses

20% retenido, que se paga una vez presentada la documentación obligatoria

Tarjeta Alimentar: qué pasa con los montos en 2026

Junto con el pago de la AUH, ANSES acreditará en enero los montos correspondientes a la Tarjeta Alimentar, un beneficio que depende del Ministerio de Capital Humano y tiene como objetivo garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria.

Si bien las prestaciones de ANSES reciben el aumento del 2,5%, el Gobierno no confirmó una actualización en los valores de la Tarjeta Alimentar, por lo que, al menos por el momento, los montos se mantienen sin cambios durante enero de 2026.

Montos vigentes de la Tarjeta Alimentar en enero:

Los importes continúan siendo los siguientes, según la cantidad de hijos:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres hijos o más: $108.062

Estos montos se acreditan de forma automática, junto con la AUH o la prestación correspondiente, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar

El beneficio alcanza a:

Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive

Personas que cobran AUH por discapacidad , sin límite de edad

Embarazadas a partir del tercer mes que reciben la Asignación por Embarazo (AUE)

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Calendario de pagos AUH enero 2026

ANSES confirmó que los pagos de la AUH comenzarán el 9 de enero y se extenderán hasta el 22 de enero, según la terminación del DNI: