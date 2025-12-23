Aumento AUH enero 2026: ANSES confirmó cuánto se cobra por hijo y desde cuándo
La AUH tendrá un aumento en enero por la fórmula de movilidad. ANSES detalló el nuevo monto mensual, qué pasa con la Tarjeta Alimentar y el calendario completo de pagos.
Aumento AUH enero 2026: ANSES confirmó cuánto se cobra por hijo y desde cuándo
El inicio de 2026 llega con una nueva actualización para la Asignación Universal por Hijo (AUH). Tal como lo establece el Decreto 274/2024, las prestaciones sociales de ANSES se ajustan de manera mensual según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. En este caso, el cálculo toma como referencia la inflación de noviembre, que impacta directamente en los haberes que se cobran en enero.
El mecanismo de actualización automática busca evitar la pérdida de poder adquisitivo frente a la suba de precios y alcanza a millones de familias que dependen de los pagos que realiza ANSES todos los meses.
Aumento confirmado para la AUH en enero de 2026
Con la aplicación de la fórmula de movilidad vigente, la AUH tendrá en enero un aumento del 2,5%. El incremento no solo alcanza a esta prestación, sino también a las jubilaciones, pensiones, la Asignación por Embarazo (AUE) y las Asignaciones Familiares del SUAF.
De esta manera, el monto bruto de la AUH pasa de $122.467 a $125.528. Sin embargo, como ocurre todos los meses, ANSES retiene el 20% del total, que se paga una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH.
Por ese motivo, el pago mensual efectivo que reciben los titulares en enero será de $100.362 por hijo.
AUH por discapacidad: cuánto se cobra en enero
En el caso de la AUH por discapacidad, el aumento también impacta en el haber bruto. A partir de enero de 2026, el monto asciende a $408.824, frente a los $398.853 que se cobraron en diciembre.
Esta asignación no tiene límite de edad y mantiene el mismo esquema de liquidación:
80% mensual, que se cobra todos los meses
20% retenido, que se paga una vez presentada la documentación obligatoria
Tarjeta Alimentar: qué pasa con los montos en 2026
Junto con el pago de la AUH, ANSES acreditará en enero los montos correspondientes a la Tarjeta Alimentar, un beneficio que depende del Ministerio de Capital Humano y tiene como objetivo garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria.
Si bien las prestaciones de ANSES reciben el aumento del 2,5%, el Gobierno no confirmó una actualización en los valores de la Tarjeta Alimentar, por lo que, al menos por el momento, los montos se mantienen sin cambios durante enero de 2026.
Montos vigentes de la Tarjeta Alimentar en enero:
Los importes continúan siendo los siguientes, según la cantidad de hijos:
Familias con un hijo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres hijos o más: $108.062
Estos montos se acreditan de forma automática, junto con la AUH o la prestación correspondiente, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar
El beneficio alcanza a:
Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive
Personas que cobran AUH por discapacidad, sin límite de edad
Embarazadas a partir del tercer mes que reciben la Asignación por Embarazo (AUE)
Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)
Calendario de pagos AUH enero 2026
ANSES confirmó que los pagos de la AUH comenzarán el 9 de enero y se extenderán hasta el 22 de enero, según la terminación del DNI: