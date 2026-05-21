ANSES confirmó cuánto cobrarán los jubilados en junio 2026 con aumento, bono y aguinaldo

A ese monto se le suma el bono previsional de $70.000 que continúa vigente para quienes perciben haberes mínimos, por lo que el ingreso mensual asciende a cerca de $473.317,99.

Pero junio tendrá además un ingreso adicional clave: el pago del medio aguinaldo. El Sueldo Anual Complementario equivale al 50% del mejor haber del semestre y, para quienes cobran la mínima, rondará los $201.659.

De esta manera, un jubilado que percibe la mínima podría cobrar en junio un total cercano a:

Jubilación mínima: $403.317,99

Bono extraordinario: $70.000

Medio aguinaldo: $201.659

Total estimado: $674.976,99

ANSES_asignaciones AUMENTO para las asignaciones de ANSES: cómo queda la AUH en junio

Cuánto cobrará la jubilación máxima

En el caso de los haberes más altos, la jubilación máxima quedará en torno a los $2.713.948,18 tras el incremento de junio.

A ese monto se le suma el aguinaldo correspondiente al primer semestre, que rondará los $1.356.974,09.

En estos casos no corresponde el bono extraordinario de $70.000, ya que el refuerzo está destinado únicamente a jubilados y pensionados de ingresos bajos y medios.

Así, quienes perciben la jubilación máxima tendrán un ingreso aproximado de:

Haber mensual: $2.713.948,18

Medio aguinaldo: $1.356.974,09

Total estimado: $4.070.922,27

Cómo funciona el bono de $70.000

El bono previsional continúa aplicándose de manera escalonada. Eso significa que:

Quienes cobran la jubilación mínima reciben los $70.000 completos.

A medida que el haber aumenta, el bono se reduce proporcionalmente.

Deja de pagarse por completo cuando el ingreso supera aproximadamente los $473.317,99.

Este refuerzo busca sostener el poder adquisitivo de los jubilados con menores ingresos frente al avance de la inflación.

Cuánto cobra la PUAM en junio de 2026

La Pensión Universal para el Adulto Mayor también tendrá actualización en junio.

El haber mensual quedará en torno a los $322.654,39 y, con el bono extraordinario, el ingreso mensual llegará a aproximadamente $392.654,39.

Además, los titulares de PUAM recibirán el medio aguinaldo, estimado en unos $161.327,20.

De esta forma, el total aproximado a cobrar en junio será de:

Haber PUAM: $322.654,39

Bono extraordinario: $70.000

Medio aguinaldo: $161.327,20

Total estimado: $553.981,59

Pensiones no contributivas: cuánto cobran en junio

Las pensiones no contributivas por invalidez y vejez también se actualizan con el nuevo índice de inflación.

En junio, estos beneficiarios pasarán a cobrar alrededor de $282.322,60. Con el bono extraordinario completo de $70.000, el monto mensual subirá a unos $352.322,60.

A eso se suma el aguinaldo, que rondará los $141.161,30.

Así, el ingreso total estimado será de:

Pensión no contributiva: $282.322,60

Bono extraordinario: $70.000

Medio aguinaldo: $141.161,30

Total estimado: $493.483,90