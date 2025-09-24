ANSES confirmó los montos de la Tarjeta Alimentar para octubre de 2025. El beneficio se deposita automáticamente junto con la AUH, la AUE y las pensiones no contributivas para madres de siete hijos o más, alcanzando hasta $108.062 por familia.
En octubre de 2025, más de 4 millones de personas cobrarán la Tarjeta Alimentar junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH). Cuáles son los montos.
ANSES octubre 2025: así quedan los montos de la Tarjeta Alimentar y la AUH tras el último aumento
La Tarjeta Alimentar es uno de los beneficios más importantes que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a millones de familias argentinas. Se trata de un refuerzo económico destinado a la compra de alimentos básicos, que busca garantizar la nutrición de los hogares con niños, niñas y adolescentes.
En octubre de 2025, el programa no tendrá aumento, por lo que se mantienen los valores vigentes:
Familias con 1 hijo: $52.250
Familias con 2 hijos: $81.936
Familias con 3 o más hijos: $108.062
El complemento se deposita de manera automática en la misma cuenta bancaria donde los titulares cobran la AUH o la AUE, sin necesidad de realizar un trámite ni inscripción previa. Lo mismo ocurre con las madres de siete hijos o más, que perciben la Pensión No Contributiva (PNC).
El cronograma de pagos de la Tarjeta Alimentar comienza el miércoles 8 de octubre, junto con la acreditación de la AUH, según la terminación del DNI.
Para consultar la fecha exacta de cobro, el monto a percibir o el estado del beneficio, los titulares pueden ingresar a www.anses.gob.ar o a la app Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Además de la AUH y la Tarjeta Alimentar, quienes tienen hijos de hasta 3 años cobran el Complemento Leche del Plan 1000 Días, un refuerzo específico para garantizar la alimentación y el desarrollo en la primera infancia.
A diferencia de la Tarjeta Alimentar, este beneficio sí se actualiza por la ley de movilidad. En octubre de 2025, sube a $44.217 por hijo y se acredita junto con el resto de las asignaciones.
La AUH también tendrá un aumento en octubre, con valores que quedan de la siguiente manera:
AUH por hijo: $117.250,96 (se paga el 80%: $93.800,77).
AUH por discapacidad: $402.831,11 (se paga el 80%: $322.264,88).
El 20% retenido se acumula durante todo el año y se cobra recién cuando el titular presenta la Libreta AUH, que certifica los controles de salud, vacunación y escolaridad. Ese trámite puede liberar hasta $165.000 por hijo en un solo pago.
La combinación de estos beneficios genera un ingreso muy superior al que otorga la AUH de manera individual. Por ejemplo:
Una familia con 1 hijo menor de 3 años puede cobrar:
AUH: $93.800,77
Tarjeta Alimentar: $52.250
Complemento Leche: $44.217
Total mensual: $190.267,77
Una familia con 2 hijos menores de 14 años puede cobrar:
AUH: $187.601,54
Tarjeta Alimentar: $81.936
Total mensual: $269.537,54
Una familia con 3 hijos menores puede cobrar:
AUH: $281.402,31
Tarjeta Alimentar: $108.062
Total mensual: $389.464,31