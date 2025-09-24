En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Tarjeta Alimentar
Previsional

ANSES octubre 2025: así quedan los montos de la Tarjeta Alimentar y la AUH tras el último aumento

En octubre de 2025, más de 4 millones de personas cobrarán la Tarjeta Alimentar junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH). Cuáles son los montos.

ANSES confirmó los montos de la Tarjeta Alimentar para octubre de 2025. El beneficio se deposita automáticamente junto con la AUH, la AUE y las pensiones no contributivas para madres de siete hijos o más, alcanzando hasta $108.062 por familia.

La Tarjeta Alimentar es uno de los beneficios más importantes que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a millones de familias argentinas. Se trata de un refuerzo económico destinado a la compra de alimentos básicos, que busca garantizar la nutrición de los hogares con niños, niñas y adolescentes.

En octubre de 2025, el programa no tendrá aumento, por lo que se mantienen los valores vigentes:

  • Familias con 1 hijo: $52.250

  • Familias con 2 hijos: $81.936

  • Familias con 3 o más hijos: $108.062

Cómo se acredita la Tarjeta Alimentar en octubre 2025

El complemento se deposita de manera automática en la misma cuenta bancaria donde los titulares cobran la AUH o la AUE, sin necesidad de realizar un trámite ni inscripción previa. Lo mismo ocurre con las madres de siete hijos o más, que perciben la Pensión No Contributiva (PNC).

El cronograma de pagos de la Tarjeta Alimentar comienza el miércoles 8 de octubre, junto con la acreditación de la AUH, según la terminación del DNI.

Para consultar la fecha exacta de cobro, el monto a percibir o el estado del beneficio, los titulares pueden ingresar a www.anses.gob.ar o a la app Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Complemento Leche: cuánto se cobra en octubre

Además de la AUH y la Tarjeta Alimentar, quienes tienen hijos de hasta 3 años cobran el Complemento Leche del Plan 1000 Días, un refuerzo específico para garantizar la alimentación y el desarrollo en la primera infancia.

A diferencia de la Tarjeta Alimentar, este beneficio sí se actualiza por la ley de movilidad. En octubre de 2025, sube a $44.217 por hijo y se acredita junto con el resto de las asignaciones.

AUH en octubre 2025: cuánto se cobra

La AUH también tendrá un aumento en octubre, con valores que quedan de la siguiente manera:

  • AUH por hijo: $117.250,96 (se paga el 80%: $93.800,77).

  • AUH por discapacidad: $402.831,11 (se paga el 80%: $322.264,88).

El 20% retenido se acumula durante todo el año y se cobra recién cuando el titular presenta la Libreta AUH, que certifica los controles de salud, vacunación y escolaridad. Ese trámite puede liberar hasta $165.000 por hijo en un solo pago.

ANSES_bono

Cuánto puede cobrar una familia en octubre 2025

La combinación de estos beneficios genera un ingreso muy superior al que otorga la AUH de manera individual. Por ejemplo:

  • Una familia con 1 hijo menor de 3 años puede cobrar:

    • AUH: $93.800,77

    • Tarjeta Alimentar: $52.250

    • Complemento Leche: $44.217

    • Total mensual: $190.267,77

  • Una familia con 2 hijos menores de 14 años puede cobrar:

    • AUH: $187.601,54

    • Tarjeta Alimentar: $81.936

    • Total mensual: $269.537,54

  • Una familia con 3 hijos menores puede cobrar:

    • AUH: $281.402,31

    • Tarjeta Alimentar: $108.062

    • Total mensual: $389.464,31

