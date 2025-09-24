ANSES octubre 2025: así quedan los montos de la Tarjeta Alimentar y la AUH tras el último aumento

Cómo se acredita la Tarjeta Alimentar en octubre 2025

El complemento se deposita de manera automática en la misma cuenta bancaria donde los titulares cobran la AUH o la AUE, sin necesidad de realizar un trámite ni inscripción previa. Lo mismo ocurre con las madres de siete hijos o más, que perciben la Pensión No Contributiva (PNC).

El cronograma de pagos de la Tarjeta Alimentar comienza el miércoles 8 de octubre, junto con la acreditación de la AUH, según la terminación del DNI.

Para consultar la fecha exacta de cobro, el monto a percibir o el estado del beneficio, los titulares pueden ingresar a www.anses.gob.ar o a la app Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Complemento Leche: cuánto se cobra en octubre

Además de la AUH y la Tarjeta Alimentar, quienes tienen hijos de hasta 3 años cobran el Complemento Leche del Plan 1000 Días, un refuerzo específico para garantizar la alimentación y el desarrollo en la primera infancia.

A diferencia de la Tarjeta Alimentar, este beneficio sí se actualiza por la ley de movilidad. En octubre de 2025, sube a $44.217 por hijo y se acredita junto con el resto de las asignaciones.

AUH en octubre 2025: cuánto se cobra

La AUH también tendrá un aumento en octubre, con valores que quedan de la siguiente manera:

AUH por hijo : $117.250,96 (se paga el 80%: $93.800,77).

AUH por discapacidad: $402.831,11 (se paga el 80%: $322.264,88).

El 20% retenido se acumula durante todo el año y se cobra recién cuando el titular presenta la Libreta AUH, que certifica los controles de salud, vacunación y escolaridad. Ese trámite puede liberar hasta $165.000 por hijo en un solo pago.

Cuánto puede cobrar una familia en octubre 2025

La combinación de estos beneficios genera un ingreso muy superior al que otorga la AUH de manera individual. Por ejemplo: