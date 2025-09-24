ANSES confirmó aumentos para octubre: cuánto cobrarán los titulares de PUAM y PNC

PNC por invalidez o vejez : $228.408,87 de haber mensual, más el refuerzo de $70.000, totalizando $298.408,87.

PUAM : $261.038,71 de haber, más el bono de $70.000, lo que eleva el total a $331.038,71.

PNC madre de siete hijos : $326.298,38 de haber, más $70.000 de bono, alcanzando $396.298,38.

Jubilación mínima : $326.298,38 de haber, que con el extra llega también a $396.298,38.

Jubilación máxima: $2.195.679,22 (sin refuerzo).

ANSES ofrece un proceso gratuito y sencillo para solicitar la PUAM, clave para miles de adultos mayores.

Calendario de pagos de ANSES en octubre

ANSES ya difundió el cronograma de pagos para jubilaciones, pensiones y prestaciones no contributivas. El orden se establece de acuerdo con la terminación del número de documento:

Jubilados y pensionados que perciben la mínima

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1: 9 de octubre

DNI terminados en 2: 10 de octubre (sujeto a modificación por feriado)

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Pensiones No Contributivas (PNC)