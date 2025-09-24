En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Pensiones no contributivas
Novedades en los pagos

ANSES confirmó aumentos para octubre: cuánto cobrarán los titulares de PUAM y PNC

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dará un nuevo incremento a estos beneficiarios a partir del próximo mes. Cuáles serán los nuevos montos.

Cuánto cobrarán los beneficiarios de PUAM y PNC en octubre (Foto: archivo).

Cuánto cobrarán los beneficiarios de PUAM y PNC en octubre (Foto: archivo).

Los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) verán un nuevo incremento en sus haberes. La actualización corresponde a la fórmula de movilidad que ajusta las prestaciones de acuerdo con la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Leé también Jubilaciones ANSES octubre 2025: cómo quedan los nuevos montos con el aumento y el bono extraordinario
jubilaciones anses octubre 2025: como quedan los nuevos montos con el aumento y el bono extraordinario

El último dato publicado por el INDEC arrojó un 1,88% en agosto, porcentaje que se aplicará sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones. Además, para reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables, se mantiene el bono adicional de $70.000 que se paga a quienes perciben los haberes mínimos.

De esta manera, tanto las Pensiones No Contributivas (PNC) como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) recibirán un aumento en octubre, acompañado por el extra que otorga el organismo previsional.

Cuánto cobran los titulares de PNC y PUAM

Con la suba prevista, los montos de octubre quedarán de la siguiente forma:

  • PNC por invalidez o vejez: $228.408,87 de haber mensual, más el refuerzo de $70.000, totalizando $298.408,87.

  • PUAM: $261.038,71 de haber, más el bono de $70.000, lo que eleva el total a $331.038,71.

  • PNC madre de siete hijos: $326.298,38 de haber, más $70.000 de bono, alcanzando $396.298,38.

  • Jubilación mínima: $326.298,38 de haber, que con el extra llega también a $396.298,38.

  • Jubilación máxima: $2.195.679,22 (sin refuerzo).

image.png
ANSES ofrece un proceso gratuito y sencillo para solicitar la PUAM, clave para miles de adultos mayores. Foto: Anses.

ANSES ofrece un proceso gratuito y sencillo para solicitar la PUAM, clave para miles de adultos mayores. Foto: Anses.

Calendario de pagos de ANSES en octubre

ANSES ya difundió el cronograma de pagos para jubilaciones, pensiones y prestaciones no contributivas. El orden se establece de acuerdo con la terminación del número de documento:

Jubilados y pensionados que perciben la mínima

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre

  • DNI terminados en 1: 9 de octubre

  • DNI terminados en 2: 10 de octubre (sujeto a modificación por feriado)

  • DNI terminados en 3: 13 de octubre

  • DNI terminados en 4: 14 de octubre

  • DNI terminados en 5: 15 de octubre

  • DNI terminados en 6: 16 de octubre

  • DNI terminados en 7: 17 de octubre

  • DNI terminados en 8: 20 de octubre

  • DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre

  • DNI terminados en 2 y 3: 8 de octubre

  • DNI terminados en 4 y 5: 9 de octubre

  • DNI terminados en 6 y 7: 9 de octubre

  • DNI terminados en 8 y 9: 10 de octubre (posible cambio por feriado).

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Pensiones no contributivas
Notas relacionadas
CONFIRMADO por ANSES: compensación económica de $50.000 en septiembre para AUH
Se confirmó la novedad de Milei para jubilados de ANSES de cara al cobro de octubre
El aumento extraordinario que confirmó Milei: $ 500.000 en octubre

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar