BUENAS noticias para JUBILADOS: ANSES dará un extra de $90.000

Además del bono de $70.000, algunos jubilados podrán acceder a un pago adicional de $90.000 en octubre 2025. Se trata de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que puede cobrarse en casos específicos cuando el adulto mayor tiene menores a cargo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que los jubilados y pensionados no solo continuarán recibiendo el bono extraordinario de $70.000, sino que también existe la posibilidad de sumar un pago extra de hasta $90.000 en octubre de 2025.
Este beneficio corresponde a la Asignación Universal por Hijo (AUH), que será acreditada a los adultos mayores que tengan nietos, hijos o menores a cargo y cumplan con las condiciones que fija el organismo previsional.
El organismo aclara que en algunos casos puede derivarse el pago de la AUH a jubilados o pensionados cuando los padres biológicos no están presentes o no cumplen con sus obligaciones. En esos casos, el adulto mayor queda a cargo del menor y puede tramitar la asignación.
Para esto, es necesario que la relación familiar y la responsabilidad de cuidado estén debidamente registradas en ANSES y respaldadas por documentación.
Requisitos y documentación para cobrar el extra
Los jubilados que quieran acceder a la AUH deben solicitar un turno en la web oficial de ANSES y presentarse con:
DNI del adulto responsable (original y copia).
DNI y partida de nacimiento del menor (original y copia).
Comprobantes de convivencia y de responsabilidad de cuidado.
Además, se exige acreditar la convivencia a través de informes y declaraciones juradas realizadas por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia junto con ANSES.
Con la actualización por movilidad del 1,88% en agosto, los valores de la AUH a cobrar junto con la jubilación en octubre serán:
AUH por hijo: $93.786,90.
AUH por hijo con discapacidad: $305.396,11.
Asignación por embarazo (AUE): $93.786,90.
Esto implica que un jubilado con un menor a cargo podría sumar casi $90.000 adicionales a su haber más el bono de $70.000, superando así los $486.000 de ingreso total en octubre.
El cronograma de pagos se mantiene sin cambios y está organizado por terminación de documento. En octubre no habrá feriados que interrumpan las acreditaciones.
Jubilados y pensionados con la mínima
DNI terminados en 0: lunes 8
DNI terminados en 1: martes 9
DNI terminados en 2: miércoles 10
DNI terminados en 3: jueves 11
DNI terminados en 4: viernes 12
DNI terminados en 5: lunes 15
DNI terminados en 6: martes 16
DNI terminados en 7: miércoles 17
DNI terminados en 8: jueves 18
DNI terminados en 9: viernes 19
Jubilados con haberes superiores a la mínima
DNI terminados en 0 y 1: lunes 22
DNI terminados en 2 y 3: martes 23
DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24
DNI terminados en 6 y 7: jueves 25
DNI terminados en 8 y 9: viernes 26
Asignación Universal por Hijo (AUH)
DNI terminados en 0: lunes 8
DNI terminados en 1: martes 9
DNI terminados en 2: miércoles 10
DNI terminados en 3: jueves 11
DNI terminados en 4: viernes 12
DNI terminados en 5: lunes 15
DNI terminados en 6: martes 16
DNI terminados en 7: miércoles 17
DNI terminados en 8: jueves 18
DNI terminados en 9: viernes 19
Asignación por Embarazo (AUE)
DNI terminados en 0: miércoles 10
DNI terminados en 1: jueves 11
DNI terminados en 2: viernes 12
DNI terminados en 3: lunes 15
DNI terminados en 4: martes 16
DNI terminados en 5: miércoles 17
DNI terminados en 6: jueves 18
DNI terminados en 7: viernes 19
DNI terminados en 8: lunes 22
DNI terminados en 9: martes 23