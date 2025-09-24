En vivo Radio La Red
Previsional
Jubilados
ANSES
Previsional

BUENAS noticias para JUBILADOS: ANSES dará un extra de $90.000

En octubre 2025, los jubilados de ANSES podrán sumar hasta $90.000 adicionales a su haber, además del bono de $70.000. Cómo gestionarlo.

Además del bono de $70.000, algunos jubilados podrán acceder a un pago adicional de $90.000 en octubre 2025. Se trata de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que puede cobrarse en casos específicos cuando el adulto mayor tiene menores a cargo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que los jubilados y pensionados no solo continuarán recibiendo el bono extraordinario de $70.000, sino que también existe la posibilidad de sumar un pago extra de hasta $90.000 en octubre de 2025.

Este beneficio corresponde a la Asignación Universal por Hijo (AUH), que será acreditada a los adultos mayores que tengan nietos, hijos o menores a cargo y cumplan con las condiciones que fija el organismo previsional.

ANSES: jubilados que pueden cobrar la AUH

El organismo aclara que en algunos casos puede derivarse el pago de la AUH a jubilados o pensionados cuando los padres biológicos no están presentes o no cumplen con sus obligaciones. En esos casos, el adulto mayor queda a cargo del menor y puede tramitar la asignación.

Para esto, es necesario que la relación familiar y la responsabilidad de cuidado estén debidamente registradas en ANSES y respaldadas por documentación.

Requisitos y documentación para cobrar el extra

Los jubilados que quieran acceder a la AUH deben solicitar un turno en la web oficial de ANSES y presentarse con:

  • DNI del adulto responsable (original y copia).

  • DNI y partida de nacimiento del menor (original y copia).

  • Comprobantes de convivencia y de responsabilidad de cuidado.

Además, se exige acreditar la convivencia a través de informes y declaraciones juradas realizadas por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia junto con ANSES.

Montos confirmados para octubre 2025

Con la actualización por movilidad del 1,88% en agosto, los valores de la AUH a cobrar junto con la jubilación en octubre serán:

  • AUH por hijo: $93.786,90.

  • AUH por hijo con discapacidad: $305.396,11.

  • Asignación por embarazo (AUE): $93.786,90.

Esto implica que un jubilado con un menor a cargo podría sumar casi $90.000 adicionales a su haber más el bono de $70.000, superando así los $486.000 de ingreso total en octubre.

Calendario de pagos ANSES de octubre para jubilados y AUH

El cronograma de pagos se mantiene sin cambios y está organizado por terminación de documento. En octubre no habrá feriados que interrumpan las acreditaciones.

Jubilados y pensionados con la mínima

  • DNI terminados en 0: lunes 8

  • DNI terminados en 1: martes 9

  • DNI terminados en 2: miércoles 10

  • DNI terminados en 3: jueves 11

  • DNI terminados en 4: viernes 12

  • DNI terminados en 5: lunes 15

  • DNI terminados en 6: martes 16

  • DNI terminados en 7: miércoles 17

  • DNI terminados en 8: jueves 18

  • DNI terminados en 9: viernes 19

Jubilados con haberes superiores a la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 22

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 23

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 25

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 26

Asignación Universal por Hijo (AUH)

  • DNI terminados en 0: lunes 8

  • DNI terminados en 1: martes 9

  • DNI terminados en 2: miércoles 10

  • DNI terminados en 3: jueves 11

  • DNI terminados en 4: viernes 12

  • DNI terminados en 5: lunes 15

  • DNI terminados en 6: martes 16

  • DNI terminados en 7: miércoles 17

  • DNI terminados en 8: jueves 18

  • DNI terminados en 9: viernes 19

Asignación por Embarazo (AUE)

  • DNI terminados en 0: miércoles 10

  • DNI terminados en 1: jueves 11

  • DNI terminados en 2: viernes 12

  • DNI terminados en 3: lunes 15

  • DNI terminados en 4: martes 16

  • DNI terminados en 5: miércoles 17

  • DNI terminados en 6: jueves 18

  • DNI terminados en 7: viernes 19

  • DNI terminados en 8: lunes 22

  • DNI terminados en 9: martes 23

