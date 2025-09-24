BUENAS noticias para JUBILADOS: ANSES dará un extra de $90.000

Para esto, es necesario que la relación familiar y la responsabilidad de cuidado estén debidamente registradas en ANSES y respaldadas por documentación.

Requisitos y documentación para cobrar el extra

Los jubilados que quieran acceder a la AUH deben solicitar un turno en la web oficial de ANSES y presentarse con:

DNI del adulto responsable (original y copia).

DNI y partida de nacimiento del menor (original y copia).

Comprobantes de convivencia y de responsabilidad de cuidado.

Además, se exige acreditar la convivencia a través de informes y declaraciones juradas realizadas por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia junto con ANSES.

Montos confirmados para octubre 2025

Con la actualización por movilidad del 1,88% en agosto, los valores de la AUH a cobrar junto con la jubilación en octubre serán:

AUH por hijo : $93.786,90.

AUH por hijo con discapacidad : $305.396,11.

Asignación por embarazo (AUE): $93.786,90.

Esto implica que un jubilado con un menor a cargo podría sumar casi $90.000 adicionales a su haber más el bono de $70.000, superando así los $486.000 de ingreso total en octubre.

Calendario de pagos ANSES de octubre para jubilados y AUH

El cronograma de pagos se mantiene sin cambios y está organizado por terminación de documento. En octubre no habrá feriados que interrumpan las acreditaciones.

Jubilados y pensionados con la mínima

DNI terminados en 0: lunes 8

DNI terminados en 1: martes 9

DNI terminados en 2: miércoles 10

DNI terminados en 3: jueves 11

DNI terminados en 4: viernes 12

DNI terminados en 5: lunes 15

DNI terminados en 6: martes 16

DNI terminados en 7: miércoles 17

DNI terminados en 8: jueves 18

DNI terminados en 9: viernes 19

Jubilados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22

DNI terminados en 2 y 3: martes 23

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26

Asignación Universal por Hijo (AUH)

DNI terminados en 0: lunes 8

DNI terminados en 1: martes 9

DNI terminados en 2: miércoles 10

DNI terminados en 3: jueves 11

DNI terminados en 4: viernes 12

DNI terminados en 5: lunes 15

DNI terminados en 6: martes 16

DNI terminados en 7: miércoles 17

DNI terminados en 8: jueves 18

DNI terminados en 9: viernes 19

Asignación por Embarazo (AUE)