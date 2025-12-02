En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
BUENAS NOTICIAS

ANSES AUH diciembre: cuánto cobra una familia tipo con Tarjeta Alimentar y aumentos

ANSES confirmó los montos actualizados para diciembre y el impacto directo que tendrán en las familias que dependen de la AUH y la Tarjeta Alimentar. Las cifras ajustadas por inflación redefinen cuánto cobrará una familia tipo y qué beneficios adicionales entran en juego este mes.

ANSES confirmó en diciembre los nuevos montos de la AUH y la Tarjeta Alimentar, y las cifras actualizadas modifican el ingreso mensual de las familias con hijos. El aumento se calcula en base al último IPC y actualiza automáticamente los valores de la prestación.

ANSES confirmó un depósito de $150.000 para diciembre 2025: a quiénes les corresponde
ANSES confirmó un depósito de $150.000 para diciembre 2025: a quiénes les corresponde

AUH y diciembre vuelven a ser una combinación decisiva, especialmente para hogares con dos hijos que dependen de estas asignaciones para cubrir gastos de fin de año. Con precios en alza y demanda alimentaria estacional, conocer las cifras exactas es fundamental para planificar.

¿Cuánto cobra una familia tipo por AUH en diciembre?

En diciembre rige un aumento del 2,3%, correspondiente a la inflación de octubre.

Así queda la AUH por hijo:

  • Monto bruto: $122.467

  • Pago mensual (80%): $97.973,60

  • Retención (20%): $24.493,40

Una familia tipo con dos hijos cobra:

  • AUH mensual depositada: $195.947,20

  • Retención acumulada anual estimada: $48.986,80

Este valor es el efectivo que ANSES deposita en diciembre, sin contar la devolución de la Libreta AUH que se realiza el año siguiente.

¿Cuánto suma la Tarjeta Alimentar en diciembre 2025?

ANSES_fechas
ANSES AUH diciembre: cuánto cobra una familia tipo con Tarjeta Alimentar y aumentos

La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente según la cantidad de hijos:

  • 1 hijo: $52.250

  • 2 hijos: $81.936

  • 3 o más hijos: $108.062

Para una familia tipo con dos hijos, el monto final en diciembre será de $81.936, destinado exclusivamente a compras de alimentos.

Ingreso total: AUH + Tarjeta Alimentar en diciembre

Combinando ambas prestaciones:

  • AUH por dos hijos (80%): $195.947,20

  • Tarjeta Alimentar: $81.936

Ingreso total mensual en diciembre: $277.883,20

Este monto no contempla la futura devolución del 20% retenido, que en hogares con dos hijos puede superar los $500.000 anuales.

¿Cómo quedan los montos de SUAF en diciembre según ANSES?

Para titulares del SUAF, ANSES actualizó las escalas en base al mismo aumento del 2,3%.

Los montos quedan así:

  • IGF hasta $891.041: $61.223,26

  • IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $41.296,83

  • IGF entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.972,87

  • IGF entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.877,17

Asignaciones por discapacidad:

  • Hasta $891.041: $199.366,21

  • Entre $891.041,01 y $1.306.800: $141.038,77

  • Desde $1.306.800,01: $89.011,79

¿Quiénes acceden a AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre?

ANSES confirmó que pueden cobrar AUH:

  • Personas desocupadas.

  • Trabajadores informales con ingresos bajo el SMVM.

  • Monotributistas sociales.

  • Empleadas domésticas registradas.

  • Titulares con hijos menores de 18 años.

  • Hijos con discapacidad sin límite de edad.

Tarjeta Alimentar se activa automáticamente si:

  • Titulares cobran AUH por hijos hasta 17 años.

  • Hay hijos con discapacidad.

  • Mujeres embarazadas desde el tercer mes con AUE.

No requiere turno ni inscripción.

Se habló de
ANSES AUH Tarjeta Alimentar
