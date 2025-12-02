ANSES AUH diciembre: cuánto cobra una familia tipo con Tarjeta Alimentar y aumentos
ANSES confirmó los montos actualizados para diciembre y el impacto directo que tendrán en las familias que dependen de la AUH y la Tarjeta Alimentar. Las cifras ajustadas por inflación redefinen cuánto cobrará una familia tipo y qué beneficios adicionales entran en juego este mes.
ANSES confirmó en diciembre los nuevos montos de la AUH y la Tarjeta Alimentar, y las cifras actualizadas modifican el ingreso mensual de las familias con hijos. El aumento se calcula en base al último IPC y actualiza automáticamente los valores de la prestación.
AUH y diciembre vuelven a ser una combinación decisiva, especialmente para hogares con dos hijos que dependen de estas asignaciones para cubrir gastos de fin de año. Con precios en alza y demanda alimentaria estacional, conocer las cifras exactas es fundamental para planificar.
¿Cuánto cobra una familia tipo por AUH en diciembre?
En diciembre rige un aumento del 2,3%, correspondiente a la inflación de octubre.
Así queda la AUH por hijo:
Monto bruto: $122.467
Pago mensual (80%):$97.973,60
Retención (20%): $24.493,40
Una familia tipo con dos hijos cobra:
AUH mensual depositada:$195.947,20
Retención acumulada anual estimada: $48.986,80
Este valor es el efectivo que ANSES deposita en diciembre, sin contar la devolución de la Libreta AUH que se realiza el año siguiente.
¿Cuánto suma la Tarjeta Alimentar en diciembre 2025?
La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente según la cantidad de hijos:
1 hijo: $52.250
2 hijos: $81.936
3 o más hijos: $108.062
Para una familia tipo con dos hijos, el monto final en diciembre será de $81.936, destinado exclusivamente a compras de alimentos.
Ingreso total: AUH + Tarjeta Alimentar en diciembre
Combinando ambas prestaciones:
AUH por dos hijos (80%): $195.947,20
Tarjeta Alimentar: $81.936
Ingreso total mensual en diciembre:$277.883,20
Este monto no contempla la futura devolución del 20% retenido, que en hogares con dos hijos puede superar los $500.000 anuales.
¿Cómo quedan los montos de SUAF en diciembre según ANSES?
Para titulares del SUAF, ANSES actualizó las escalas en base al mismo aumento del 2,3%.
Los montos quedan así:
IGF hasta $891.041: $61.223,26
IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $41.296,83
IGF entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.972,87
IGF entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.877,17
Asignaciones por discapacidad:
Hasta $891.041: $199.366,21
Entre $891.041,01 y $1.306.800: $141.038,77
Desde $1.306.800,01: $89.011,79
¿Quiénes acceden a AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre?
ANSES confirmó que pueden cobrar AUH:
Personas desocupadas.
Trabajadores informales con ingresos bajo el SMVM.