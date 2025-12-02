Monto bruto: $122.467

Pago mensual (80%): $97.973,60

Retención (20%): $24.493,40

Una familia tipo con dos hijos cobra:

AUH mensual depositada: $195.947,20

Retención acumulada anual estimada: $48.986,80

Este valor es el efectivo que ANSES deposita en diciembre, sin contar la devolución de la Libreta AUH que se realiza el año siguiente.

¿Cuánto suma la Tarjeta Alimentar en diciembre 2025?

ANSES_fechas ANSES AUH diciembre: cuánto cobra una familia tipo con Tarjeta Alimentar y aumentos

La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente según la cantidad de hijos:

1 hijo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 o más hijos: $108.062

Para una familia tipo con dos hijos, el monto final en diciembre será de $81.936, destinado exclusivamente a compras de alimentos.

Ingreso total: AUH + Tarjeta Alimentar en diciembre

Combinando ambas prestaciones:

AUH por dos hijos (80%): $195.947,20

Tarjeta Alimentar: $81.936

Ingreso total mensual en diciembre: $277.883,20

Este monto no contempla la futura devolución del 20% retenido, que en hogares con dos hijos puede superar los $500.000 anuales.

¿Cómo quedan los montos de SUAF en diciembre según ANSES?

Para titulares del SUAF, ANSES actualizó las escalas en base al mismo aumento del 2,3%.

Los montos quedan así:

IGF hasta $891.041: $61.223,26

IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $41.296,83

IGF entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.972,87

IGF entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.877,17

Asignaciones por discapacidad:

Hasta $891.041: $199.366,21

Entre $891.041,01 y $1.306.800: $141.038,77

Desde $1.306.800,01: $89.011,79

¿Quiénes acceden a AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre?

ANSES confirmó que pueden cobrar AUH:

Personas desocupadas.

Trabajadores informales con ingresos bajo el SMVM.

Monotributistas sociales.

Empleadas domésticas registradas.

Titulares con hijos menores de 18 años.

Hijos con discapacidad sin límite de edad.

Tarjeta Alimentar se activa automáticamente si:

Titulares cobran AUH por hijos hasta 17 años.

Hay hijos con discapacidad.

Mujeres embarazadas desde el tercer mes con AUE.

No requiere turno ni inscripción.