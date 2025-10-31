ANSES AUH en noviembre: bono confirmado y requisitos para recibir hasta $82.000

Requisitos para cobrar el bono de ANSES en AUH

Para acceder al refuerzo es necesario:

Ser titular de AUH o AUE

Tener hijos de hasta 14 años, o sin límite en caso de discapacidad

Mantener los datos personales y del grupo familiar actualizados en Mi ANSES

Presentar la Libreta AUH o completar la DDJJ digital para liberar el 20% acumulado

No se requiere inscripción para Tarjeta Alimentar, pero sí cumplir con la actualización de libreta.

¿Qué otros beneficios son compatibles con la AUH en noviembre?

Este pago es compatible con:

AUH

AUE

Complemento leche del Plan 1000 Días

Programas alimentarios provinciales y municipales

El objetivo es sostener el acceso a alimentos esenciales y garantizar la cobertura nutricional infantil.

¿Cómo presentar la libreta para la AUH?

El trámite se realiza así:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave

Descargar o completar la Libreta AUH

Subirla digitalmente o presentarla en una oficina, según modalidad habilitada

Esperar acreditación del 20% retenido anual

La presentación asegura la continuidad del beneficio.