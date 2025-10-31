ANSES AUH en noviembre: bono confirmado y requisitos para recibir hasta $82.000

Requisitos para cobrar el bono de ANSES en AUH
Para acceder al refuerzo es necesario:
-
Ser titular de AUH o AUE
-
Tener hijos de hasta 14 años, o sin límite en caso de discapacidad
-
Mantener los datos personales y del grupo familiar actualizados en Mi ANSES
-
Presentar la Libreta AUH o completar la DDJJ digital para liberar el 20% acumulado
No se requiere inscripción para Tarjeta Alimentar, pero sí cumplir con la actualización de libreta.
¿Qué otros beneficios son compatibles con la AUH en noviembre?
Este pago es compatible con:
El objetivo es sostener el acceso a alimentos esenciales y garantizar la cobertura nutricional infantil.
¿Cómo presentar la libreta para la AUH?
El trámite se realiza así:
-
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave
-
Descargar o completar la Libreta AUH
-
Subirla digitalmente o presentarla en una oficina, según modalidad habilitada
-
Esperar acreditación del 20% retenido anual
La presentación asegura la continuidad del beneficio.