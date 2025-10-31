ANSES AUH en noviembre: bono confirmado y requisitos para recibir hasta $82.000

En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
BUENA NOTICIA

ANSES confirmó un bono en noviembre para titulares de AUH y Tarjeta Alimentar. Conocé quiénes lo reciben, montos actualizados, compatibilidad con otros programas y qué trámite es necesario para cobrarlo.

La ANSES confirmó el pago del bono para AUH en noviembre destinado a reforzar ingresos y acompañar a los hogares con menores ingresos en un contexto de suba de precios. El beneficio está vinculado a la Tarjeta Alimentar, y puede alcanzar hasta $82.000 según la cantidad de hijos.

Este refuerzo económico se acredita de manera automática a quienes cumplen los requisitos como titulares de AUH o AUE, dentro del programa de asistencia alimentaria nacional. El complemento es compatible con otras prestaciones, siempre que los datos del titular y la libreta estén actualizados.

¿Cuánto se cobra por el bono AUH en noviembre?

Los montos confirmados por ANSES para noviembre son:

  • Familias con 1 hijo o AUE: $52.250

  • Familias con 2 hijos: $81.936

  • Familias con 3 hijos o más: $108.062

El refuerzo se deposita junto con el monto habitual de la Tarjeta Alimentar, por lo que el pago llega directamente a la cuenta bancaria registrada o tarjeta asignada.

Requisitos para cobrar el bono de ANSES en AUH

Para acceder al refuerzo es necesario:

  • Ser titular de AUH o AUE

  • Tener hijos de hasta 14 años, o sin límite en caso de discapacidad

  • Mantener los datos personales y del grupo familiar actualizados en Mi ANSES

  • Presentar la Libreta AUH o completar la DDJJ digital para liberar el 20% acumulado

No se requiere inscripción para Tarjeta Alimentar, pero sí cumplir con la actualización de libreta.

¿Qué otros beneficios son compatibles con la AUH en noviembre?

Este pago es compatible con:

  • AUH

  • AUE

  • Complemento leche del Plan 1000 Días

  • Programas alimentarios provinciales y municipales

El objetivo es sostener el acceso a alimentos esenciales y garantizar la cobertura nutricional infantil.

¿Cómo presentar la libreta para la AUH?

El trámite se realiza así:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave

  • Descargar o completar la Libreta AUH

  • Subirla digitalmente o presentarla en una oficina, según modalidad habilitada

  • Esperar acreditación del 20% retenido anual

La presentación asegura la continuidad del beneficio.

