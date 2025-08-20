En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

ANSES AUH septiembre 2025: cómo cobrar el pago retenido de más de $188.000

ANSES confirmó novedades para titulares de AUH en septiembre 2025. Un trámite sencillo permite acceder a un pago retenido y a beneficios adicionales que incrementan el ingreso mensual.

En septiembre 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un aumento en la Asignación Universal por Hijo (AUH), acompañado de trámites clave para titulares que buscan maximizar sus ingresos. Entre las opciones disponibles, se encuentra la posibilidad de acceder a un pago acumulado que alcanza los $188.000 por hijo, sujeto a la presentación de un trámite obligatorio.

Leé también Jubilados: ANSES confirmó cuánto cobrarán en septiembre 2025
Jubilados: ANSES confirmó cuánto cobrarán en septiembre 2025

Este refuerzo se suma a otros beneficios complementarios como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, que continúan vigentes para las familias inscriptas. ANSES recordó que este extra corresponde al 20% retenido mensualmente de la AUH, que se entrega en un solo pago anual siempre que se cumpla con los controles de salud, educación y vacunación a través de la Libreta AUH.

¿Cuánto se cobra por la Libreta AUH en 2025?

Así se activa el crédito de $800.000 para AUH sin recibo de sueldo ni historial bancario
Según los montos oficiales, el pago retenido acumulado por la Libreta AUH varía según la zona y la situación del menor:

  • $188.069,40 por menor en zona general.

  • $612.401,00 por hijo con discapacidad en zona general.

  • $244.491,60 por menor en zona austral.

  • $796.122,60 por hijo con discapacidad en zona austral.

Estos montos corresponden al total retenido en el año y se acreditan en la cuenta bancaria de la titular, siempre que se presente la libreta dentro de los plazos establecidos.

¿Cómo presentar la Libreta AUH paso a paso?

La presentación puede hacerse de forma digital en Mi ANSES o de manera presencial en cualquier oficina sin turno previo. El trámite online incluye ingresar con CUIL y clave de la seguridad social, verificar el estado de la libreta, descargar el formulario, completarlo con datos de educación y salud, y subir una foto del documento firmado.

El plazo máximo para presentar la Libreta AUH es el 31 de diciembre de cada año. Si el trámite se realiza en abril, el monto retenido se acredita en junio junto con la AUH. En caso de no presentarla, se pierde el dinero retenido y el derecho al complemento por ayuda escolar, además de correr el riesgo de suspensión de la asignación.

