ANSES AUH septiembre 2025: cómo cobrar el pago retenido de más de $188.000

Estos montos corresponden al total retenido en el año y se acreditan en la cuenta bancaria de la titular, siempre que se presente la libreta dentro de los plazos establecidos.

¿Cómo presentar la Libreta AUH paso a paso?

La presentación puede hacerse de forma digital en Mi ANSES o de manera presencial en cualquier oficina sin turno previo. El trámite online incluye ingresar con CUIL y clave de la seguridad social, verificar el estado de la libreta, descargar el formulario, completarlo con datos de educación y salud, y subir una foto del documento firmado.

El plazo máximo para presentar la Libreta AUH es el 31 de diciembre de cada año. Si el trámite se realiza en abril, el monto retenido se acredita en junio junto con la AUH. En caso de no presentarla, se pierde el dinero retenido y el derecho al complemento por ayuda escolar, además de correr el riesgo de suspensión de la asignación.