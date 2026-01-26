Anunciaron un NUEVO aumento para la AUH: a cuánto se va en febrero 2026

Este aumento forma parte del sistema de movilidad mensual que rige desde abril de 2024 y se aplica de manera automática a todas las personas que tengan el beneficio activo y los datos correctamente actualizados en el sistema.

El nuevo monto se acredita junto con el calendario habitual de pagos, sin gestiones previas ni inscripción adicional por parte de los titulares.

Por qué ANSES ajusta la AUH todos los meses

El esquema actual establece que la AUH se actualiza mensualmente tomando como base la inflación registrada dos meses antes. De esta forma, ANSES busca evitar atrasos prolongados en el valor de la asignación.

A diferencia de los modelos anteriores, que contemplaban aumentos trimestrales, el ajuste mensual permite una actualización más frecuente, aunque no siempre refleja de manera inmediata el impacto total de la suba de precios.

Este sistema convierte al IPC en una referencia central para definir el monto que cobran las familias mes a mes.

AUH_ANSES_enero

Cómo se acredita el aumento de la AUH en febrero

El incremento de febrero se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se cobra la asignación. El pago se realiza según el calendario oficial de ANSES, organizado por terminación de DNI.

No es necesario realizar ningún trámite específico para percibir la suba. La única condición es tener la prestación activa y los datos personales y del grupo familiar correctamente registrados.

Desde el organismo previsional recomiendan verificar la información a través de Mi ANSES para evitar demoras o inconvenientes en la acreditación.

AUH con aumento, Tarjeta Alimentar congelada

Mientras la AUH se ajusta de manera automática todos los meses según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la Tarjeta Alimentar queda fuera del esquema de movilidad. Sus aumentos dependen de decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo, lo que explica que pueda permanecer sin cambios durante varios meses.

En la práctica, esto implica que el ingreso principal de la AUH se actualiza por inflación, pero el complemento destinado a la compra de alimentos puede quedar congelado, como sucede en la actualidad.

Cuáles son los montos de la Tarjeta Alimentar en febrero

Durante el calendario de pagos de febrero, los beneficiarios cobrarán los siguientes importes:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres hijos o más: $108.062

Los montos se acreditan de forma automática en la misma cuenta bancaria en la que se cobra la AUH u otra prestación compatible, sin necesidad de realizar trámites.