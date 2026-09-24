ANSES aumenta las asignaciones: cuánto cobra cada beneficiario en octubre

Monto bruto mensual: $156.634.

$156.634. Cobro directo del 80%: $125.307.

$125.307. 20% retenido: $31.327.

$31.327. Total teórico mensual: $156.634.

La diferencia de $31.327 no se pierde automáticamente: se acumula y puede ser abonada posteriormente cuando se acrediten los controles de salud exigidos. La información oficial establece que el 20% restante se paga al finalizar el embarazo, siempre que se hayan cumplido los controles previstos.

La prestación puede cobrarse durante un máximo de nueve mensualidades y está destinada, entre otros casos, a personas desocupadas, trabajadoras informales y monotributistas sociales que cumplan las condiciones establecidas.

¿Cuánto paga ANSES por Nacimiento y Adopción en octubre?

Las asignaciones de Nacimiento y Adopción son pagos únicos, por lo que no tienen la retención mensual del 20% característica de la AUE.

Los nuevos valores de octubre son:

Nacimiento: $91.298 por cada hecho acreditado.

$91.298 por cada hecho acreditado. Adopción: $545.845.

$545.845. Ayuda Escolar Anual: $88.260 por hijo.

La asignación por Nacimiento se paga una sola vez luego de acreditar el nacimiento ante ANSES. Pueden acceder quienes cumplen las condiciones del sistema de asignaciones, incluidos determinados titulares de AUH y AUE.

En el caso de la Adopción, también se trata de un pago único y requiere acreditar la sentencia y la documentación correspondiente. La normativa contempla asimismo a titulares de AUH y AUE dentro de los posibles beneficiarios.

Para solicitar el pago por Nacimiento o Adopción, ANSES exige que los datos personales y vínculos familiares estén actualizados y que se presente la documentación correspondiente dentro de los plazos previstos.

¿Cuánto es la Ayuda Escolar Anual de ANSES en octubre?

La Ayuda Escolar Anual será de $88.260 por hijo en octubre de 2026. Se trata de una asignación que se paga una vez al año por cada hijo que concurre a los niveles educativos alcanzados por el beneficio.

El beneficio alcanza a los titulares que cumplen las condiciones establecidas por el régimen de asignaciones familiares y también a titulares de la AUH. La normativa reconoce expresamente el derecho de quienes cobran AUH a percibir la Ayuda Escolar Anual.

A diferencia de la AUE, no corresponde hablar de un 80% y un 20% retenido sobre estos $88.260: es un pago anual sujeto al cumplimiento de los requisitos correspondientes.

Además, la Ayuda Escolar no debe confundirse con una prestación mensual. La información oficial señala que se abona una vez por año, vinculada al ciclo escolar.

¿Cuándo se cobran las asignaciones de ANSES en octubre?

Para octubre, el calendario informado para la Asignación por Embarazo se organiza según la terminación del DNI. Las fechas son: