ANSES aumentará el SUAF en julio: cuánto podría cobrar una familia con dos hijos

Cómo se calcula el aumento de las asignaciones familiares

Desde la entrada en vigencia del Decreto 274/2024, las prestaciones sociales administradas por ANSES se actualizan todos los meses tomando como referencia la inflación registrada dos meses antes.

Por ese motivo, el aumento de julio se calculará sobre la base del IPC de mayo.

La medida alcanza a:

Asignaciones familiares del SUAF

Jubilaciones y pensiones

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo

Pensiones no contributivas

Otras prestaciones administradas por ANSES

image.png 3 MILLONES para AUH y SUAF de ANSES: simulá para saber si calificás al CRÉDITO

Cuánto cobrará el SUAF por hijo en julio

Si finalmente el incremento es del 2,3%, los montos de la asignación familiar por hijo quedarán de la siguiente manera:

Rango 1

Junio: $72.474.

Julio estimado: $74.141.

Rango 2

Junio: $48.888.

Julio estimado: $50.013.

Rango 3

Junio: $29.570.

Julio estimado: $30.251.

Rango 4

Junio: $15.257.

Julio estimado: $15.608.

Estos valores corresponden a las asignaciones familiares que perciben trabajadores registrados, monotributistas, jubilados y pensionados incluidos en el sistema SUAF.

Cuánto cobrará una familia con dos hijos

Tomando como referencia los montos estimados para julio, una familia ubicada en el primer rango de ingresos podría recibir:

Un hijo: $74.141.

Dos hijos: $148.282.

Tres hijos: $222.423.

Los montos pueden variar según el nivel de ingresos del grupo familiar y la categoría en la que se encuentre cada beneficiario.

Asignación por hijo con discapacidad: los nuevos valores estimados

La asignación por hijo con discapacidad también tendrá una actualización en julio.

En este caso, la prestación contempla tres escalas de ingresos y los valores proyectados son los siguientes:

Rango 1

Junio: $235.967.

Julio estimado: $241.395.

Rango 2

Junio: $166.932.

Julio estimado: $170.772.

Rango 3

Junio: $105.355.

Julio estimado: $107.779.

Esta prestación no tiene límite de edad para el hijo con discapacidad, siempre que se mantengan los requisitos exigidos por ANSES.

Cambian los topes de ingresos para cobrar el SUAF

Además de actualizar los montos de las asignaciones familiares, ANSES también modificará los límites de ingresos que determinan quiénes pueden acceder al beneficio.

Si se confirma la inflación estimada por el REM, los nuevos topes quedarían establecidos de la siguiente manera:

Tope individual: pasaría de $2.970.968 a $3.039.301.

Tope del grupo familiar: subiría de $5.941.936 a $6.078.601.

Es importante recordar que ANSES toma en consideración los ingresos brutos de ambos progenitores, independientemente de si están casados, separados o de quién tenga el cuidado personal del menor.

Cuándo se conocerá el aumento definitivo

Por el momento, todos los valores son estimaciones basadas en las proyecciones del Banco Central.

La confirmación oficial llegará cuando el INDEC publique el dato de inflación de mayo. Una vez conocido ese porcentaje, ANSES oficializará los nuevos montos y topes que regirán para las asignaciones familiares durante julio de 2026.

Hasta entonces, trabajadores, monotributistas, jubilados y pensionados pueden tomar como referencia estas cifras para calcular cuánto podrían cobrar el próximo mes si se mantiene la previsión actual de un aumento del 2,3%.