ANSES comenzó con los pagos de abril a jubilados: cuánto cobran este mes con el aumento
El calendario de ANSES ya está confirmado y trae consigo modificaciones clave en montos y fechas que impactan directamente en el sector.
Cuánto cobran este mes los jubilados de ANSES con el aumento (Foto: A24.com).
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó oficialmente el cronograma de pagos y la actualización de haberes para jubilados y pensionados. El esquema definió no solo las fechas de cobro sino también los nuevos montos ajustados por inflación, en línea con la fórmula vigente.
El anuncio generó expectativa, sobre todo por el impacto del aumento mensual y el bono extraordinario, dos factores que determinarán el ingreso real de quienes dependen del sistema previsional.
Cuánto cobrarán los jubilados con el nuevo aumento
Durante abril de 2026, la jubilación mínima registró un incremento del 2,9%. Este porcentaje correspondió a la inflación medida en febrero. Con esta actualización, el haber mínimo pasó a ser de $380.319,31.
Pero ese no fue el único ingreso. El Gobierno mantuvo el pago de un bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la mínima. De esta manera, el total a cobrar alcanzó los $450.319,31.
Este refuerzo adicional buscó compensar la pérdida de poder adquisitivo en los sectores más vulnerables del sistema previsional.
Cómo se organiza el calendario de pagos
El cronograma de pagos de abril mantuvo el esquema tradicional basado en la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Este sistema permitió distribuir las acreditaciones de manera ordenada, evitando aglomeraciones en bancos y garantizando un flujo más eficiente.
El calendario comenzó con las Pensiones No Contributivas (PNC), continuó con jubilados que perciben la mínima y finalizó con quienes superan ese monto.
ANSES: calendario de pagos para jubilados que reciben la mínima en abril 2026
DNI terminado en 0: viernes 10 de abril
DNI terminado en 1: lunes 13 de abril
DNI terminado en 2: martes 14 de abril
DNI terminado en 3: miércoles 15 de abril
DNI terminado en 4: jueves 16 de abril
DNI terminado en 5: viernes 17 de abril
DNI terminado en 6: lunes 20 de abril
DNI terminado en 7: martes 21 de abril
DNI terminado en 8: miércoles 22 de abril
DNI terminado en 9: jueves 23 de abril
Cuándo cobran quienes superan la jubilación mínima
En estos casos, la ANSES agrupó dos terminaciones de DNI por día:
DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril
DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril
DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril
DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril
DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril
Pensiones No Contributivas: cuándo se pagan
El calendario de abril comenzó con las Pensiones No Contributivas (PNC), que se abonaron en las primeras jornadas del mes: