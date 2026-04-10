ANSES comenzó con los pagos de abril a jubilados: cuánto cobran este mes con el aumento

Este refuerzo adicional buscó compensar la pérdida de poder adquisitivo en los sectores más vulnerables del sistema previsional.

Cómo se organiza el calendario de pagos

El cronograma de pagos de abril mantuvo el esquema tradicional basado en la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Este sistema permitió distribuir las acreditaciones de manera ordenada, evitando aglomeraciones en bancos y garantizando un flujo más eficiente.

El calendario comenzó con las Pensiones No Contributivas (PNC), continuó con jubilados que perciben la mínima y finalizó con quienes superan ese monto.

Jubilados_impuesto

ANSES: calendario de pagos para jubilados que reciben la mínima en abril 2026

DNI terminado en 0: viernes 10 de abril

DNI terminado en 1: lunes 13 de abril

DNI terminado en 2: martes 14 de abril

DNI terminado en 3: miércoles 15 de abril

DNI terminado en 4: jueves 16 de abril

DNI terminado en 5: viernes 17 de abril

DNI terminado en 6: lunes 20 de abril

DNI terminado en 7: martes 21 de abril

DNI terminado en 8: miércoles 22 de abril

DNI terminado en 9: jueves 23 de abril

Cuándo cobran quienes superan la jubilación mínima

En estos casos, la ANSES agrupó dos terminaciones de DNI por día:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril

Pensiones No Contributivas: cuándo se pagan

El calendario de abril comenzó con las Pensiones No Contributivas (PNC), que se abonaron en las primeras jornadas del mes: