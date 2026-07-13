Nació el amor entre una figura de la Selección y una influencer top: corazones, regalos y señales en redes

Sin embargo, entre la ola de rumores y shippeos y al ver que el tema iba creciendon con el correr de las horas tras el pase de Argentina a la semifinales, Clara Cremaschi comentó a uno de sus posteos aclarando cuál es la relación que la une con López: "El Flaco es mi amigo", contestó directamente la modelo a un seguidor que se hacía eco de los rumores instalados para desactivar cualquier tipo de especulación sobre un romance entre los dos.

Cremaschi es una modelo e influencer de Mendoza que con 21 años se hizo muy conocida en las redes sociales, tanto en TikTok como Instagram, donde cuenta con casi 750 mil seguidores.

Por su pate, el Flaco López, de 25 años, está teniendo su primera experiencia mundialista luego de su gran temporada en Brasil, siendo un jugador titular y clave del "verdao".

La impactante predicción del astrólogo de Boca para Argentina e Inglaterra

En la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, Giorgio Armas, conocido como el astrólogo de Boca, lanzó un inquietante pronóstico sobre el partido.

A través de su cuenta de X, @ArmasGiorgio, el astrólogo recordó uno de sus pronósticos y dejó un mensaje que rápidamente generó repercusión entre los hinchas argentinos.

“¡Predicción cumplida! ¿Hace cuánto lo dije? Que se prepare el Dibu que vamos a los penales”, escribió con firmeza anticipando un escenario cargado de tensión y dramatismo hasta el final.

Sin embargo, esa no fue su única visión sobre el partido. Si bien no indicó qué selección se impodría en los penales, el astrólogo también se mostró optimista respecto al rendimiento de Lionel Messi y auguró una actuación memorable del capitán argentino: “Hay que prepararnos para el mejor partido de Leo”, aseguró en declaraciones a TN.