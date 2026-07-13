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Nació el amor entre una figura de la Selección y una influencer top: corazones, regalos y señales en redes

Tras la alegría por la victoria ante Suiza, apareció el nombre de una joven influencer vinculada a uno de los futbolistas de la Selección Argentina.

13 jul 2026, 10:40
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Nació el amor entre una figura de la Selección y una influencer top: corazones, regalos y señales en redes

En la victoria en el alargue de Argentina frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, a pocos minutos de terminar el partido ingresó a la cancha José Manuel López, quien fue quien aguantó la pelota y le dio el pase a Julián Álvarez para su remate al arco al ángulo desde afuera del área.

Lo cierto es que en medio de la euforia por la importante victoria de la Scaloneta, en las redes llamó la atención las imágenes que subió a redes la influencer Clara Cremaschi, quien estuvo alentando a la Selección desde uno de los sectores con mejor vista del estadio y con la camiseta número 21 que usa el Flaco.

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Foto: Reuters 

Ella incluso subió a sus historias una foto con el futbolista sonriente una vez terminado el partido ante Suiza ya con el estado vacío y agregando los emojis de la bandera Argentina y dos corazones rojos, lo que alimentó la versión de un posible romance entre los seguidores virtuales de ambos.

Días atrás, la joven mendocina había pedido ayuda para conseguir entradas para ver el partido y luego apareció en el estadio de Kansas con la camiseta del delantero que juega en el Palmeiras de Brasil despertando la sorpesa entre sus seguidores sobre el vínculo que la unía con el futbolista correntino.

Sin embargo, entre la ola de rumores y shippeos y al ver que el tema iba creciendon con el correr de las horas tras el pase de Argentina a la semifinales, Clara Cremaschi comentó a uno de sus posteos aclarando cuál es la relación que la une con López: "El Flaco es mi amigo", contestó directamente la modelo a un seguidor que se hacía eco de los rumores instalados para desactivar cualquier tipo de especulación sobre un romance entre los dos.

Cremaschi es una modelo e influencer de Mendoza que con 21 años se hizo muy conocida en las redes sociales, tanto en TikTok como Instagram, donde cuenta con casi 750 mil seguidores.

Por su pate, el Flaco López, de 25 años, está teniendo su primera experiencia mundialista luego de su gran temporada en Brasil, siendo un jugador titular y clave del "verdao".

La impactante predicción del astrólogo de Boca para Argentina e Inglaterra

En la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, Giorgio Armas, conocido como el astrólogo de Boca, lanzó un inquietante pronóstico sobre el partido.

A través de su cuenta de X, @ArmasGiorgio, el astrólogo recordó uno de sus pronósticos y dejó un mensaje que rápidamente generó repercusión entre los hinchas argentinos.

“¡Predicción cumplida! ¿Hace cuánto lo dije? Que se prepare el Dibu que vamos a los penales”, escribió con firmeza anticipando un escenario cargado de tensión y dramatismo hasta el final.

Sin embargo, esa no fue su única visión sobre el partido. Si bien no indicó qué selección se impodría en los penales, el astrólogo también se mostró optimista respecto al rendimiento de Lionel Messi y auguró una actuación memorable del capitán argentino: “Hay que prepararnos para el mejor partido de Leo”, aseguró en declaraciones a TN.

     

 

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