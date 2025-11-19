Cuando se suma el bono vigente de $70.000, los beneficiarios con el haber más bajo alcanzan un ingreso total de $410.812.

El haber máximo sube de $2.154.737,06 a $2.204.295, impactando también sobre prestaciones como AUH y AUE.

¿Cuánto cobrarán los jubilados por el aguinaldo de diciembre?

Jubilados_ANSES ANSES confirma el aumento y el pago del aguinaldo para jubilados en diciembre

El aguinaldo de diciembre se calcula como el 50% del haber más alto del segundo semestre.

Los jubilados con haber mínimo recibirán un SAC de $170.091, superando los $580.000 al sumar aumento, refuerzo y aguinaldo.

Quienes perciben la jubilación máxima recibirán un SAC de $1.102.147, además de su haber mensual actualizado.

Este doble ingreso refuerza la capacidad de compra durante las fiestas y el cierre del año.

¿Cuándo pagan los haberes de jubilados y pensionados en diciembre según ANSES?

ANSES confirmó que los pagos comienzan el 9 de diciembre de 2025, organizados por terminación de DNI.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI 0 y 1: 9/12

DNI 2 y 3: 10/12

DNI 4 y 5: 11/12

DNI 6 y 7: 12/12

DNI 8 y 9: 12/12

Jubilados con haberes mínimos (SIPA)

DNI 0: 9/12

DNI 1: 10/12

DNI 2 y 3: 11/12

DNI 4 y 5: 12/12

DNI 6 y 7: 15/12

DNI 8 y 9: 16/12

Jubilados con haberes superiores al mínimo

DNI 0 y 1: 17/12

DNI 2 y 3: 18/12

DNI 4 y 5: 19/12

DNI 6 y 7: 22/12

DNI 8 y 9: 23/12