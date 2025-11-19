En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Jubilados
BUENAS NOTICIAS

ANSES confirma el aumento y el pago del aguinaldo para jubilados en diciembre

ANSES prepara definiciones que involucran a millones de jubilados y generan expectativa sobre los montos y los pagos de diciembre. Las nuevas medidas se activan en un contexto sensible y obligan a revisar cifras y fechas clave.

Los jubilados registrados por ANSES recibirán incrementos, pagos extraordinarios y un nuevo calendario confirmado, en un mes donde los ingresos toman especial relevancia por el contexto inflacionario y la proximidad de las fiestas. Las cifras actualizadas permiten proyectar cuánto cobrará cada grupo según su haber mensual.

Entre los anuncios se destacan el aumento del 2,3%, la acreditación del aguinaldo y la continuidad del bono de refuerzo, tres componentes que determinan el ingreso final de diciembre, junto con el cronograma oficial revelado por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

¿De cuánto es el aumento confirmado por ANSES para jubilados en diciembre?

ANSES oficializó un aumento del 2,3% mediante el Decreto 274/2024, basado en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre del INDEC.

Con esta actualización, el haber mínimo pasa de $333.150 a $340.812, sin incluir refuerzos extraordinarios.

Cuando se suma el bono vigente de $70.000, los beneficiarios con el haber más bajo alcanzan un ingreso total de $410.812.

El haber máximo sube de $2.154.737,06 a $2.204.295, impactando también sobre prestaciones como AUH y AUE.

¿Cuánto cobrarán los jubilados por el aguinaldo de diciembre?

Jubilados_ANSES
El aguinaldo de diciembre se calcula como el 50% del haber más alto del segundo semestre.

Los jubilados con haber mínimo recibirán un SAC de $170.091, superando los $580.000 al sumar aumento, refuerzo y aguinaldo.

Quienes perciben la jubilación máxima recibirán un SAC de $1.102.147, además de su haber mensual actualizado.

Este doble ingreso refuerza la capacidad de compra durante las fiestas y el cierre del año.

¿Cuándo pagan los haberes de jubilados y pensionados en diciembre según ANSES?

ANSES confirmó que los pagos comienzan el 9 de diciembre de 2025, organizados por terminación de DNI.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI 0 y 1: 9/12

DNI 2 y 3: 10/12

DNI 4 y 5: 11/12

DNI 6 y 7: 12/12

DNI 8 y 9: 12/12

Jubilados con haberes mínimos (SIPA)

DNI 0: 9/12

DNI 1: 10/12

DNI 2 y 3: 11/12

DNI 4 y 5: 12/12

DNI 6 y 7: 15/12

DNI 8 y 9: 16/12

Jubilados con haberes superiores al mínimo

DNI 0 y 1: 17/12

DNI 2 y 3: 18/12

DNI 4 y 5: 19/12

DNI 6 y 7: 22/12

DNI 8 y 9: 23/12

