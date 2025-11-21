En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Descuentos
PARA APROVECHAR

ANSES confirma los descuentos y reintegros para JUBILADOS

Los beneficios ANSES para jubilados incorporaron actualizaciones que amplían descuentos, reintegros y opciones bancarias. El sistema suma comercios en todo el país, promociones acumulables y ajustes que impactan directamente en las compras esenciales y el ahorro mensual de los beneficiarios.

ANSES confirma los descuentos y reintegros para JUBILADOS

ANSES confirma los descuentos y reintegros para JUBILADOS

Los beneficios ANSES para jubilados incorporaron cambios que fortalecen los descuentos automáticos en rubros clave como supermercados, farmacias y tiendas de proximidad. La actualización apunta a mejorar el ahorro cotidiano en un contexto de consumo restringido y precios elevados.

Leé también ANSES habilita el un pago de $165.000 para AUH con fecha límite para recibirlo
ANSES habilita el un pago de $165.000 para AUH con fecha límite para recibirlo

El organismo confirmó que el programa opera de manera automática con la tarjeta de débito del haber previsional y que los reintegros se acreditan sin trámite previo. Más de 7.000 comercios adheridos conforman la red con alcance nacional y cobertura en grandes ciudades y localidades pequeñas.

Al mismo tiempo, los bancos sumaron beneficios propios que permiten combinar rebajas, ampliar topes de devolución y acceder a rendimientos diarios por el dinero disponible en la cuenta vinculada al cobro de ANSES.

Cómo se aplican los descuentos ANSES para jubilados

Los beneficios ANSES establecen descuentos de 10% a 20%, según el rubro y el comercio. Se activan automáticamente en el momento del pago, siempre que la compra se realice con la tarjeta de débito donde se percibe la jubilación, pensión o asignación correspondiente.

La red incluye supermercados, farmacias, perfumerías, ópticas y comercios barriales. Además, es compatible con promociones bancarias que agregan reintegros propios, permitiendo acumular beneficios y ampliar el ahorro final.

Beneficios bancarios para jubilados que cobran por ANSES

créditos cuenta dni banco provincia anses
ANSES confirma los descuentos y reintegros para JUBILADOS

ANSES confirma los descuentos y reintegros para JUBILADOS

Las entidades financieras ajustaron sus programas especiales para quienes perciben haberes a través del organismo.

Banco Nación:

  • Reintegro adicional del 5%

  • Tope semanal: $5.000

  • Tope mensual: $20.000

    Vigente en cadenas como Carrefour, Coto, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día mediante BNA+ MODO.

Banco Galicia:

  • Hasta 25% de descuento

  • 3 cuotas sin interés

  • Tope mensual: $20.000 en supermercados

  • Tope mensual: $12.000 en farmacias y ópticas

    Aplica pagando con tarjetas Galicia en comercios adheridos.

Cómo funcionan las cuentas remuneradas para jubilados

Los beneficiarios que cobran por ANSES pueden generar intereses diarios por el saldo acreditado en su cuenta bancaria.

Banco Nación: Rendimiento habilitado hasta $500.000 de saldo.

Banco Galicia (FIMA): Permite generar intereses sin límite de monto.

Las tasas nominales anuales se actualizan con frecuencia y pueden consultarse en los canales oficiales de cada entidad.

Bono ANSES de $70.000: quiénes lo cobran y cómo se acredita

Milei definió qué pasará con el bono a jubilados de ANSES
ANSES confirma los descuentos y reintegros para JUBILADOS

ANSES confirma los descuentos y reintegros para JUBILADOS

El Gobierno oficializó un bono extraordinario de $70.000, destinado a reforzar los ingresos de quienes perciben haberes previsionales más bajos. El pago se deposita junto con los haberes liquidados por ANSES, sin necesidad de realizar gestiones adicionales.

El refuerzo alcanza a:

  • Jubilados y pensionados del SIPA

  • Beneficiarios de PUAM

  • Titulares de PNC por Vejez, Invalidez y Madres de 7 hijos

  • Pensiones graciables administradas por el organismo

El monto se aplica de manera proporcional para garantizar un ingreso total de $403.150.

  • Los que cobran la mínima de $333.150 acceden al bono completo.

  • Quienes reciben entre $333.150 y $403.150 perciben un refuerzo parcial.

  • Superado ese monto, no corresponde el pago.

El bono no es remunerativo y no se incorpora al aguinaldo.

Comercios adheridos a los beneficios ANSES para jubilados

La red de comercios supera los 7.000 locales e incluye supermercados, farmacias, perfumerías, ópticas y negocios barriales. Las devoluciones son automáticas y no requieren inscripción previa en ANSES ni gestiones adicionales en los bancos.

El objetivo es asegurar cobertura federal y facilitar el acceso a descuentos incluso en zonas rurales o localidades de baja densidad comercial.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Descuentos Jubilados
Notas relacionadas
ANSES confirma el bono de $70.000 para jubilados en diciembre 2025
Alerta bono: ANSES aclaró cuánto cobrarán los jubilados que cobran por encima de la mínima
Se confirmó la noticia que todos los jubilados estaban esperando de cara a Diciembre 2025

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar