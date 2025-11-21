ANSES confirma los descuentos y reintegros para JUBILADOS
Los beneficios ANSES para jubilados incorporaron actualizaciones que amplían descuentos, reintegros y opciones bancarias. El sistema suma comercios en todo el país, promociones acumulables y ajustes que impactan directamente en las compras esenciales y el ahorro mensual de los beneficiarios.
ANSES confirma los descuentos y reintegros para JUBILADOS
Los beneficios ANSES para jubilados incorporaron cambios que fortalecen los descuentos automáticos en rubros clave como supermercados, farmacias y tiendas de proximidad. La actualización apunta a mejorar el ahorro cotidiano en un contexto de consumo restringido y precios elevados.
El organismo confirmó que el programa opera de manera automática con la tarjeta de débito del haber previsional y que los reintegros se acreditan sin trámite previo. Más de 7.000 comercios adheridos conforman la red con alcance nacional y cobertura en grandes ciudades y localidades pequeñas.
Al mismo tiempo, los bancos sumaron beneficios propios que permiten combinar rebajas, ampliar topes de devolución y acceder a rendimientos diarios por el dinero disponible en la cuenta vinculada al cobro de ANSES.
Cómo se aplican los descuentos ANSES para jubilados
Los beneficios ANSES establecen descuentos de 10% a 20%, según el rubro y el comercio. Se activan automáticamente en el momento del pago, siempre que la compra se realice con la tarjeta de débito donde se percibe la jubilación, pensión o asignación correspondiente.
La red incluye supermercados, farmacias, perfumerías, ópticas y comercios barriales. Además, es compatible con promociones bancarias que agregan reintegros propios, permitiendo acumular beneficios y ampliar el ahorro final.
Beneficios bancarios para jubilados que cobran por ANSES
Las entidades financieras ajustaron sus programas especiales para quienes perciben haberes a través del organismo.
Banco Nación:
Reintegro adicional del 5%
Tope semanal: $5.000
Tope mensual: $20.000
Vigente en cadenas como Carrefour, Coto, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día mediante BNA+ MODO.
Banco Galicia:
Hasta 25% de descuento
3 cuotas sin interés
Tope mensual: $20.000 en supermercados
Tope mensual: $12.000 en farmacias y ópticas
Aplica pagando con tarjetas Galicia en comercios adheridos.
Cómo funcionan las cuentas remuneradas para jubilados
Los beneficiarios que cobran por ANSES pueden generar intereses diarios por el saldo acreditado en su cuenta bancaria.
Banco Nación: Rendimiento habilitado hasta $500.000 de saldo.
Banco Galicia (FIMA): Permite generar intereses sin límite de monto.
Las tasas nominales anuales se actualizan con frecuencia y pueden consultarse en los canales oficiales de cada entidad.
Bono ANSES de $70.000: quiénes lo cobran y cómo se acredita
El Gobierno oficializó un bono extraordinario de $70.000, destinado a reforzar los ingresos de quienes perciben haberes previsionales más bajos. El pago se deposita junto con los haberes liquidados por ANSES, sin necesidad de realizar gestiones adicionales.
El refuerzo alcanza a:
Jubilados y pensionados del SIPA
Beneficiarios de PUAM
Titulares de PNC por Vejez, Invalidez y Madres de 7 hijos
Pensiones graciables administradas por el organismo
El monto se aplica de manera proporcional para garantizar un ingreso total de $403.150.
Los que cobran la mínima de $333.150 acceden al bono completo.
Quienes reciben entre $333.150 y $403.150 perciben un refuerzo parcial.
Superado ese monto, no corresponde el pago.
El bono no es remunerativo y no se incorpora al aguinaldo.
Comercios adheridos a los beneficios ANSES para jubilados
La red de comercios supera los 7.000 locales e incluye supermercados, farmacias, perfumerías, ópticas y negocios barriales. Las devoluciones son automáticas y no requieren inscripción previa en ANSES ni gestiones adicionales en los bancos.
El objetivo es asegurar cobertura federal y facilitar el acceso a descuentos incluso en zonas rurales o localidades de baja densidad comercial.