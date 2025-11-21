La red incluye supermercados, farmacias, perfumerías, ópticas y comercios barriales. Además, es compatible con promociones bancarias que agregan reintegros propios, permitiendo acumular beneficios y ampliar el ahorro final.

Beneficios bancarios para jubilados que cobran por ANSES

ANSES confirma los descuentos y reintegros para JUBILADOS

Las entidades financieras ajustaron sus programas especiales para quienes perciben haberes a través del organismo.

Banco Nación:

Reintegro adicional del 5%

Tope semanal: $5.000

Tope mensual: $20.000 Vigente en cadenas como Carrefour, Coto, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día mediante BNA+ MODO.

Banco Galicia:

Hasta 25% de descuento

3 cuotas sin interés

Tope mensual: $20.000 en supermercados

Tope mensual: $12.000 en farmacias y ópticas Aplica pagando con tarjetas Galicia en comercios adheridos.

Cómo funcionan las cuentas remuneradas para jubilados

Los beneficiarios que cobran por ANSES pueden generar intereses diarios por el saldo acreditado en su cuenta bancaria.

Banco Nación: Rendimiento habilitado hasta $500.000 de saldo.

Banco Galicia (FIMA): Permite generar intereses sin límite de monto.

Las tasas nominales anuales se actualizan con frecuencia y pueden consultarse en los canales oficiales de cada entidad.

Bono ANSES de $70.000: quiénes lo cobran y cómo se acredita

El Gobierno oficializó un bono extraordinario de $70.000, destinado a reforzar los ingresos de quienes perciben haberes previsionales más bajos.

El Gobierno oficializó un bono extraordinario de $70.000, destinado a reforzar los ingresos de quienes perciben haberes previsionales más bajos. El pago se deposita junto con los haberes liquidados por ANSES, sin necesidad de realizar gestiones adicionales.

El refuerzo alcanza a:

Jubilados y pensionados del SIPA

Beneficiarios de PUAM

Titulares de PNC por Vejez, Invalidez y Madres de 7 hijos

Pensiones graciables administradas por el organismo

El monto se aplica de manera proporcional para garantizar un ingreso total de $403.150.

Los que cobran la mínima de $333.150 acceden al bono completo.

Quienes reciben entre $333.150 y $403.150 perciben un refuerzo parcial.

Superado ese monto, no corresponde el pago.

El bono no es remunerativo y no se incorpora al aguinaldo.

Comercios adheridos a los beneficios ANSES para jubilados

La red de comercios supera los 7.000 locales e incluye supermercados, farmacias, perfumerías, ópticas y negocios barriales. Las devoluciones son automáticas y no requieren inscripción previa en ANSES ni gestiones adicionales en los bancos.

El objetivo es asegurar cobertura federal y facilitar el acceso a descuentos incluso en zonas rurales o localidades de baja densidad comercial.