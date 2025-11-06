ANSES jubilados noviembre aplica incremento previsto por movilidad y sostiene el esquema de refuerzo mensual. El aumento definido es del 2,1 por ciento, siguiendo el índice inflacionario informado por INDEC con rezago de dos meses.
ANSES oficializa aumentos para jubilados y pensiones en noviembre, con ajuste del 2,1 por ciento y refuerzo para ingresos inferiores a $403.150. Se actualizan mínimos, máximos y bases imponibles.
ANSES confirma un refuerzo y aumento para JUBILADOS en noviembre 2025
Así, la jubilación mínima queda en $333.085,39 y los titulares con ese haber reciben refuerzo total hasta $403.058,39. Para ingresos mayores y hasta $403.150, se paga un monto proporcional que completa el piso establecido.
Las actualizaciones también alcanzan a PUAM, PNC y pensiones derivadas, así como topes máximos y base imponible previsional, que se eleva a $3.645.898.
Mínima: $333.085,39
Máxima: $2.241.349,35
PUAM: $266.468,31
PNC: $233.252
Refuerzo hasta $403.150
El beneficio se acredita de forma automática en la cuenta bancaria del titular.
Jubilados con haberes mínimos
Beneficiarios de PUAM
Titulares de pensiones no contributivas
Cuando el ingreso mensual supera $403.150, no se liquida refuerzo adicional.
El ajuste también se aplica a asignaciones familiares y beneficios vinculados al sistema previsional. Incluye AUH, nacimiento, adopción, matrimonio y ayuda escolar, con valores diferenciados por zona.
El esquema vigente actualiza haberes de manera mensual según inflación. El refuerzo permanece mientras se mantenga el actual mecanismo de movilidad. Próximos ajustes se definirán con datos oficiales de IPC.