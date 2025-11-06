ANSES confirma un refuerzo y aumento para JUBILADOS en noviembre 2025

Quiénes acceden al refuerzo mensual

Jubilados con haberes mínimos

Beneficiarios de PUAM

Titulares de pensiones no contributivas

Cuando el ingreso mensual supera $403.150, no se liquida refuerzo adicional.

Qué otras prestaciones reciben aumento en noviembre

El ajuste también se aplica a asignaciones familiares y beneficios vinculados al sistema previsional. Incluye AUH, nacimiento, adopción, matrimonio y ayuda escolar, con valores diferenciados por zona.

Cómo continúa la movilidad y próximas actualizaciones

El esquema vigente actualiza haberes de manera mensual según inflación. El refuerzo permanece mientras se mantenga el actual mecanismo de movilidad. Próximos ajustes se definirán con datos oficiales de IPC.