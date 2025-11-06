En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Jubilados
gran noticia

ANSES confirma un refuerzo y aumento para JUBILADOS en noviembre 2025

ANSES oficializa aumentos para jubilados y pensiones en noviembre, con ajuste del 2,1 por ciento y refuerzo para ingresos inferiores a $403.150. Se actualizan mínimos, máximos y bases imponibles.

ANSES jubilados noviembre aplica incremento previsto por movilidad y sostiene el esquema de refuerzo mensual. El aumento definido es del 2,1 por ciento, siguiendo el índice inflacionario informado por INDEC con rezago de dos meses.

Así, la jubilación mínima queda en $333.085,39 y los titulares con ese haber reciben refuerzo total hasta $403.058,39. Para ingresos mayores y hasta $403.150, se paga un monto proporcional que completa el piso establecido.

Las actualizaciones también alcanzan a PUAM, PNC y pensiones derivadas, así como topes máximos y base imponible previsional, que se eleva a $3.645.898.

Montos para jubilados y pensionados ANSES en noviembre

jubilados anses
  • Mínima: $333.085,39

  • Máxima: $2.241.349,35

  • PUAM: $266.468,31

  • PNC: $233.252

  • Refuerzo hasta $403.150

El beneficio se acredita de forma automática en la cuenta bancaria del titular.

Quiénes acceden al refuerzo mensual

  • Jubilados con haberes mínimos

  • Beneficiarios de PUAM

  • Titulares de pensiones no contributivas

Cuando el ingreso mensual supera $403.150, no se liquida refuerzo adicional.

Qué otras prestaciones reciben aumento en noviembre

El ajuste también se aplica a asignaciones familiares y beneficios vinculados al sistema previsional. Incluye AUH, nacimiento, adopción, matrimonio y ayuda escolar, con valores diferenciados por zona.

Cómo continúa la movilidad y próximas actualizaciones

El esquema vigente actualiza haberes de manera mensual según inflación. El refuerzo permanece mientras se mantenga el actual mecanismo de movilidad. Próximos ajustes se definirán con datos oficiales de IPC.

Se habló de
ANSES Jubilados Noviembre
